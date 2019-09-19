Газовая блокада? Украинский транзит под вопросом

По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались. Правда, и эта встреча продлилась всего 40 минут, и каждая из сторон удалилась после совещания, оставаясь при своем мнении о том, как же «нам лучше обустроить транзит».

Между тем контракт на транспортировку газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года.

Новак сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа через Украину. Министр также добавил, что Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в том случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

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Напомним, что Украина 18 сентября заявила о том, что на переговорах она будет отстаивать такую позицию: договор о транспортировке через территорию Украины природного газа должен гарантировать, что «Газпром» обязуется прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год. Об этом заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Такой же позиции, по его словам, придерживается и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. На пресс-конференции по итогам переговоров

Шефчович отметил, что продолжает оставаться сторонником заключения долгосрочного контракта. При этом, подчеркнул он, продление старого договора невозможно и нужно искать «принципиально новое решение».

Киев только 18 сентября смог утвердить проект создания оператора газотранспортной системы (ГТС). Согласно энергетическим обязательствам Украины перед ЕС, добыча, транспортировка и продажа газа должны быть разделены. Это как раз то условие, которое необходимо для подписания нового транзитного договора между «Нефтогазом» и «Газпромом», заключать который должен уже новый независимый оператор, сертифицированный по европейским стандартам. Принято решение о передаче ГТС из ведения «Нафтогаза» компании «Магистральные газопроводы Украины». Та в свою очередь будет выведена из под контроля министерства энергетики и подчинена Минфину Украины. Создание оператора должно состояться до 1 января 2020 года.

Почему-то среди украинских экспертов бытует мнение, что России тоже жизненно необходимо прокачивать газ через Украину, потому что «центральная часть Европы, где находятся традиционно самые лояльные к России страны ЕС, и которая потребует 40-50 млрд кубов российского газа в год, может быть обеспечена только посредством нашей трубы», - пояснил украинскому изданию Страна.Ua эксперт энергетического рынка Алексей Кущ. Этот участок транзита на Украине считают «уязвимым для России». Поэтому,

по мнению украинской стороны, Россия согласится на 10-летний контракт, соответственно, и деньги за транзит 60 млрд кубов газа в год «уже звенят в украинском кармане».

Да, Александр Новак заявил о том, что Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но подчеркнул, что позиция России заключается в том, что «Газпром» намерен бронировать мощности по мере их необходимости, и не склонен заключать многолетний контракт.

«Если европейское законодательство, действительно, в январе 2020 будет имплементировано в украинское, то

мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года», - сказал Новак.

Отдельно он подчеркнул тот факт, что Россия на встрече обозначила необходимость «урегулировать судебные споры с Украиной по газу в рамках мирового соглашения». Это означает, что Россия продолжает придерживаться точки зрения, что она не намерена платить Украине по решениям арбитражных судов Стокгольма, приговоривших Россию к выплате миллиардных штрафов в пользу украинской стороны.

Новак также пояснил, что на встрече конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

ЕК, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц, в конце октября.

Напомним, что существует четыре возможных сценариях развития событий: транзита газа через территорию Украины не будет вообще, Украина и Россия подпишут краткосрочный газовый контракт на год, Россия будет закупать на аукционах по продаже мощностей ГТС Украины лоты на прокачку того объема газа, который «Газпром» не сможет поставить в Европу из-за ограничения пропускной мощности «Северного потока» и в перспективе – «Северного потока-2» и «Южного потока». Также возможно будет заключен транзитный договор на десять лет. В данный момент Россия настаивает или на заключении контракта сроком на год – в надежде, что в 2020 году будут достроены газопроводы «Северный поток-2» и «Южный поток», но предпочитает вариант, предполагающий покупку мощностей на транзит газа в случае возникновения такой необходимости.