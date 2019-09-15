Конец железных дорог: к чему приведет приватизация на Украине

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог») станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала CapitalTV.

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Кава подчеркнул, что программой приватизации, анонсированной ранее командой президента Владимира Зеленского, занимаются некомпетентные люди. По его словам, они «не учитывают европейский опыт» и не понимают принципы работы железных дорог.

Бывший чиновник добавил, что если приватизация «Укрзализныцы» будет проведена, то Украина станет

первой европейской страной, уничтожившей собственные железные дороги».

Он подчеркнул, что в Европе на рынке перевозок в основном доминируют государственные перевозчики, а инфраструктура принадлежит государству.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны приватизировать госпредприятия. В течение ближайших шести месяцев как минимум 500 малых предприятий перейдут в частные руки – а «Укрзализныця» будет реструктурирована.

Глава украинского государства призвал подвергнуть либерализации рынок локомотивной тяги. Один из вариантов реформы предполагает, что в руках государства останется только железнодорожное полотно.

В августе стало известно, передает ФАН, что украинские власти возобновляют железнодорожное сообщение с Донбассом. Речь идет об участке «Мариуполь — Южнодонбасская», который был закрыт для украинских поездов с 2014 года. Отметим, что оба населенных пункта находятся под контролем украинских силовиков.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что перед восстановлением движения поездов «Донецкая железная дорога» и специалисты штаба операции Объединенных сил проверили всю железнодорожную инфраструктуру.

Украинские железные дороги после госпереворота переживают не лучшие времена. Один из факторов — почти полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией. С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, оно было прекращено по инициативе Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота.

Поезд — главный способ приехать в Россию для миллионов украинцев, работающих в российских городах.

Ранее в «Укрзализныце» сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав «Киев — Москва». В среднем он заполнялся на 77% и принес более $5 млн. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 млрд гривен (около 7,5 млрд руб.).

При этом украинские поезда оказываются в центре скандалов, не обеспечивая в должной мере права пассажиров. В декабре прошлого года на маршруте Вена-Киев один из вагонов поезда украинского производства вышел из строя через пятнадцать минут после отправления из австрийской столицы. После поломки австрийцев отправили на автобусе в отели, в то время как украинцам в этой возможности отказали, и они остались ночевать в холодном поезде без еды.

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН назвал инцидент попыткой очередной раз «кинуть» украинцев.

«Железными дорогами у нас занимаются некомпетентные люди, непрофессионалы. Я думаю, австрийским перевозчиком пассажиры были застрахованы и они действовали по регламенту, выполнили свои обязательства. Наши тоже были застрахованы, есть украинская компания, но она, видимо пожадничала, сэкономила, бросила украинцев и все.

Это советская ментальность — кинуть своих граждан, обдурить. Натуральные кидалы! Я уверен, что все эти страховые компании из наперсточников вышли вместе с «Укрзализныцей».

Там таких и подбирают», — возмутился эксперт.

При этом из-за упадка производства на Украине вынуждены модернизировать вагоны, возраст которых превышает 30 лет, сообщали летом украинские СМИ.