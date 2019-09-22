Спор о вкусе устриц: Шойгу ответил Кудрину

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства. Шойгу назвал мнение Кудрина «надуманным стенанием».

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«Говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», – заявил Шойгу в интервью изданию «Московский комсомолец».

Хотя, конечно, сложно заподозрить Кудрина в том, что он никогда не ел устриц. Или в том, что он не умеет считать расходы и доходы. Как принято отмечать — любое мнение бывшего министра финансов, то есть человека, который отвечал за бюджет, это мнение государственника, который априори обязан думать об экономии.

Отвечая на вопрос о расходах на оборону, министр также вспомнил фразы писателя и юмориста Михаила Жванецкого. «Их смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», — так передал суть шутки сатирика Шойгу.

«Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов», – заключил министр.

Сейчас перед правительством стоит задача активизации экономического роста в условиях замедления доходов населения и, соответственно, потребительского спроса. Кудрин на протяжении многих лет выступает за рост расходов на человеческий капитал. Ему на прошлой неделе возражал даже первый вице-премьер Антон Силуанов: по его словам, прежде всего нужно запустить инвестиционный рост.

Правда, пока еще идут споры, куда направить средства из Фонда национального благосостояния, объем которого превысил планку в 7% ВВП, после которой возможно его инвестирование. В ФНБ направляются в том числе конъюнктурные доходы от высоких цен на нефть.

Кудрин вообще преисполнен пессимизма. На прошлой неделе он прогнозировал, что рост ВВП в 2019 году будет «максимум будет около 1%». Прогноз Минэкономразвития России – 1,3%.

Шойгу в своем интервью также ответил на мнение, высказанное в опубликованной в 2017 году в журнале «Вопросы экономики» статье Алексея Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля. В этой заметке сделан вывод о том, что перекос в распределении расходов бюджета в сторону повышения трат на оборону ежегодно лишает экономику 0,3 п.п. темпов роста.

В статье было указано, что экономика могла бы расти быстрее, если бы расходы всего государства распределялись эффективнее. В частности, авторы труда подсчитали, что

расходы на образование, на здравоохранение и спорт, безопасность и правоохранительную деятельность в период с 2011 по 2017 год снизились на 0,2% ВВП.

Так, расходы на образование упали с 3,7 до 3,5%. Секвестр расходов на здравоохранение и спорт привел к снижению этих трат с 3,5 до 3,3% ВВП, а на безопасность и правоохранительную деятельность – с 2,5 до 2,3%.

В тот же период траты бюджета на оборону выросли с 2,5 до 3,1% ВВП — то есть на 0,6 п.п.

При этом львиную долю расходов на оборону съедает не сама армия, а развитие военно-промышленного комплекса — ВПК, то есть разработка и производство новых видов вооружения. Но эта же сфера дает рабочие места, инновации, экспортную продукцию. Так, в ходе авиасалона МАКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересовался новыми истребителями Су-57 — хотя их пока даже не продают.

Шойгу, возражая Кудрину, также привел пример с российским сельским хозяйством. Именно село некоторое время назад было принято сравнивать «черной дырой», которая пожирает все деньги, которые на нее выделяются. Сейчас же все гордятся тем, что России снова стала собирать большие урожаи, отметил министр обороны.

В то же время Россия ставит задачей повышение «гражданской» отдачи от военно-промышленного комплекса, что также способствует развитию всей экономики. В ходе визита в Ижевск на днях президент России Владимир Путин призвал увеличить выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК. В прошлом году эта доля в среднем составила 21%.

Вместе с тем расходы на содержание военнослужащих не сильно-то и растут. За последние пять лет, начиная с 2014 года, оклады военнослужащих повышались только дважды: в 2012 году это был рост на 100 — 150% (в два-три раза) и в 2018 году — на 4%.

Доходы военнослужащих не индексируются один раз в год на величину инфляции, как это происходит с зарплатами государственных служащих.

27 июня этого года Владимир Путин заявил, что власти продолжат развивать систему социальных гарантий для военных. По его словам, будет улучшаться медицинское обслуживание личного состава, появятся возможности для трудоустройства их родственников, так как в военных городках, где обычно и живут военнослужащие, как правило, нет работы для гражданских лиц. Также государство в лице президента заявило, что будет работать над улучшением жилищных условий.

Заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов с 1 октября 2019 года должна быть увеличена на 4,3%.

Повышение будет проводиться с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года. Увеличение зарплаты позволит довести средний доход военнослужащего в России до 45 тыс. 370 рублей. Офицерский состав зарабатывает в 2,3-3,1 раз больше. Что касается экономии средств в армии, то тут Шойгу отметил, что численность Вооруженных сил России в 90-е годы была сокращена почти в два раза.