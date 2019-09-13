Выманили миллиарды: афера с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Речь идет о передаче средств накопительной части пенсии ныне работающих россиян со счетов в Пенсионном фонде России (ПФР) в ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом пишет издание «Коммерсантъ». По его данным, следствие подозревает, что в 2017–2018 годах пенсионные накопления примерно 500 тыс. россиян без их ведома были выведены на счета НПФ через так называемые центры удостоверения подписи.

Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.

Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы. Следствие придерживается той версии, что неустановленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в которых они выражают свое желание перейти из ПФР на обслуживание в НПФ. Этих лиц и рассчитывает выявить следствие.

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Речь идет о средствах из накопительной части будущей пенсии, которые начислялись на счета работающих людей, родившихся после 1967 года, в тот период, когда накопительная часть пенсии еще формировалась.

Формирование накопительной части пенсии происходило с 2004 по 2014 год. В этот период 6% от общей суммы взносов в социальные фонды оседало на личном счете каждого работающего человека. Счета открывал и вел Пенсионный фонд, но, согласно концепции пенсионной реформы тех лет, люди были вправе распорядиться этими средствами и передать их в управление частной структуре – управляющей компании или НПФ.

Но многие люди не стали переводить свои средства, за что и получили название «молчунов». Вот именно за их деньгами и охотились мошенники.

Проблема заключается в том, что для увеличения своей клиентской базы НПФ прибегали к услугам посредников. Это были банки, в отделения которых можно было зайти и там написать заявление о выборе НПФ. Позже к ним подключились агенты — и началась настоящая «торговля головами».

Людей останавливали у метро, совали в лицо красную книжечку и голосом адептов секты Свидетелей Иеговы (признана экстремистской и запрещена в РФ) спрашивали о том, где они хранят свои пенсионные накопления, вспоминает в беседе с «Газета.Ru» директор по спецпроектам компании CDR Moscow Дмитрий Бобров.

«Не давая опомниться, они начинали расписывать преимущества частных фондов, которые заработают к моменту выхода человека на пенсию «золотые горы», — говорит Дмитрий Бобров. Он признает, что

после серии таких «бомбардировок» по дороге от метро на работу он и сам получил письмо с текстом «поздравляю, теперь вы клиент нашего НПФ».

Но агитация у метро давала мало «душ», так как для того, чтобы перевести накопления, человек при себе должен был иметь документы: паспорт — его носят с собой далеко не все люди, но еще и СНИЛС, который вообще никто не имеет под рукой, отмечает генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов. Поэтому мошенники переключились на покупку баз, как правило, банковских и страховых компаний, в которых обычно указаны все необходимые данные клиентов.

Для того, чтобы перевод средств был законным, его надо было заверить у нотариуса.

Поэтому заявления с ворованными данными часто просто пачками заверялись у «своих» нотариусов или просто левыми печатями «а-ля нотариус» и передавались в НПФы. А затем по ним средства переводились из ПФР и частные структуры.

В 2014 году формирование накопительной части пенсии было заморожено. Раньше, когда накопительная часть пенсии еще формировалась, ПФР присылал каждому будущему пенсионеру, имеющему накопительную часть, письмо раз в год. В уведомлении содержался отчет о том, сколько «частник» заработал денег для своего клиента за 12 месяцев управления. Из такого письма человек и мог понять, что его деньги куда-то переведены. После 2014 года рассылка таких писем от ПФР прекратилась, напоминает Стукалов.

Эксперт отмечает, что о разговоры о мошеннических схемах при переводе накоплений идут давно, и практически в каждый фонд уже успела наведаться прокуратура, и даже не по одному разу.

При этом однозначной трактовки, меняется ли право собственности пенсионных накоплений при переводе их из ПФР в НПФ, нет: согласно одной трактовке, все средства в системе обязательного пенсионного страхования являются федеральной собственностью. Согласно другому — при переводе в частный фонд пенсионные накопления становятся собственностью НПФ.

Оспорить перевод накоплений, которые были совершены без ведома владельца, можно, но только в судебном порядке — и это будет очень долгий и муторный процесс,

указывает Дмитрий Константинов, советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры».

В целом судебное разбирательство может быть результативным, но обычно никто в суд так не идет. То есть граждане, чаще всего, просто не интересуются своими накоплениями, и о том, что их деньги «уже где-то не там», узнают совершенно случайно, сетует Константинов.