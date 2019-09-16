Одна страна? Что готовят Россия и Белоруссия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас разработали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». О документе сообщает «Коммерсант», его подлинность газете подтвердил источник в аппарате правительства.

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В проекте прописано, что первым делом страны намерены создать единые Налоговый и Гражданский кодексы. Ими будут руководствоваться в равной степени оба государства. Ожидается, что уже с 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс, хотя точной даты, когда он вступит в силу, пока не называется.

Впрочем,

по предварительным оценкам, кодекс может измениться уже через два года, поскольку с 1 января 2022 года страны намерены прийти к общим стандартам ведения налоговой базы.

Также власти намерены привести к одному знаменателю положения Гражданского кодекса. В частности, документ предполагает создание общей системы учета собственности и единой политики в сфере социальной защиты граждан.

Кроме того, в программе объединения присутствует не менее важное положение — о создании единой таможенной службы. Сейчас между странами и так действуют упрощенные правила прохождения таможенного контроля в рамках ЕАЭС. Но если проект вступит в силу, то государства могут создать совместный внешнеторговый режим. Подобной политики пока нет ни в одном объединении двух независимых стран во всем мире.

Также в документе прописана обновленная энергетическая повестка. В частности, в нем говорится о создании единого органа по регулированию нефтегазовой отрасли и электроэнергии. Плюс предлагается создание единого набора норм регулирования «промышленной политики». Исходя из текста документа, речь идет о едином регулировании агорорынка, торговли и даже о ведении общей антимонопольной политики.

Но и это еще не все. Вдобавок Минск и Москва намерены договорится об объединении платежных систем и практически едином режиме защиты инвестиций. При этом в проекте не идет речь о создании единой валюты и объединении эмиссионных банков, хотя власти неоднократно говорили о возможных слияниях в финансовой сфере.

Любопытно, что стратегически значимых аспектов проект не касается. Так, в программе никак не затронуты сферы обороны, государственной безопасности, правоохраны, судебной системы, а также вопросы полномочий МВД.

К документу пока сдержанно относятся даже в Кремле. Конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сведения СМИ по этой теме носят «сугубо предварительный характер». При этом чиновник признал, что в «вопросе уже проделана очень серьезная работа с двух сторон».

Торг 20-летнего срока выдержки

Разговоры о полномасштабной интеграции двух соседних государств продолжаются уже не одно десятилетие. Начало процессу было положено еще в 1999 году и отражено в Договоре о создании Союзного государства.

Необходимо признать, что страны действительно на протяжении 20 лет предпринимали некоторые шаги по интеграции. Например, в рамках объединения ЕАЭС между странами действует упрощенный режим, который позволяет беспрепятственно пересекать границу и перевозить грузы.

Тем не менее, в последние годы процесс взаимной интегрирования буксует. И тому есть причины. В частности, Минск не устраивает налоговый маневр в нефтяной сфере, который продвигает Москва. Его суть для Белоруссии оборачивается лишением всех субсидий и преференций при закупках российской нефти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва опять в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации за налоговый маневр. «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи», — цитируют Лукашенко РИА «Новости».

Белорусский лидер также добавил, что

Минск должен «сами строить здесь политику».

Между тем Москва недвусмысленно дает понять, что вернет преференции только в обмен на углубление интеграции. Лукашенко усмотрел в этом покушение на суверенитет Белоруссии.

При этом весной агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что Союзное государство может возглавить президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал информацию «вольными упражнениями» и отметил, что она не имеет отношения к тому, что действительно обсуждается.