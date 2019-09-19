Без газа не выжить: почему Украина прогнется под Россию

Переговоры Украины, России и Евросоюза о транзите газа стартуют в четверг, 19 сентября, в столице Бельгии Брюсселе.

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Себе в актив до начала консультаций Украина записала все последние события, ухудшающую позицию «Газпрома»: задержку строительства «Северного потока — 2», решения судов еврозоны в пользу Украины по аренде «Газпромом» мощностей немецких веток газопроводов и даже поддержку заместителя еврокомиссара. Но договор о членстве в ЕС, требующий привести нормы энергетики Украины в соответствии с европейскими, может сыграть с Украиной злую шутку.

Договор о транспортировке через территорию Украины природного газа, по версии Киева, должен гарантировать, что «Газпром» обязуется прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год. Об этом заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 18 сентября, сообщает информационное агентство «УНИАН».

Чиновник также заявил, что теперь Украина настаивает на увеличении годового объема прокачиваемого через свою ГТС газа — до 90 млрд куб. метров в год. «У нас есть позиция… 60 плюс 30 и на десять лет. Будем поддерживать в переговорах эту позицию», — заявил министр.

Действующий контракт на поставку газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря этого года.

В соответствии с текущим контрактом Украина получала для потребления внутри станы скидку в размере 20% от цены, сложившейся на рынке в Европе. Но официальный Киев давно отказался от прямых закупок российского газа и получает его сейчас реверсом. По сути, этот тот же российский газ, прошедший транзит через территорию Украины и который поставляют обратно Киеву европейские страны, в первую очередь Венгрия и Словакия.

Межу тем в рамках действующего контракта Украина обязалась сохранить ставку транзита на уровне $1,7 за тыс. куб. м на каждые 100 км. После заключения этих соглашений обе стороны — «Газпром» и «Нафтогаз» — вели переговоры об их пересмотре, так как в Киеве считали цену на газ несправедливой.

В итоге «Газпром» в 2013 году обвинил Украину в неполной оплате поставок. Фактически, украинская сторона воровала газ из транзитной трубы для своих нужд и делала это много лет, считают в российской компании.

Спустя два года, в 2015 году, Киев полностью отказался от закупок российского газа. С 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» оспаривают пункты ранее заключенных контрактов в судах.

В случае прекращения транзита российского газа бюджет Украины будет недополучать порядка $3 млрд в год.

Альтернативные пути в ЕС

За годы споров Россия построила два трубопровода в Европу в обход Украины: «Северный поток» и «Турецкий поток». «Северный поток» работает, по нему газ поступает на территорию Германии по двум наземным ниткам — Opal и Nel. Строится и вторая нитка через Балтику — газопровод «Северный потк-2», который должен вступить в строй до 1 января 2020 года.

«Южный поток» полностью проложен по дну Черного моря до побережья Турции, а ветка трубы дотянута до границ Болгарии.

Примечательно, что все переговоры, которые намечались на этот год для обсуждения продления контакта между Россией и Украиной, были отложены, так как между странами возникали существенные разногласия. И вот теперь диалог должен пройти под патронажем заместителя председателя Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича.

Он, в свою очередь, заявил, что его ведомство будет добиваться заключения газового контракта в интересах Киева — чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвесторов.

Для того, чтобы иностранные инвесторы были хоть как-то заинтересованы во вложении средств в модернизацию трубы, идущей через Украину в Европу, через ГТК должно проходить не менее 60 млрд куб. метров в год, неоднократно заявляли международные эксперты. Именно поэтому прокачку такого объема через свою трубу и требует от «Газпрома» Украина. Иначе,

если давление в украинской трубе не будет поддерживаться на достаточном уровне, ГТС может превратиться в хлам, о чем не раз предупреждали оппозиционные к украинской власти политики и эксперты.

В начале июня в рамках Петербургского экономического форума председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по сниженной на 25% цене для конечного потребителя. То есть

на 5% ниже той цены, которую подразумевал тот контракт, который доживает свои последние месяцы сейчас.

Но исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко летом назвал предложение «Газпрома» странным, и на этом контакты между переговорщиками снова прекратились.

«Мы ожидаем, во-первых, что российская сторона ответит формально на предложение, которое делал господин Шефчович — это 60 млрд бронирования мощностей со стороны «Газпрома» и общая мощность — 90 млрд. То есть 30 млрд еще будет доступно для бронирования другими компаниями, или даже тем же «Газпромом» для краткосрочных контрактов», — заявил Витренко 11 сентября.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рекордные запасы газа в Украине позволят избежать давления России на переговорах.

Украина возлагает большие надежды на тот факт, что европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому «Газпром» мог на 90% использовать мощности газопровода Opal

(мощность которого составляет 36 млрд кубометров в год). Суд вынес решение о том, что «Газпром» имеет право загружать эту трубу лишь на 50%. «Газпром» уже в этот понедельник, 16 сентября, сократил поставки через Opal, одновременно начав увеличивать транзит газа через Украину в Европу. И через трубопровод Nel.

Украинская сторона надеется на то, что это решение суда поможет ей выиграть спор с «Газпромом» 19 сентября, так как Россия не может нарушать без уплаты серьезных штрафов договор об объеме поставляемого в Европу газа. Объемы прокачки по Opal сокращены, «Северный поток — 2» пока не достроен, «Южный поток» не запущен.

Выхода вроде бы, нет — остается только транзит через Украину.

Но бюрократическая казуистика снова подвела Киев. Ведь Украина подписала договор об ассоциированном членстве с Евросоюзом, а этот договор очень многое требует от страны, принявшей его, делать «по-европейски».

Украина приняла на себя обязательства привести свои внутренние нормы к стандарту, принятому в Евросоюзе, к 1 января 2020 года, то есть к дате истечения контракта с Россией.

Это касается и порядка проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Приведение норм Украины в струю европейских директив по энергобезопасности дает право России вообще не заключать с Украиной никаких контрактов — ни на какой заранее заявленный срок.

«Газпрому» с 1 января 2020 года, по правилам Евросоюза, не надо резервировать транзитные мощности по поставке 60 млрд куб. метров в год на 10 лет.

Компания может просто арендовать транзитные мощности украинской ГТС для прокачки в Европу необходимых для «Газпрома» объемов. И делать это, банально подавая заявки на аукцион по мере их объявления — и своей необходимости в использования для транзита газа именно этой трубы, если есть проблемы с прокачкой газа по другим веткам.

Иных поставщиков газа, которым надо прокачивать топливо через Украину в Европу, крайне мало. Это Туркмения и Азербайджан. Вряд ли они способны выбрать все мощности украинской ГТС для своих поставок газа.

Поэтому даже без контракта украинский оператор газотранспортной системы должен будет позволить «Газпрому» попробовать выкупить транзитные мощности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих переговорах по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом вряд ли будут достигнуты какие-то конкретные договорённости.