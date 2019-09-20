Мрачные прогнозы: что тянет Россию на дно

Рост ВВП России в 2019 году замедлится до 0,9%, а в 2020-м составит 1,6%, прогнозируют в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем новом сентябрьском докладе по странам G20. Организация понизила прогноз на полпроцента с мая, когда ожидалось, что экономический прирост в России составит 1,4% и 2,1% в 2019 и 2020 годах соответственно.

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Между тем в России дают более высокие прогнозы по экономическому росту. В частности, Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2019 года рост ВВП России составит 1,3%, а в следующем — 1,7%.

Впрочем, Центробанк России

в сентябре уже снижал свои ожидания по экономическому росту.

Согласно последнему прогнозу регулятора, рост ВВП по итогам текущего года будет в диапазоне 0,8 — 1,3%, вместо прогнозируемых ранее 1–1,5%.

В своем докладе ОЭСР в числе отрицательных факторов указывает неопределенность. Неопределенность экономической ситуации регулярно находится в списке сдерживающих рост производства обстоятельств, согласно опросам Росстата. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также напомнили, что перед страной маячит угроза новых антироссийских санкций, кроме того, неясно, что будет происходить с ценами на нефть и как будет дальше развиваться ситуация в принципе. Все это можно описать широким понятием «неопределенность».

Кроме того, эксперты указывают на торговые напряженности — между США и Китаем развернулась настоящая война. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что торговые конфликты могут негативно повлиять и на российскую экономику.

«Эти изменения, конечно, неблагоприятны, это влияет на торговые переговоры. Риск торговых международных войн влияет на восприятие инвесторами экономических перспектив, существует риск снижения темпов глобальной экономики. Это может повлиять на российскую экономику через цены на нефть, спрос на нефть и другие товары, через финансовые рынки. Мы будем учитывать этот факт как один из факторов, влияющих на наше прогнозирование и решения», — объясняла Набиуллина в интервью Bloomberg на полях ПМЭФ.

Напомним, в прошлом году рост экономики России составил 2,3%, по оценке Росстата, и 2% — согласно оценке Минэкономразвития. Между тем первый показатель признавали «совершенно неожиданным» в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Уже прошло 9 месяцев этого года, и те ожидания, которые были в начале года, связанные с началом реализации национальных проектов как драйвера экономики, не сбываются. По крайней мере, не в полной мере», — комментирует понижение прогноза главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

На реализацию национальных проектов по 12 направлениям с 2019 по 2024 год российские власти планируют потратить более 25,7 триллионов рублей. Расходование бюджетных средств по ним остается пока низким — меньше половины. По последним данным Минфина России, кассовое исполнение нацпроектов на 13 сентября составило всего лишь 47%.

Таким образом, существенная часть средств, которые должны были быть направлены на финансирование нацпроектов в этом году, видимо, использованы не будут, отмечает Тихомиров. «Это скажется и на уровне инвестиций, экономической активности, которая могла бы сопровождать реализацию нацпроектов», — резюмирует экономист.

Кроме того, одним из факторов, влияющих на понижение прогноза, эксперт указывает продолжение жесткой бюджетной политики. У бюджета значительный профицит — но средства выделяются в меньших масштабах, чем должно было быть, с точки зрения госфинансирования — это является тормозом для экономики.

«Сопутствующий слабой экономике [России] и жесткой бюджетной политике потребительский спрос как драйвер экономики сейчас тоже играет роль тормоза», — добавляет он.

Доходы падают, розничная торговля тормозит.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов признает, что в 2018 году экономика стояла на «трех ножках». «Было три источника роста: это конечное потребление домохозяйств, экспорт и росли инвестиции в основной капитал», — поясняет эксперт.

А в этом году рост инвестиций всего на 0,5% с учетом полного круга компаний и неформальной деятельности, при этом если смотреть среди крупных компаний, то в первом полугодии они сократились на 1,1%, продолжает эксперт. То есть одной опоры из трех уже нет.

C экспортом из-за торговых войн уже тоже сложнее — из источников роста он ушел, добавляет эксперт. Таким образом, экономике России остается держаться на одной ножке — конечное потребление домохозяйств. Однако и с этим есть проблемы. Их вклад в ВВП не 1,5 п. п., а 0,8 в этом году, подчеркивает эксперт.

«И то парадоксально выглядит на фоне снижения реальных доходов населения. Правда, растут зарплаты и кредитование»,

— говорит Миронов. Потребительское кредитование действительно поддерживает расходы домохозяйств. Ранее в ЦБ признали, что потребительские кредиты остались единственным источником роста экономики.

При этом доходы компаний растут, по словам Миронова, но даже те источники софинансирования инвестиций, которые экономика генерирует, не используются. То есть деньги уходят в отток капитала, в иностранные активы.

Помимо понижения российского прогноза, в обновленном докладе ОЭСР также ухудшила прогноз по мировому экономическому росту до 2,9% в 2019 году и до 3% в 2020-м. В мае ОЭСР исходила из того, что мировая экономика покажет рост на 3,2 и 3,4%.