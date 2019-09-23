На пороге войны: мировые рынки идут к рецессии. LIVE

Митингующих даже не остановило то, что власти намерены отозвать спорный законопроект об экстрадиции правонарушителей в Тайвань, Макао и Китай. Об этом намерении в телеобращении заявила глава правительства Гонконга Кэрри Лэм, сообщило агентство Reuters 4 сентября. Однако у участников акций были и другие требования к власти.
Массовые митинги продолжаются после того, как стало известно о спорном законопроекте и планах властей Гонконга разрешить экстрадицию совершивших преступления жителей в Китай.
Более месяца снижаются гонконгские биржи. Котировки реагируют снижением на акции протеста.
Это очередной прохладный сигнал, говорящий о незначительном прогрессе в разрешении торгового конфликта США и КНР.
Инвесторов беспокоит неопределенность — как дальше будут развиваться торговые отношения двух стран. В частности, в пятницу, 20 сентября китайская делегация, приехавшая в США для торговых переговоров, отказалась посетить американские фермы.
Причиной негативных настроений на фондовом рынке стало сохранение рисков эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.
Индекс Shanghai Composite просел с психологически важной отметки в 3000 пунктов и уменьшился почти на 1% до 2977,08 пункта. Shenzhen Composite — индекс Шэньчжэньской биржи — упал на 0,91%, гонконгский Hang Seng Index — понизился на 0,81%.
Неделя торгов открылась в понедельник с отрицательных значений. В Азиатско-тихоокеанском регионе индексы завершили торги 23 сентября в красной зоне.
Особое внимание инвесторов приковано и к тому, что происходит в США. Их отношения с китайцами в торговом направлении, а также любые заявления и поступки в этой связи стали своеобразной лупой, через которую оценивается прогресс или регресс в торговой войне. Судя по всему, в настоящее время от прогресса обе стороны конфликта далеки.
Ситуация в мире накалена из-за возможного военного конфликта между США и Ираном. Ранее США усилили войска и направили дополнительные силы и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение беспилотников на нефтяные месторождения. Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее отметил, что cтрана готова нанести удар по Ирану. Именно на Тегеран Вашингтон возложил ответственность за атаку на НПЗ в Саудовской Аравии.
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