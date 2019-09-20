Достигли дна? Долги задушили россиян

Банк России подсчитал, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов. Это зафиксировано в 2/3 российских регионов. «Видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на форуме «Стратегия розничного бизнеса 2020».

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По ее словам, в 2017-2018 годах долговая нагрузка была стабильна, потому что ставки снижались, но теперь такой тенденции нет. Но при этом ЦБ не считает, что на рынке потребкредитования надулся «пузырь».

«Мы считаем, что все-таки пока рынок потребкредитования не достиг точки, когда действительно уже слишком поздно. Мы считаем, что мы меры применяем и раньше принимали заблаговременно, поэтому сейчас такой ситуации перегретости, «пузыря», чрезмерной закредитованности не наблюдается», — заверила Данилова. Она добавила, что, по данным БКИ, база заемщиков в России обновляется, ситуации, что одни и те же клиенты набирают кредиты, нет.

То есть ЦБ как не признавал, так и не признает опасного роста закредитованности россиян. Но, например, для Минэкономразвития непомерное увеличение долговой нагрузки очевидно.

Наматывают кредит на кредит

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявлял, что ситуация с кредитованием физлиц приобретает черты социальной проблемы.

По словам Орешкина, у 15 процентов российских заемщиков более 70 процентов дохода уходит на оплату долгов.

Всемирный банк также приводит тревожную статистику. Почти 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов, 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать взятые кредиты.

Более четверти российских домохозяйств тратят на погашение кредитов и оплату ЖКХ более 75% совокупного дохода семьи, отмечал ВБ.

По результатам сентябрьского опроса ФОМ, у 67% россиян имеется как минимум один кредит.

Минэкономразвития предлагает резко замедлить рост потребкредитования до безопасного для экономики уровня. До 20% в 2019 году и до 4% в 2020-м. Сейчас по необеспеченному потребкредитованию рост составляет порядка 25%, констатировали ранее в ЦБ.

Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что долговая нагрузка россиян если и растет, то прежде всего из-за стагнации доходов. По ее словам, динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, и эта проблема должна решаться на базе экономического роста. Но за экономический рост ЦБ не отвечает, это функционал правительства, прежде всего Минэкономразвития и отраслевых министерств.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян действительно продолжают падать. Это видно даже по более чем консервативным оценкам Росстата. Реальные доходы в стране падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они сократились на 0,2%. Правда, сначала Росстат показал данные о росте доходов – на 0,1%. Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительству в 2018 году удалось переломить тренд на падение доходов. Но потом Росстат уточнил свои показатели. Доходы россиян, как оказалось, все-таки ушли в минус.

Прошлый год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. С 2013 года, считающегося относительно благополучным за счет отсутствия экономических санкций Запада, реальные доходы сократились на 8,3%.

В 2019 году Минэконмразвития прогнозировало рост реальных доходов на 1%. Но 26 августа министерство снизило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян сразу в десять раз — с 1 до 0,1%. Кроме того, оценка роста ВВП на 2020 год понижена с 2 до 1,7%, то есть ждать роста доходов в следующем году, скорее всего, тоже не придется. «Если экономика не растет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, нет», — говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Президент Владимир Путин ранее в августе на совещании с кабинетом министров также отмечал неудовлетворительные темпы роста российской экономики и призвал правительство найти решение для более устойчивого и динамичного роста. Но о сокращении доходов не говорил. Путин сказал, что реальные доходы россиян растут, но слишком медленно. Даже с учетом увеличения зарплат. По словам главы государства, этот факт не может не вызывать беспокойства.

«Пузырь» сдуется

Признав, что роста экономики и доходов в ближайшей перспективе можно не дождаться, а закредитованность населения все-таки растет, власти решили хотя упорядочить этот рост. Не довести дело до кредитного «пузыря», способного отправить экономику в глубокое пике.

С 1 октября ЦБ вводит для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов.

Банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН). Он будет рассчитываться как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода. При расчете ПДН банки должны будут при принятии решения о выдаче кредита опираться на сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах из бюро кредитных историй.

Как надеется ЦБ, банки не смогут выдавать кредиты в прежнем объеме и вынуждены будут сократить выдачу, «пузыря» не будет.

Со своей стороны Минюст уже готовится к цунами, которое накроет банковский сектор из-за просроченных долгов. Вводится должность робота-коллектора. Министерство совместно с Федеральной службой судебных приставов разработало концепцию нового закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Законопроект предполагает «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц.

Взыскатель долга сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг. Сейчас кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки.

Предполагается, что новый «механизм установит дополнительные гарантии прав» граждан. При этом в соответствии с новым законом включаться в реестр должны будут не только коллекторы, но и любые организации, занимающиеся взысканием долгов с физлиц «по договорам кредита (займа)». К ним относятся банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Присутствие в реестре позволит им направлять сотрудников для личной встречи с должником, звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и даже использовать «робота-коллектора».

Но по мнению президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, включение в реестр организаций, для которых взыскание не основной вид деятельности, «не обеспечивает эффективную защиту прав потребителей».

Если закон будет принят в таком виде, это существенно усложнит контроль за всеми компаниями в реестре, отмечают эксперты. «В него будут добавлены тысячи новых субъектов, которые так или иначе взаимодействуют с клиентами (например управляющие компании в сфере ЖКХ). Таким образом, у регуляторов попросту не хватит ни времени, ни сил для контроля», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Кроме того, в большинстве случаев должник прекрасно знает о своей задолженности, а значит дополнительные 30 дней, в ходе которых будут начисляться новые проценты, лишь усугубят его положение, добавляет эксперт.

ЦБ ранее уже неоднократно ужесточал требования к банкам, увлекающимся необеспеченным кредитованием. Последнее вступило в силу с 1 апреля 2019 года. Но эффекта это не дало. Банки лишь предлагают проблемным заемщикам увеличить срок кредита для снижения ежемесячного платежа, но это не решение проблемы закредитованности.