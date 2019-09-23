Массовое сокращение: как Россия избавляется от чиновников

Минфин объявил о масштабном сокращении госслужащих

Масштабное сокращение госслужащих инициирует Минфин. Оставшимся обещают повышение зарплат. Если не провести сокращение «армии» чиновников, то денег на индексацию зарплат для них до конкурентного уровня якобы не хватит. Придется тратить на чиновников по 100 млрд рублей в год дополнительно.

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, рассказала в опубликованном в понедельник интервью РИА «Новости» первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Реформа приведет к масштабному сокращению «армии» госслужащих и повышению зарплат оставшимся.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — сказала замминистра.

Если сокращение не провести, то зарплаты чиновникам правительство в дальнейшем сможет индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно по 100 млрд рублей в год.

Фронт-офис для бюрократов

Реформа пройдет, по словам Нестеренко, в два этапа. На первом этапе это произойдет «автоматически».

В 2020 году численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%.

К 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности чиновников. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица.

«То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — пояснила замминистра Нестеренко.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин повысил зарплаты некоторым категориям госслужащих с 1 октября. Указ опубликован на портале правовой информации.

Оклад увеличится как раз на уровень инфляции — на 4,3%. Зарплата повысится у сотрудников МИД, диппредставительств, консульских учреждений, а также у гражданских служащих в соответствии с их чинами.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие указа президента, 1 октября 2020 года все равно проиндексируют зарплаты — на 3,8%. Об этом сообщила 13 сентября вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отмечается, индексация коснется трудящихся в учреждениях социальной сферы и науки, ветеринарных лабораториях, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

Повышать, нельзя сокращать

Ранее 13 сентября в интервью РИА «Новости» председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков оценил идею повысить зарплату госслужащим, в частности, полицейским.

Зарплаты полицейским необходимо повышать, но нельзя сокращать штат, особенно тем, кто работает на «земле». Низовые сотрудники уже сейчас перегружены работой, отметил Цветков.

Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников.

«Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве. Чиновников — сократить», — сказал Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

Греф добавил, что таким образом можно значительно снизить расходы госбюджета.

Эксперт лишь частично согласен с такой позицией. «Зарплаты в полиции, безусловно, нужно повышать, равно как и соцобеспечение сотрудников, и мы об этом постоянно говорим... Но ни о каких сокращениях, тем более в несколько раз, не может быть и речи», — считает Цветков.

По его словам, уже прошедшие ранее сокращения привели к недокомплекту в подразделениях уголовного розыска, дознания, ППС, участковых.

Сегодня эти сотрудники перегружены работой, а это приводит лишь «к ухудшению криминогенной обстановки», заключил Цветков.

Он отметил, что общество удивлено самим фактом обсуждения вопросов о возможных сокращениях. «У нас общество обеспокоено тем, что полиции «на земле», то есть на улицах, почти нет. Самый красноречивый пример – нехватка сотрудников ГИБДД», — подытожил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точка зрения Грефа об оптимизации зарплат госслужащих заслуживает внимания. «Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал он.

Напомним, в 2000-2007 годах Греф занимал должность министра экономического развития и торговли России. Он считается автором первой в новой России административной реформы, реализовать которую, в прочем, не удалось.

Песков добавил, что Греф высказывает много экспертных идей и у него есть «изрядный опыт», в том числе работы в правительстве и в управлении Сбербанком. В связи с этим его точка зрения принимается во внимание, добавил пресс-секретарь президента.