Импичмент или война: что выберет Трамп

В конгрессе обсуждают импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Дональду Трампу грозит импичмент, если подтвердится, что он оказывал давление на Владимира Зеленского, заявил глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф. Если этот факт будет доказан, то это можно считать преступлением, а сами обвинения теперь звучат куда серьезнее, чем «российское вмешательство». Сам же Трамп еще может пойти на отвлекающие шаги вплоть военных действий --так в свое время поступил Билл Клинтон.

Над президентом США Дональдом Трампом сгущаются тучи — на этот раз его обвиняют в оказании давления на иностранного лидера, и это может грозить ему куда более серьезными рисками, чем пресловутые обвинения в «сговоре с Кремлем», что, впрочем, доказать так и не получилось.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, это [импичмент] может быть единственным средством»,

— заявил председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф. Его слова приводит CNN.

Заявления конгрессмена прозвучали спустя несколько дней после публикаций в ведущих американских СМИ информации, что Трамп давал «обещания» некому иностранному руководителю, которые могли быть нарушением закона.

Впоследствии выяснялось, что Трамп говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно показаниям некого информатора, Трамп просил его предоставить информацию о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Известно, что Трамп заморозил военную помощь Украине в размере $250 млн, и это расценивается как элемент давления.

Фактически, как утверждают критики Трампа, речь шла о поиске компромата на Байдена, который считался куратором украинского направления в администрации Барака Обамы. Бизнесом в энергетической сфере занимался и сын Байдена — Хантер. А сам бывший вице-президент — один из главных соперников Трампа на предстоящих в 2020 году выборах главы Белого дома.

Заявления высокопоставленного демократа по поводу импичмента — не пустые слова. Давление на лидера иностранной державы расценивается как злоупотребление служебными полномочиями и, как отмечает Politico, в отличие от «византийских обвинений» по поводу связей с Россией, это «нетрудно понять».

«Речь идет о действиях самого Трампа, а не его помощников или бывших предводителей кампании. На данный момент факты в значительной степени открыты и понятны: президент практически признал, что обсуждал Байдена с президентом Украины, а его адвокат Рудольф Джулиани открыто высказывался в пользу того, чтобы заставить украинцев провести расследование в отношении сына Байдена, Хантера. Теперь дело за конгрессом, чтобы выяснить, как действовать дальше», — пишут авторы Politico, добавляя, что Трамп «плеснул ракетное топливо в огонь импичмента».

В свою очередь, обозреватель The Washington Post Макс Бут отмечает, что ситуация вокруг разговора с «иностранным лидером» «может стать самым худшим скандалом» для Трампа.

Если выяснится, что Трамп действительно давил на Зеленского — даже в мягкой форме, — все это может дать импульс новому расследованию и уже не умозрительному запуску процедуры импичмента.

При этом чтобы отстранение президента от должности действительно состоялось, необходимо получить две трети голосов сената, который в настоящее время контролируют республиканцы. А потому оппонентам главы Белого дома нужны будут веские доказательства его вины, чтобы заручиться голосами его однопартийцев буквально за год до президентских выборов.

Это же понимает и спикер нижней палаты американского конгресса демократ Нэнси Пелоси: она убеждена — без поддержки республиканцев начинать процедуру импичмента рискованно, поскольку это может репутационно навредить уже самой Демпартии на выборах — 2020.

Кто получит дивиденды

Некоторые влиятельные республиканские лидеры дают понять, что ситуация их серьезно беспокоит. Бывший кандидат в президенты сенатор-республиканец Митт Ромни написал в твиттере, что данные о давлении Трампа на Зеленского, а также о попытках американского лидера дискредитировать своего соперника Джо Байдена вызывают сильную тревогу. Он также добавил, что «факты крайне важны», и призвал изучить доказательства.

И хотя Трамп заявляет, что не воспринимает угрозу импичмента всерьез, на помощь ему пришел его верный помощник — Джулиани, обвинивший украинскую сторону в отмывании $3 млн для Хантера Байдена. В случае если это подтвердится, может не поздоровиться и Байдену-старшему, который вполне может сойти с дистанции выборов — 2020.

