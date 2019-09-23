Импичмент или война: что выберет Трамп

Над президентом США Дональдом Трампом сгущаются тучи — на этот раз его обвиняют в оказании давления на иностранного лидера, и это может грозить ему куда более серьезными рисками, чем пресловутые обвинения в «сговоре с Кремлем», что, впрочем, доказать так и не получилось.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, это [импичмент] может быть единственным средством»,

— заявил председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф. Его слова приводит CNN.

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Заявления конгрессмена прозвучали спустя несколько дней после публикаций в ведущих американских СМИ информации, что Трамп давал «обещания» некому иностранному руководителю, которые могли быть нарушением закона.

Впоследствии выяснялось, что Трамп говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно показаниям некого информатора, Трамп просил его предоставить информацию о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Известно, что Трамп заморозил военную помощь Украине в размере $250 млн, и это расценивается как элемент давления.

Фактически, как утверждают критики Трампа, речь шла о поиске компромата на Байдена, который считался куратором украинского направления в администрации Барака Обамы. Бизнесом в энергетической сфере занимался и сын Байдена — Хантер. А сам бывший вице-президент — один из главных соперников Трампа на предстоящих в 2020 году выборах главы Белого дома.

Заявления высокопоставленного демократа по поводу импичмента — не пустые слова. Давление на лидера иностранной державы расценивается как злоупотребление служебными полномочиями и, как отмечает Politico, в отличие от «византийских обвинений» по поводу связей с Россией, это «нетрудно понять».

«Речь идет о действиях самого Трампа, а не его помощников или бывших предводителей кампании. На данный момент факты в значительной степени открыты и понятны: президент практически признал, что обсуждал Байдена с президентом Украины, а его адвокат Рудольф Джулиани открыто высказывался в пользу того, чтобы заставить украинцев провести расследование в отношении сына Байдена, Хантера. Теперь дело за конгрессом, чтобы выяснить, как действовать дальше», — пишут авторы Politico, добавляя, что Трамп «плеснул ракетное топливо в огонь импичмента».

В свою очередь, обозреватель The Washington Post Макс Бут отмечает, что ситуация вокруг разговора с «иностранным лидером» «может стать самым худшим скандалом» для Трампа.

Если выяснится, что Трамп действительно давил на Зеленского — даже в мягкой форме, — все это может дать импульс новому расследованию и уже не умозрительному запуску процедуры импичмента.

При этом чтобы отстранение президента от должности действительно состоялось, необходимо получить две трети голосов сената, который в настоящее время контролируют республиканцы. А потому оппонентам главы Белого дома нужны будут веские доказательства его вины, чтобы заручиться голосами его однопартийцев буквально за год до президентских выборов.

Это же понимает и спикер нижней палаты американского конгресса демократ Нэнси Пелоси: она убеждена — без поддержки республиканцев начинать процедуру импичмента рискованно, поскольку это может репутационно навредить уже самой Демпартии на выборах — 2020.

Кто получит дивиденды

Некоторые влиятельные республиканские лидеры дают понять, что ситуация их серьезно беспокоит. Бывший кандидат в президенты сенатор-республиканец Митт Ромни написал в твиттере, что данные о давлении Трампа на Зеленского, а также о попытках американского лидера дискредитировать своего соперника Джо Байдена вызывают сильную тревогу. Он также добавил, что «факты крайне важны», и призвал изучить доказательства.

И хотя Трамп заявляет, что не воспринимает угрозу импичмента всерьез, на помощь ему пришел его верный помощник — Джулиани, обвинивший украинскую сторону в отмывании $3 млн для Хантера Байдена. В случае если это подтвердится, может не поздоровиться и Байдену-старшему, который вполне может сойти с дистанции выборов — 2020.

Сам Трамп уверен в своей правоте, а действия оппонента называет позором.

