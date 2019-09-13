Страшная зима: Украина не выживет без российского газа

В украинской газовой компании «Нафтогаз» ожидают коллапса после прекращения транзита газа из России. Об этом написал в фейсбуке со ссылкой на источник в газовой компании бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

По его словам, специалисты «в шоке от того, что может произойти этой зимой».

Кроме того, в офисе компании царит бардак, а сама структура стала «конвейером для отмывания денег», добавил экс-депутат.

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Бойся, пока на улице тепло

Боле того, уточнил он, информация о закачке в украинские хранилища 17 млрд кубометров газа (для безболезненного прохождения зимнего пика) не соответствует действительности.

Власти Украины, по мнению бывшего депутата, рассчитывают на европейские страны, которые вынудят Россию сохранить транзит российского газа через Украину.

Как подчеркнул Журавко, есть вероятность, что из-за нехватки топлива зимой оно станет дорогим, и ряд городов останутся без газоснабжения.

Напомним, договор о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины истекает в конце 2019 года, а новое соглашение пока не подписано.

Киев давно уже паникует из-за того, что транзит может прекратиться с нового года. Спектр предсказаний, что ждет Украину в связи с этим, весьма широк. Например, по одному из сценариев в этом случае страну ждет техногенная катастрофа. Если транзита не будет, газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах.

Как не прокачать на $3 млрд

Вторая проблема, которая последует при отказе России от прокачки газа через территорию Украины, финансовая. По различным оценкам, Киев потеряет 2-3% ВВП.

Ранее глава «Нафтогаз» Андрей Коболев заявлял, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа обойдется Киеву в $3 млрд в год.

Еврокомиссия пытается примирить Украину и Россию по газовому вопросу. Было предложено продлить истекающий в декабре десятилетний договор еще на 10 лет.

Однако Москву это не устраивает, поскольку в ближайшее время будет запущен проект «Северный поток — 2» и в нынешнем объеме сохранять транзит газа через украинскую ГТС России не выгодно.

Москва хочет другого — продление транзитного договора не на 10 лет, а на 1-2 года.

Вместе с тем если консультации по заключению и краткосрочной, и 10-летней договоренности потерпят фиаско, то у Киева, по утверждению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, есть план «Б». Каков этот план, впрочем, пока не известно.

Пока же Украина готовится к худшему. Как отметил в конце июля представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус, страна в настоящее время по максимуму заполняет подземные хранилища газом.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», — заявлял Герус.

По его словам, в украинские хранилища закачивают реверсный газ из Восточной Европы и от частных трейдеров.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что решить вопрос с транзитом газа будет непросто. Украина и Россия будут тянуть одеяло в разные стороны, каждая настаивая на своем, выгодном варианте, а Европе будет важна стабильность и она будет пытаться примирить стороны.

«Скорее всего, украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита на приемлемом для себя уровне, российская же сторона будет настаивать на своих условиях — сохранение небольшого объема транзита (10-15 млрд. куб. м. — как ранее заявлял «Газпром») и только при экономической целесообразности, а европейцам же в этом плане просто важен стабильный транзит российского газа», — прогнозирует аналитик «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Как отмечает Ислам Назаралиев, генеральный директор «НафтаГаз», вопрос сохранения транзита газа упирается в проблему доплаты $2,6 млрд от «Газпрома» «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража, а также в умышленное затягивание Европейским союзом строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

И наконец, мешают решению санкции США против компаний-участниц строительства. Ни один из этих вопросов решить практически нереально.

Экс-депутат Рады Журавко прославился критическими заявлениями о ситуации в Украине. В августе на своей странице в фейсбуке он распространил, например, сообщение о том, что бойцы Вооруженных сил Ураины являются мародерами, убийцами, грабителями, разбойниками, насильниками и хулиганами. В одном из досье описывается случай в Донбассе, когда пьяный контрактник ВСУ проник в частный дом и во время изнасилования девушки убил ее отца.