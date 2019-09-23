Массовое сокращение: как Россия избавляется от чиновников

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, рассказала в опубликованном в понедельник интервью РИА «Новости» первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

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Реформа приведет к масштабному сокращению «армии» госслужащих и повышению зарплат оставшимся.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — сказала замминистра.

Если сокращение не провести, то зарплаты чиновникам правительство в дальнейшем сможет индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно по 100 млрд рублей в год.

Фронт-офис для бюрократов

Реформа пройдет, по словам Нестеренко, в два этапа. На первом этапе это произойдет «автоматически».

В 2020 году численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%.

К 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности чиновников. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица.

«То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — пояснила замминистра Нестеренко.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин повысил зарплаты некоторым категориям госслужащих с 1 октября. Указ опубликован на портале правовой информации.

Оклад увеличится как раз на уровень инфляции — на 4,3%. Зарплата повысится у сотрудников МИД, диппредставительств, консульских учреждений, а также у гражданских служащих в соответствии с их чинами.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие указа президента, 1 октября 2020 года все равно проиндексируют зарплаты — на 3,8%. Об этом сообщила 13 сентября вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отмечается, индексация коснется трудящихся в учреждениях социальной сферы и науки, ветеринарных лабораториях, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

Повышать, нельзя сокращать

Ранее 13 сентября в интервью РИА «Новости» председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков оценил идею повысить зарплату госслужащим, в частности, полицейским.

Зарплаты полицейским необходимо повышать, но нельзя сокращать штат, особенно тем, кто работает на «земле». Низовые сотрудники уже сейчас перегружены работой, отметил Цветков.

Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников.

«Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве. Чиновников — сократить», — сказал Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

Греф добавил, что таким образом можно значительно снизить расходы госбюджета.

Эксперт лишь частично согласен с такой позицией. «Зарплаты в полиции, безусловно, нужно повышать, равно как и соцобеспечение сотрудников, и мы об этом постоянно говорим... Но ни о каких сокращениях, тем более в несколько раз, не может быть и речи», — считает Цветков.

По его словам, уже прошедшие ранее сокращения привели к недокомплекту в подразделениях уголовного розыска, дознания, ППС, участковых.

Сегодня эти сотрудники перегружены работой, а это приводит лишь «к ухудшению криминогенной обстановки», заключил Цветков.

Он отметил, что общество удивлено самим фактом обсуждения вопросов о возможных сокращениях. «У нас общество обеспокоено тем, что полиции «на земле», то есть на улицах, почти нет. Самый красноречивый пример – нехватка сотрудников ГИБДД», — подытожил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точка зрения Грефа об оптимизации зарплат госслужащих заслуживает внимания. «Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал он.

Напомним, в 2000-2007 годах Греф занимал должность министра экономического развития и торговли России. Он считается автором первой в новой России административной реформы, реализовать которую, в прочем, не удалось.

Песков добавил, что Греф высказывает много экспертных идей и у него есть «изрядный опыт», в том числе работы в правительстве и в управлении Сбербанком. В связи с этим его точка зрения принимается во внимание, добавил пресс-секретарь президента.