«То, что сделал Байден, — это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая — много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена [на посту президента США], потому что он отменит эту отличную [торговую] сделку, которую мы собираемся заключить», — заявил Трамп 23 сентября на встрече с журналистами в штаб-квартире ООН, куда он прибыл для участия в Генассамблее.

При этом самому Трампу, в отличие от «российского расследования», которое не принесло никаких результатов, сейчас есть о чем беспокоиться: записи, сделанные в Белом доме, в свое время привели к уходу с должности его политического кумира — республиканца Ричарда Никсона. Он записывал большинство разговоров с доверенными лицами. Именно это и погубило его во время знаменитого Уотергейтского скандала 1974 года.

Подобное может произойти и с Трампом. Не исключено, что в случае если он будет находиться под угрозой импичмента, это может вынудить его даже подать в отставку. В таком случае обязанности президента будет исполнять вице-президент Майк Пенс, а он вряд ли может быть избран на выборах 2020 года, так как не пользуется широкой популярностью.

В запуске процедуры импичмента, даже если она не пройдет в сенате, есть и еще один козырь для демократов, отмечает профессор международной политики Университета Тафта Даниэль Дрезнер в статье для The Washington Post, опубликованной 23 сентября. По мнению эксперта, в случае запуска процедуры Трамп будет «полностью поглощен» этой проблемой, забыв обо всех остальных.

«Он будет нападать на подчиненных и обсуждать ситуацию с иностранным лидерами. Он любит бой. И каждый момент, когда Дональд Трамп думает об импичменте, — это момент, когда он не думает о том, чтобы совершать еще более безрассудные поступки: например, пытаться поставить под угрозу независимость ФРС, начать более масштабную торговую войну или наткнуться на настоящую войну», — считает политолог.

Война как решение

Однако нельзя исключать и другого поворота — чтобы противники отвлеклись от его преследования, президент может пойти на реальные военные действия, пусть и краткосрочные. Прецедент уже был — в декабре 1998 года, когда процедура импичмента против тогдашнего президента США Билла Клинтона была запущена в нижней палате конгресса. Именно в это время он принял решение нанести ракетный удар по Ираку.

Целями атаки стали объекты, на которых предположительно производилось оружие массового уничтожения. «Голосование по импичменту приостановлено, в то время как Клинтон ударил по Ираку», — с таким заголовком в декабре 1998 года вышла газета The New York Times.

Предположение, что Клинтон использует удар по Ираку специально, чтобы отвлечь внимание от процедуры импичмента, высказывали его противники. «Республиканцы подвергли сомнению мотивы г-на Клинтона, поскольку их корни надо было искать в его политическом выживании в должности, чем в мировой безопасности», — писала NYT.

В случае Трампа вместо Ирака может стать Иран — отдать приказ ударить по объектам этой страны он может в случае нападения иранских военных на американские объекты в Персидском заливе.

Известно, что президент США всеми силами — по крайней мере в риторике — пытается избежать военных действий, но угроза потери власть может быть для Трампа более сильным фактором.

Трамп уже заявил, что ничего предосудительного не говорил и обещал обнародовать транскрипт, разговора (они записываются), однако демократам этого мало. Они требуют от администрации предоставить показания тайного информатора, который сообщил о подозрительном разговоре.

В четверг, 26 сентября, Трампа будет ждать момент истины — демократы требуют к этому дню предоставить им показания засекреченного информатора или же ждать действий со стороны конгресса.

Стоит отметить, что скандал вокруг разговора происходит не в лучшее время — в Нью-Йорке, где Трамп многие годы занимался бизнесом, проходит Генеральная ассамблея ООН. Туда съехались мировые лидеры, в том числе президент Ирана Хасан Роухани, который будет вблизи наблюдать за проблемами своего противника. На Генассамблее будет и главный «виновник торжества» — президент Украины Владимир Зеленский, который должен встретиться с Трампом. Их предыдущая встреча, которая должна была пройти на международном мероприятии в Польше, сорвалась: Трамп остался в США из-за необходимости бороться с последствиями урагана.