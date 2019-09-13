Гильотина сломалась: сколько россияне будут работать

Восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности или так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

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Дело в том, что восьмичасовой рабочий день был установлен еще декретом Совета народных комиссаров в 1917 году. Этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые морально устарели, негативно сказываются на жизни общества и могут быть отменены.

Работа по отказу от советских нормативных актов началась, после того как президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название «регуляторной гильотины».

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Нормативный акт о продолжительности трудового дня в 8 часов и рабочей недели в 40 часов оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены.

Однако отказ от этого документа не означает отказа от восьмичасового рабочего дня, объяснил Чуйченко. «У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудовым кодексом... Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции», — отметил он.

Трудовой кодекс правительство отменять тоже не вправе.

Провести реформу необходимо к 1 января 2021 года. Все действующие требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Поручение Минюсту проанализировать правовые акты того периода и составить список тех, которые стоит отменить, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эта работа должна быть завершена до 15 ноября 2019 года.

Можно, но не быстро

В начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев затронул тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, это реально, но «не сию секунду». «Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — пояснил глава правительства.

В среду премьер Медведев допустил введение гибкого рабочего графика. Он отметил, что сейчас трудовое время — это рабочая неделя в 40 часов, однако в других странах уже введена практика 35 и 29 рабочих часов в неделю.

«То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю», — добавил премьер.

Медведев заявил, что такой гибкий график необходимо внедрить в законодательство. То есть, это компетенция Госдумы и президента, а не правительства.

Низкие доходы? Работай больше

Члены правительства в основном поддерживают идею реформирования трудового законодательства. Но ставят ряд условий. Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая 4 сентября на Восточном экономическом форуме, заявил о необходимости сначала поднять уровень доходов населения и увеличить производительность труда.

Именно эти два показателя он назвал основными для возможности начала дискуссии о сокращении рабочей недели.

Кроме того он отметил, что в повышении производительности труда и доходов населения поможет внедрение искусственного интеллекта.

Министр также добавил, что при переходе на 4-дневную рабочую неделю люди будут обязаны уделять больше времени переобучению и получению новых навыков.

В Минздраве считают, что не всем россиянам подойдет сокращение рабочей недели.

Для тех, кто придерживается здорового образа жизни (ЗОЖ) и они «внутренне наполнены», введение четырехдневной рабочей недели будет благом, заявляла министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В Минтруда, похоже, детально изучили эту тему. И вынесли неутешительный вердикт. В ближайшие несколько лет вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не будет решен, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — сказал Топилин на полях Восточного экономического форума.

Впрочем, по его словам, некоторые компании в отдельных секторах могут позволить себе переход на сокращенную рабочую неделю.

«В каких-то секторах, где возможна удаленная работа, можно сэкономить на времени, когда добираетесь до офиса. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, чтобы работники, профсоюзы, работодатели договаривались о более удобном эффективном графике, но понимали, в чем эффект, чтобы люди не теряли доход», — указал Топилин.

Глава Минтруда подчеркнул, что даже если роботы начнут брать на себя больше работы, которой занимается человек, все равно вряд ли «роботы нам дадут возможность вообще ничего не делать».

«История небыстрая… Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35-36 часов есть, в перспективе можно говорить. Четырехдневка — это такая абстракция», — вынес вердикт Топилин.