Сам Трамп уверен в своей правоте, а действия оппонента называет позором.

«То, что сделал Байден, — это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая — много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена [на посту президента США], потому что он отменит эту отличную [торговую] сделку, которую мы собираемся заключить», — заявил Трамп 23 сентября на встрече с журналистами в штаб-квартире ООН, куда он прибыл для участия в Генассамблее.

При этом самому Трампу, в отличие от «российского расследования», которое не принесло никаких результатов, сейчас есть о чем беспокоиться: записи, сделанные в Белом доме, в свое время привели к уходу с должности его политического кумира — республиканца Ричарда Никсона. Он записывал большинство разговоров с доверенными лицами. Именно это и погубило его во время знаменитого Уотергейтского скандала 1974 года.

Подобное может произойти и с Трампом. Не исключено, что в случае если он будет находиться под угрозой импичмента, это может вынудить его даже подать в отставку. В таком случае обязанности президента будет исполнять вице-президент Майк Пенс, а он вряд ли может быть избран на выборах 2020 года, так как не пользуется широкой популярностью.

В запуске процедуры импичмента, даже если она не пройдет в сенате, есть и еще один козырь для демократов, отмечает профессор международной политики Университета Тафта Даниэль Дрезнер в статье для The Washington Post, опубликованной 23 сентября. По мнению эксперта, в случае запуска процедуры Трамп будет «полностью поглощен» этой проблемой, забыв обо всех остальных.

«Он будет нападать на подчиненных и обсуждать ситуацию с иностранным лидерами. Он любит бой. И каждый момент, когда Дональд Трамп думает об импичменте, — это момент, когда он не думает о том, чтобы совершать еще более безрассудные поступки: например, пытаться поставить под угрозу независимость ФРС, начать более масштабную торговую войну или наткнуться на настоящую войну», — считает политолог.

Война как решение

Однако нельзя исключать и другого поворота — чтобы противники отвлеклись от его преследования, президент может пойти на реальные военные действия, пусть и краткосрочные. Прецедент уже был — в декабре 1998 года, когда процедура импичмента против тогдашнего президента США Билла Клинтона была запущена в нижней палате конгресса. Именно в это время он принял решение нанести ракетный удар по Ираку.

Целями атаки стали объекты, на которых предположительно производилось оружие массового уничтожения. «Голосование по импичменту приостановлено, в то время как Клинтон ударил по Ираку», — с таким заголовком в декабре 1998 года вышла газета The New York Times.

Предположение, что Клинтон использует удар по Ираку специально, чтобы отвлечь внимание от процедуры импичмента, высказывали его противники. «Республиканцы подвергли сомнению мотивы г-на Клинтона, поскольку их корни надо было искать в его политическом выживании в должности, чем в мировой безопасности», — писала NYT.

В случае Трампа вместо Ирака может стать Иран — отдать приказ ударить по объектам этой страны он может в случае нападения иранских военных на американские объекты в Персидском заливе.

Известно, что президент США всеми силами — по крайней мере в риторике — пытается избежать военных действий, но угроза потери власть может быть для Трампа более сильным фактором.

Трамп уже заявил, что ничего предосудительного не говорил и обещал обнародовать транскрипт, разговора (они записываются), однако демократам этого мало. Они требуют от администрации предоставить показания тайного информатора, который сообщил о подозрительном разговоре.

В четверг, 26 сентября, Трампа будет ждать момент истины — демократы требуют к этому дню предоставить им показания засекреченного информатора или же ждать действий со стороны конгресса.

Стоит отметить, что скандал вокруг разговора происходит не в лучшее время — в Нью-Йорке, где Трамп многие годы занимался бизнесом, проходит Генеральная ассамблея ООН. Туда съехались мировые лидеры, в том числе президент Ирана Хасан Роухани, который будет вблизи наблюдать за проблемами своего противника. На Генассамблее будет и главный «виновник торжества» — президент Украины Владимир Зеленский, который должен встретиться с Трампом. Их предыдущая встреча, которая должна была пройти на международном мероприятии в Польше, сорвалась: Трамп остался в США из-за необходимости бороться с последствиями урагана.