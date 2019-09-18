«Молекулы свободы»: США пророчат газовую победу над Россией

К 2028 году в тройку крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) ворвутся США, которые потеснят Россию. Такие выводы сделал старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Никос Цафос. Лидер на мировом рынке за 10 лет не поменяется — им останется Катар.

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США в настоящее время уступают России по поставкам СПГ в Европу. По итогам 2018 года, Россия в Европу поставила 4,4 млн тонн СПГ, а США — 2,7 млн тонн, согласно оценке Международной ассоциации импортеров сжиженного газа. Тем не менее за 10 лет американцы смогут увеличить производство голубого топлива в пять раз. По оценке эксперта, США увеличат производство СПГ с 28 млрд куб. м в 2018 году до 140 млрд куб. м в 2028-м.

Россия же сможет увеличить производство СПГ значительно меньше, достигнув показателя производства в 68 млрд куб., или около 50 млн тонн. Это гарантирует стране третье место на мировом рынке СПГ. В настоящее время, по оценке Минэнерго России, производство СПГ составляет 28 млн тонн.

Между тем в последние десять лет абсолютным лидером на рынке считается Катар

При этом государство в течение десятилетия планирует увеличить производство сырья до 150 млрд кубометров.Желание Катара закрепиться в сегменте понятно : только в 2018 году объем мирового экспорта СПГ оценивался в 431 миллиард кубометров. При этом уже к 2025 году мировой спрос на СПГ удвоится до 551 млн тонн, прогнозируют в Минэнерго России.

Вызов для России

Накануне Россия признала развивающийся рынок СПГ — одним из самых перспективных энергетических площадок в мире. «Страна будет стремиться занять «достойную нишу» на мировом рынке СПГ, такую задачу поставил российский лидер.

«Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно. Спрос стабильно растет и в нашей стране, и в мире. Хочу подчеркнуть: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять на этом направлении достойную нишу», — сказал ранее Путин.

Сегодня в стране действует три СПГ-завода, первый из которых открылся в 2009-м году. Между тем Россия планирует втрое увеличить экспорт СПГ к 2024 году и достичь объемов поставок в 47,9 млн тонн, заявляли ранее в Минэкономразвитии. Пока по итогам 2018-го российский экспорт СПГ составил 16,4 млн тонн.

Традиционно Москва поставляет энергетическое сырье в Китай и страны ЕС. При этом если на азиатских рынках проблем со сбытом нет,

то в ЕС Вашингтон уже который год цинично продавливает свой сжиженный природный газ,

отметил в интервью «Газете.Ru» министр энергетики России Александр Новак. «В настоящее время Россия занимает 9% мирового рынка, но мы рассчитываем получить 20%», — сказал чиновник.

По словам экспертов, Россия в принципе может выйти и на 100 млн тонн — то есть вдвое больше, чем отводит нам американский эксперт по прогнозу на 2028 год. В настоящее же время Россия производит в 2-2,5 раза меньше, чем по американскому прогнозу будет производить через десяток лет, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Дальнейший же рост СПГ мощностей в США будет зависеть от динамики внутренней газодобычи, снятия проблем «узких мест» в части газотранспортной инфраструктуры, способности компаний предложить новые привлекательные контракты для покупателей, обращает внимание аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Вопрос в цене

Между тем главная тонкость соперничества с США на рынке СПГ — это стоимость газа, указывают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

В этой связи очень важна цена, по которой газ будет продаваться, потому что она должна быть достаточно высокой, чтобы американский СПГ был конкурентен,

отмечает член-корреспондент Российской Академии Наук, декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа Елена Телегина.

Главный мировой риск — это любая затоваренность, поясняет эксперт Сергей Пикин. Чем больше СПГ-проектов запускается — тем ниже цена. «Вопрос в другом: а нужно ли столько СПГ в мире в тот период времени. Сейчас мы видим, что цена на газ резко упала — в два раза по сравнению с прошлым годом. Это касается всех поставок на спотовом рынке. И трубопроводного, и СПГ», — говорит эксперт.

Напомним,

в этом году мировые цены на СПГ опускались до минимума 2009 года — $120 за тыс. кубометров.

Другой проблемой отрасли СПГ в России является неразвитость инфраструктуры. Москва останется в лидерах в том случае, если все анонсированные СПГ-проекты будут реализованы.

Однако с ними есть ряд сложностей, указывает Сергей Капитонов.

«Так, по третьей очереди «Сахалина-2» пока не решен вопрос с ресурсной базой. И до тех пор, пока не будет реализован проект разработки Южно-Киринского месторождения «Газпрома», вопрос с ресурсной базой под расширение СПГ завода будет висеть в воздухе», - обращает внимание эксперт.

Также пока больше вопросов, чем ответов по анонсированному на ВЭФ проекту «Роснефти». Пока не обозначены ни сроки проекта, ни его конфигурация, ни инвестиции. После изменения концепции «Балтийского СПГ» и ухода из проекта Shell возник вопрос о технологии сжижения для завода в Усть-Луге. Вдобавок неясны контуры и точные сроки реализации проекта «Арктик СПГ 3».

Эти проекты — пока что «заявления без подтвержденных финансовых моделей», соглашается Пикин. Все заявления, которые делаются о новых проектах — «могут оказаться нереальными и сдвинуться вправо по времени, исходя из ценовой конъюнктуры», констатировал он.

И все же это будет «жесткое противостояние, потому что, конечно, американцы будут делать все для того, чтобы эту позицию [на рынке СПГ] завоевать», cчитает Елена Телегина. «Здесь следует ожидать любых действий и проявлений. Будут использоваться любые инструменты. С этой точки зрения [для России] это большой риск», — заключает эксперт.

По ее словам, Россия может выиграть конкуренцию у США, потому как по издержкам страна более конкурентна, однако масла в огонь подливают политическое давление и различные санкционные меры, которые не исключены. Многие помнят, как Минэнерго США прозвали свой газ «молекулами американской свободы» и «газом свободы». И в этом плане американские чиновники пытаются удовлетворить желание многих государств обрести энергетическую независимость от России. Так, недавно США, Польша и Украина уже подписали трехстороннее газовое соглашение.