Одна экономика: когда объединятся Россия и Белоруссия

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря. Об этом сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

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8 декабря будет отмечаться 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет «дорожные карты», — сказал дипломат в кулуарах форума «Технопром-2019».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

В частности, страны планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодекс.

Кроме того, планируется объединение таможенной политики и создание единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии. Речь также идет о едином доступе к госзакупкам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения дорожной карты интеграции России и Белоруссии в настоящее время нет. По его словам, сведения СМИ по этой теме носят «сугубо предварительный характер». При этом чиновник признал, что в «вопросе уже проделана очень серьезная работа с двух сторон».

Единый налоговый кодекс – одно из главных направлений в программе интеграции двух стран. Предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии он может быть принять к 1 апреля 2021 года.

Документ не содержит конкретных договоренностей о судьбе «единого» бюджета Союзного государства, отмечал «Коммерсант». При этом пока нельзя оценить приведет ли объединение налоговых систем к изменению налогов в России.

Кроме того, в программе объединения присутствует положение о создании единой таможенной службы. В настоящее время между Россией и Белоруссией действуют упрощенные правила прохождения таможенного контроля в рамках ЕАЭС. Однако если этот проект в рамках интеграции вступит в силу, то государства могут создать совместный внешнеторговый режим. Подобной практики пока нет ни в одном объединении двух независимых стран во всем мире.

Что касается энергетики, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Хотя в программе пока нет деталей о том, кто будет выступать регулятором, и как он будет действовать. К тому же предлагается создание единого набора норм регулирования «промышленной политики». Исходя из текста документа, речь идет о едином регулировании сельскохозяйственного рынка, торговли и даже о ведении общей антимонопольной политики.

Минск и Москва не готовы к объединению эмиссионных банков и единой валюте – об это в документе не говорится. Тем не менее, стороны намерены договорится об объединении платежных систем и унификации валютного контроля. Предполагается, что частично страны введут единый режим защиты инвестиций.

Интересно, что о единой валюте не раз заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, платежным средством должен стать не белорусский и не российский, а «общий» рубль.

Однако министр финансов Белоруссии Максим Ермолович назвал разговоры о единой валюте «фантастическими», заявив, что такой переход состоится «очень нескоро».

«Много этапов в этой работе. Если посмотреть, как переходил на единую валюту Европейский союз, то увидим, что десятки лет потребовалось для построения этой системы. Мы, к сожалению, или счастью, должны пройти точно такие же этапы», - заметил министр.

По его словам, необходимо сблизиться в уровне экономического развития и выработать механизмы единого рынка – только тогда можно говорить о единой валюте».

Из программы интеграции можно судить о том, что Россия и Белоруссия планируют вести работу над Основами гражданского законодательства Союзного государства. Предполагается единая система учета собственности, а также унификация хозяйственного законодательства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил ТАСС, что интеграция не предполагает объединение стран – речь идет об «объединении двух экономик на правах равного партнерства».

Поста странны лишь наметили совместный путь. В «дорожные карты» еще предстоит внести перечень конкретных мероприятий и нормативных актов, которые должны быть подготовлены Россией и Белоруссией практически во всех сферах экономической деятельности.

Напомним, процесс интеграции России и Белоруссии берет начало еще в 1999 году и отражено в Договоре о создании Союзного государства.

Ранее Александр Лукашенко потребовал от России быть «старшим братом».

«Мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», - сказал Лукашенко

В середине июля Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора (8 декабря) снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях.