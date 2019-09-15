Битва за рынок газа: Запад вытесняет Россию

Решение по газопроводу Opal, ограничивающее объемы транзита «Газпрома», носит политический характер, сказал РИА «Новости» глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

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По его мнению, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика «голубого топлива».

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», — заявил Шлунд.

Суд ЕС ранее отменил решение Еврокомиссии, по которому российская компания имела расширенный доступ к мощностям газопроводу Opal — он принимает газ «Северного потока». Иск подали власти Польши, заявив о нарушении принципа энергетической солидарности.

Отмененное решение

давало «Газпрому» возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах.

В итоге российскому экспортеру придется сократить загрузку «Северного потока», основного канала сбыта газа в Европу. По итогам восьми месяцев 2019 года суммарная прокачка по «Северному потоку» находится на уровне прошлого года — 40 млрд куб. м. При этом объемы прокачки и так превышают заявленную ежегодную мощность в 55 млрд. куб. м.

Поэтому, если решение Европейского суда не будет оспорено, то «Газпром» сможет загрузить эту нитку только на приблизительно 25 млрд куб. м в год и потеряет 10% годового экспорта

С 2016 года «Газпром», согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать Opal только на 50 процентов. Однако Еврокомиссия позволила российской компании загрузить Opal на 80-90%, чтобы труба не оставалась полупустой.

По мнению Шлунда, в случае холодов Германии «срочно понадобится российский газ из трубопровода «Северный поток», поскольку возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении».

Газ с севера

При этом депутат не исключил поставки СПГ с Ямала, если холод обрушится как на Северную Америку, так и на Центральную Европу.

Такая ситуация уже имела место в связи с морозными зимами в Европе и США в последние годы, и тогда американского газа не хватало, сказал он.

«Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии»,

— подчеркнул Шлунд.

При этом в настоящее время, выполняя решение суда в Люксембурге, «Газпром» сократил прокачку по восточному отводу «Северного потока», одновременно увеличив загрузку западного отвода.

Opal является одним из продолжений газопроводов «Северный поток – 1» и будущего «Северный поток – 2».

«Поскольку на сегодняшний день СП-2 еще не достроен, то в судебном решении речь идет об ограничениях поставок по СП-1. Но я напомню, что когда СП-1 строился, он был объявлен Евросоюзом «проектом общеевропейского интереса», — сказал ранее официальный представитель России в ЕС Владимир Чижов в интервью «Интерфаксу».

«Газпром» и Минэнерго готовят ответ на решение Суда Евросоюза. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил, что Россия обжалует вердикт. Глава министерства Алексей Новак отметил, что ограничения повлияют на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронут вопросы европейской энергобезопасности.

Примечательно, что

решение суда появилось перед трехсторонними переговорами Москвы, Киева и Брюсселя, на которых будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину.

Они назначены на 19 сентября. Ожидается, что в ходе переговоров стороны придут к соглашению о транзите российского газа через территорию Украины.Напомним, что договор о транзите был заключен в 2009 году сроком на десять лет и истекает 31 декабря этого года.

Москва в преддверии переговоров пыталась заманить Киев скидкой на поставки газа. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил Украине дисконт в размере 25% от экспортной стоимости газа взамен на перезапуск договора по транзиту.

В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров. Но в Киеве к предложению Миллера отнеслись пока сдержанно.

В то же время в польском Минэнерго заявили, что решение по Opal благотворно отразится на позициях Киева, поскольку «Газпрому» придется сократить использование «Северного потока».

Между тем проект «Северный поток — 2» завершен пока на 75%, ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца 2019 года.