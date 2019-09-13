Дороже, чем с Виторганом: сколько стоит новая свадьба Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в пятницу вышла замуж за своего режиссера театра и кино Константина Богомолова. Первая часть церемонии состоялась в одном из самых престижных ЗАГСов столицы – Грибоедовском.

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Между тем звездная пара сумела удивить даже искушенных поклонников, приехав на церемонию бракосочетания на черном катафалке с красными шторами и надписью «Пока смерть не разлучит нас». Молодожены не раскрыли стоимость аренды столь необычного транспорта, но в ритуальных агентствах подобный автомобиль стоит примерно от 10 до 16 тыс. рублей за час.

Впрочем, к транспортным расходам звездной четы могут добавиться еще и штрафы от ГИБДД. По данным Госинспекции, свадебный автомобиль-катафалк нарушил правила дорожного движения: машина ехала с открытыми багажником, а молодожены не были пристегнуты. Согласно ПДД, штраф за подобные нарушения составляет от 500 до 1000 рублей.

Любопытно, что в отличие от стоимости аренды скандального катафалка, цена подвенечного платья Ксении Собчак все же просочилась в Сеть. По данным телеграмм-канала Mash, заветный наряд она получила совершено бесплатно. Помогли связи в звездной среде: платье телеведущей отдали по бартеру.

Однако обычно платья от этого бренда продаются в пределах от $7,5 до $15 тыс.

Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова. В подписи невеста поблагодарила ювелирную марку за изготовление очень минималистичной и, откровенно говоря, спорной для взрослых людей гравировки «К+К».

Жених также не стал серьезно тратиться на свой свадебный наряд. Он выбрал для церемонии черный костюм среднего ценового бренда, а также яркую рубашку. Плюс в образ добавил брошь в виде пышного красного цветка.

Застолье за чужой счет

На застолье по случаю праздника молодожены решили не скупиться. Изначально мероприятие должно было пройти в торговом комплексе «Петровский пассаж». Тогда представители event-агентств отмечали, что торжество с учетом количества гостей обойдется супругам в 12 млн рублей.

Кроме того,

организаторы закладывали еще 4 млн. рублей на оформление залов и услуги флориста.

В итоге ориентировочная стоимость только банкета оценивалась в 16 млн рублей.

На банкет были приглашены около 300 человек. Большинство из них представители светской тусовки. Ожидалось, что в торжестве примут участие Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.

Любопытно, что в итоге звездная чета решила проводить мероприятие на территории Музея Москвы на Зубовском Бульваре, передал телеграм-канал Super. Раскрыть стоимость банкета корреспонденту «Газеты.Ru» представитель Музея Москвы отказался.

Между тем аренда зала в сопоставимом по территории и статусу Музее-заповеднике Царицыно стартует от 20 тыс. рублей за час. Но за эту цены можно получить лишь помещение не более чем на 80 человек. При этом зал вместимостью до 300 человек обойдется уже в 85 — 150 тыс. рублей за час.

Впрочем, звездная пара может не потратить на свадьбу ни копейки, отмечают опрошенные «Газетой. Ru» участники рынка.

«Обычно «звездные свадьбы» организуются практически бесплатно для публичных персон.

Таким образом они заманивают их работать даром ради хорошего портфолио. Кроме того, свадьбу могут оплатить многочисленные друзья звезд — олигархи», — рассказали «Газете. Ru» в одном из свадебных агентств столицы.

Похожая история сложилась в ходе свадьбы Аллы Пугачевы и Максима Галкина. Тогда банкет и само торжество молодоженам оплатил влиятельный друг семьи, бизнесмен Михаил Прохоров.

Между тем со своими предыдущтм мужем, также актером и режиссером Максимом Виторганом Ксения Собчак провела более скромную церемонию. Так, вместо шикарного банкетного зала супруги выбрали помещение в ресторане небольшого камерного киноклуба «Фитиль» на Фрунзенской набережной Москвы. Зал был рассчитан на 100 человек, но на свадьбу Собчак позвала всего 20 близких друзей. Согласно информации на официальном сайте киноклуба, аренда помещения стартует от 40 тыс. рублей.

Тогда столь скромное торжество мать Собчак Людмила Нарусова объясняла желанием сохранить мероприятие в тайне от журналистов. «Одной из главных целей было — скрыть от общества, не делать из этого очередной пиар», — поясняла она. Хотя, возможно, светская львица, чье состояние оценивается в $1 млн, просто решила сэкономить.