Подрыв Европы: Трамп обрушил Германию

По мнению немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), вероятность спада в экономике Германии в сентябре составляет уже 59,4%, в то время как еще месяц назад показатель находился на уровне 43%. В столь плохом положении немецкая экономика не оказывалась с 2012 года.

Реклама

Сотрудники Института подчеркивают, что наличие «острой угрозы рецессии» обусловлено сокращением промышленного производства и падением количества заказов в обрабатывающих отраслях промышленности. Кроме того,

на показатель давит сокращение количества вакантных рабочих мест, а также «подавленные настроения в экономике».

Примечательно, что «подавленные настроения», по мнению исследователей, связаны с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. В европейскую прессу попал внутренний конфиденциальный документ правительства королевства, в котором перечислены последствия Brexit без сделки.

В целом документ рисует мрачную картину. На таможне начнутся проблемы с оформлением грузов. За этим последуют сбои в циркуляции между странами товаров, включая медикаменты, в том числе для лечения животных. «Рядовые бизнесмены в Германии не представляют, как будут меняться правила игры из-за Brexit, поэтому проявляют сдержанную политику к своему производству. Они словно замерли, что безусловно, негативно сказывает на экономическом росте страны», — указывают исследователи IMK.

Нулевые кредиты

Вдобавок на рынок давят последние решения Европейского центробанка по ключевой ставке. Так, 12 сентября ЕЦБ принял решение оставить базовую ставку на нулевом уровне и снизить ставку по депозитам на 0,1% — до минус 0,5%. Плюс регулятор запустил программу количественного смягчения, которая заключается в том, что центробанк будет выкупать с рынка государственные облигации на сумму в 22 млрд евро в месяц на открытом рынке, начиная с ноября, напоминает Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс».

Также ЕЦБ пообещал не повышать процентную ставку, пока инфляция находится ниже целевого значения в 2%, уточнив, что количественное смягчение будет идти «так долго, как того требует ситуация».

«Данное решение было принято вразрез с усугубляющейся стагнацией экономик Еврозоны.

По результатам второго квартала 2019 года рост ВВП замедлился до 0,2%, — тогда как в первом квартале рост составлял 0,4%. В итоге такая политика еще сильнее двинула Германию к рецессии», — объясняет Мерулов.

Впрочем, немецкие политики не видят в текущей ситуации серьезной опасности. Так, министр финансов Германии Олаф Шольц объявил, что правительство страны потратит многие миллиарды евро, если будет необходимо предотвратить рецессию. Он утверждает, что будет возобновлена полномасштабная программа количественного смягчения монетарной политики, которая была начата в Европе еще в 2015 году.

При этом разногласия в совете управляющих ЕЦБ уже официально вылезли наружу. Так, глава Банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что экономические обстоятельства не требуют возобновления программы QE.

Промышленное производство в Еврозоне в июле в годовом выражении снизилось на 2%, вместо ожидаемых минус 1,3%, а за июнь этот показатель составил минус 2,4%.

В свою очередь мюнхенский Институт экономических исследований (IFO) прогнозирует сокращение ВВП Германии в третьем квартале на 0,1%. С учетом сокращения на 0,1% в апреле-июне этот показатель и сигнализирует о рецессии. Прогноз по росту экономики до конца 2019 года ухудшен с 0,6% до 0,5%.

«Слабость в промышленности распространяется как нефтяное пятно на другие отрасли», — заявил эксперт IFO Тимо Вольмерсхойзер. Слабость экономики уже сказывается и на рынке труда.

Август стал четвертым месяцем подряд, когда в Германии не растет занятость, то есть статистика не показывает сокращение количества безработных.

Со своей стороны Институт мировой экономики в Киле (IfW) также прогнозирует рецессию в экономике Германии в третьем квартале, ожидая снижения ВВП на 0,3%.

Данные о состоянии экономики Германии за третий квартал будут опубликованы 14 ноября. Федеральное статистическое агентство обнародует окончательные итоги квартала об изменении ВВП Германии 22 ноября.

Экономика ФРГ много лет тащила на себе провальные экономические реформы, которые проходили в южных странах еврозоны, например в Греции, Италии и Португалии. Если сломается «немецкий механизм поддержки» еврозоны, то дело может легко дойти до распада всего союза.

Рука Америки

Экономика Германии сжимается как по чисто внутренним европейским причинам, так и на фоне той чехарды, которую в споре с Китаем устроил президент США Дональд Трамп.

Министерство экономики и энергетики Германии в сентябрьском докладе по экономической ситуации признало уязвимость немецких промышленных компаний, ориентированных на экспорт, в условиях, когда объемы мировой торговли снижаются.

Торговая война между США и Китаем идет уже почти пять месяцев, с того момента, как в конце апреля Китай отказался от подписания торгового соглашения с США в том варианте, на котором настаивала американская сторона. То есть Китай четко дал понять, что он не откажется от тех принципов, на которых построена вся экономическая модель развития Поднебесной — жесткий управляемый курс юаня, очень сегментированный доступ иностранных финансовых институтов на внутренний рынок КНР, копирование ведущих международных технологий, субсидирование промышленности страны.

12 сентября Трамп написал в своем твиттере: «Я хотел бы заключения не промежуточного, а всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем. Хотя, наверное, могу рассмотреть вариант промежуточного соглашения»,

Это сообщение укрепило надежды рынка на снижение накала страстей в торговом конфликте. В плоскости торговой сделки пока виден обмен «жестами доброй воли» между сторонами, но положительных сдвигов в разрешении наиболее «острых» вопросов все еще не произошло, отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». Он не исключает сценария развития событий, при котором участники рынка быстро разочаруются в таком промежуточном соглашении, что приведет к очередному витку усиления напряжения.