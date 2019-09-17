Цифровая эпоха: у россиян отберут трудовые книжки

Во вторник, 17 сентября, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках.

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Так, пакет новых поправок устанавливает способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Сейчас получить трудовую можно на обоих носителях у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Между тем

С 1 января 2021 года бумажные трудовые сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года.

Остальные сотрудники получат бумажные книжки на самостоятельное хранение. А сам работодатель будет освобожден от этой обязанности.

Взамен со следующего года работодателей обяжут предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, уже через год при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.

Впрочем, переход на электронные книжки будет постепенным и не доставит неудобств сотрудникам, отмечают авторы законопроекта. По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду и соцполитике и Михаила Тарасенко, россияне получат право контролировать процесс контролировать через личный кабинет в Пенсионном фонде. «Там будет вся необходимая информация, обо всем, что касается изменений в работе человека. При этом все эти сведения будут исправно передаваться работодателем в Пенсионный фонд» - указывает политик.

Примечательно, что депутаты внесли пакет поправок, касающихся трудовых книжек, еще в июле текущего года. Однако в Госдуме решили уже предметно обсудить проект в ходе осенней сессии.

При этом Пенсионный фонд Росси и(ПФР) к реформе уже успел подготовиться заранее. Еще в мае текущего года организация сообщила, что оцифровала трудовые книжки россиян. При этом сотрудники ПФР утверждали, что

успели перенести на электронные рельсы все 100% трудовых книжек граждан.

В ведомстве выполнили эту работу, не дожидаясь принятия Госдумой законопроекта об электронных трудовых книжках.

Активные действия ПФР объясняются просто. Дело в том, что оцифровка сведений о трудовой деятельности россиян поможет назначать пенсии сотрудникам практически полностью без участия человека.

Вдобавок, по мнению депутатов, это даст выгоду для бизнеса. Так, один рубль затрат на офисное кадровое делопроизводство превращается в 28 копеек при переходе в электронный формат.

«Главное - этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников», - отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат подчеркнул, что

Изменения затронут около 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов

При этом переход на «цифру» даст преимущества и самим работникам. В принципе после перехода на электронную трудовую книжку россиянам станет легче доказывать свой стаж, отметил аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Сейчас у россиян иногда возникают проблемы с доказыванием стажа, необходимого для начисления пенсии, в той или иной компании. Хорошо, если это госучреждение и восстановить информацию относительно легко. Однако если человек часто менял работу и компании уже прекратили свою деятельность, то доказать стаж бывает очень тяжело. Если эта информация будет оцифрована, то она уже не потеряется», — подчеркнул аналитик.

Впрочем, говорить о том, что бумажные трудовые книжки исчезнут совсем после прихода их цифрового аналога, пока не приходится. Так, ранее президент России Владимир Путин сказал, что полный отказ от бумажных трудовых книжек в стране будет возможен тогда, «когда к этому будут готовы все граждане». Российский лидер признает, что большинство россиян привыкли к бумажным трудовым книжкам, несмотря на развитие современных технологий, и «нужно будет помогать людям осваивать эти технологии».