Битва за градусы: Россия ратифицировала Парижское соглашение

Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату

Спустя 3,5 года после появления Парижского соглашения по климату, России его ратифицировала. Теперь Москва обязана бороться за снижение объема выброса парниковых газов в атмосферу и модернизировать производство таким образом, чтобы выбросы стали более экологически чистыми. Между тем ряд стран, включая США, отказались принимать договор по климату.

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о климате, которое появилось 12 декабря 2015 года по итогам конференции по борьбе с парниковыми газами в Париже. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Парижское соглашение по климату было принято 195 участниками форума в Париже. Тогда они договорились о необходимости контролировать процесс глобального потепления и не допускать повышения средней температуры атмосферы на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с той температурой атмосферы, которая сложилась в доиндустриальную эпоху, то есть в XIX веке. Предполагается даже, что

средняя температура не должна показать рост более, чем на 1,5 градуса. Ученые в 2015 году заявили, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Для выполнения взятых на себя обязательств по итогам парижской конференции в Министерстве природных ресурсов и экологии России был утвержден план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов. В частности, этот план предусматривает, что предприятия промышленности должны вести учет по объемам своих выбросов. На основе этой документации должна быть создана внутрироссийская система регулирования этих выбросов.

Медведев заявил, что участие России в Парижском соглашении и соблюдении его норм является важным шагом для нашей страны. Он считает, что изменения климата, происходящие в мире, начиная с XX века, угрожают экологическому балансу, повышают риски для развития ключевых отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства. «Ну и самое главное – это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий», – так процитировал премьера ТАСС.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что

президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября — в день саммита ООН по климату.

Агентство уточняло, что соглашение, скорее всего, утвердят распоряжением правительства, а не через создание законопроекта и проведение его через голосование в Госдуме. Это, по мнению источников Bloomberg, не оставит для депутатов Госдумы возможности оспорить позицию Кремля.

Ратификация соглашения предполагает придание документу юридической силы. Согласно нормам этого документа, усилия государств будут сосредоточены, в первую очередь, на борьбе по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

При этом Парижское соглашение по климату является более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол, заявил Дмитрий Медведев.

Например, Парижское соглашение не требует от промышленности подписавших его стран отказа от сжигания ископаемого топлива – нефти, газа и угля. Но при этом оно обязывает все страны работать над снижением выбросов и их очистке, над технологическим перевооружением работающих предприятий и оснащению их более совершенными системами очистки и по адаптации промышленного производства к изменениям климата.

Между тем Киотский протокол от 1997 года устанавливал квоты по выбросу парниковых газов в атмосферу только для нескольких развитых стран. Мотивация тех государств, которые не захотели поддерживать нормы протокола, была проста – выполнение норм привело бы к снижению рабочих мест в этих государствах.

Но США не стали придерживаться требований протокола и вышли из этого соглашения, а ряд других стран вообще не стали выполнять требования протокола.

Кроме того, Трамп в 2017 году пошел дальше и вовсе вывел страну уже из Парижского соглашения. Тогда президент говорил, что денонсация договора поможет американским компаниям и работникам, особенно в добыче полезных ископаемых, сохранить конкурентноспособность.

Дело в том, что сейчас странам, подписавшим Парижское соглашение, нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления.

При этом каждая страна сама определяет свой вклад в сокращение объема выбросов, и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения,

добавил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Любопытно, что в настоящее время Россия занимает пятое место по объему выбросов парниковых газов после Китая, США, ЕС и Индии. По данным Минприроды, потепление в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле.