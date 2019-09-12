Умри на месте: почему россиян оставят без санитарного борта

Клуб «Хромая лошадь», холодная декабрьская ночь 2009 года, страшный пожар, 156 погибших, 131 раненый — и это тяжелейшие ожоги, лечить которые в России могут только в крупных городах. Более сотни человек (трое умерли в пути) приходится везти самолетами Ил-76, Як-42 и Бе-200 МЧС России и Ан-74 ФМБА в Москву и Петербург. Подобных этой трагедий в стране было немало. Но теперь в воздушном флоте, который способен спасать людей, есть выбывший — лайнер Федерального медико-биологического агентства. А нет самолета — нет и шанса на жизнь.

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«У нас сегодня есть самолет Ан-74, у которого летная годность подходит к концу. Мы будем вынуждены в конце года просто поставить его на прикол, поскольку он не может больше использоваться», — рассказал «Газете. Ru» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ФМБА Владимир Уйба.

Чиновник добавил, что благодаря самолету медикам удалось спасти более 500 человек, которых невозможно было бы довезти до больницы другим транспортом. «Самое главное для нас — чтобы мы могли, допустим, из Москвы долететь до Владивостока и Хабаровска беспосадочно, для того чтобы оказать пациенту помощь немедленно», — отметилУйба.

Этот Ан-74ТК-100С уже старичок, выпущен в 1992 году, переходил из рук в руки, но в итоге стал санитарным бортом и спасал людей. В его салоне два реанимационных модуля и места для медицинской бригады и сопровождающих лиц, реанимационное, диагностическое, лабораторное оборудование, которое позволяет транспортировать пациентов в тяжелом и даже крайне тяжелом состоянии. Проблема в том, что самолет строился на Украине — а с ней у России отношения уже давно не безоблачные.

«Теоретически, можно было продлить срок его службы за счет замены двигателей. Но этот борт был сделан на украинском заводе, поэтому может проходить техобслуживание и ремонт только на Украине. Поэтому тут без вариантов», — указывает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Казалось бы, все было давно известно, необходимость в самолете — не сюрприз, но… в России так не бывает. Теперь, как выяснила «Газета.Ru», чиновники спешно ищут новый борт.

Только проблема в том, что самолет – да еще и в такой специфической комплектации — это не автомобиль, который можно купить хоть сейчас в любом автосалоне.

Примечательно, что вопрос об обеспечении ФМБА санитарным бортом ходит из одного ведомства в другое уже не первый месяц. Так, в июле текущего года министр здравоохранения Вероника Скворцова просила правительство закупить для медиков французский самолет Falcon 7X, писал принадлежащий Григорию Березкину РБК. Свой выбор чиновница объясняла тем, что иностранный борт намного дешевле и опережает отечественные лайнеры по ряду характеристик. Так, у французского самолета присутствует малый разбег, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах. Кроме того, аналогичный российский борт SSJ-100, в который будут вмонтированы необходимое спецоборудование, нужно ждать, а готовый Falcon 7X можно выделить ФМБА уже в ближайшее время, утверждала Скворцова.

Дело дошло до председателя правительства Дмитрия Медведева – ему докладывал глава ФМБА, рассказал Уйба.

Минпромторг указывает, что медицинскому ведомству можно поставить специальную версию «Суперджета». «Лайнер разрабатывается в различных компоновках опций MEDIVAC, в том числе с возможностью конвертации в пассажирскую версию. Данная конфигурация уже включает в себя медицинские блоки, высокоскоростную связь с возможностью проведения видеоконференций для телемедицинских консультаций», — сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге.

В самом ФМБА утверждают, что готовы использовать любой самолет, главное — чтобы он смог выполнять беспосадочные рейсы с одного конца страны в другой. «У «Суперджета» большая проблема с дальностью полета. Например, на «Суперджете» мы летим с посадкой через 4500 км, то есть не можем сразу долететь беспосадочно до Владивостока, до Хабаровска, до Петропавловска-Камчатского. Это основная проблема», - отмечает Уйба.

Впрочем, в Минпроторге заверили, что производитель может установить дополнительную топливную систему, которая позволит расширить дальность полета до 6 000 км. Такая компоновка позволит лайнеру выполнять полеты из отдаленных уголков России в федеральные центры, указывают в ведомстве.

Правда, расстояние от самого восточного города страны Анадыря до Москвы составляет 6,7 тыс. км.

К слову, дальность полета Ан-74 тоже не позволяет летать так далеко.

«В случае, если потребуется воздушное судно с большей дальностью полета, предприятия авиационной промышленности готовы осуществить поставку воздушного судна Ту-214 в сопоставимой комплектации», — сказали в Минпромторге.

В компании «Туполев» от комментариев воздержались. Но известно, что Ту-214 — это штучный товар.

Правда, каким бы ни был российский самолет, как бы быстро ни выделили на него деньги из бюджета (что в российских реалиях звучит фантастически), получить его медики могли бы все равно почти через год. Получается, по меньшей мере год разрыва.

Так, производитель «Суперджетов» — ГСС — выразил готовность осуществить поставку воздушного судна с медикоэвакуационными функциями типа «Сухой Суперджет 100» в срок не позднее 4 квартала 2020 года.

И то «при условии заключения договора на поставку не позднее сентября 2019 года», указывают в Минпромторге.

При этом в корпорации утверждают, что так и не получили заказ на борт от ФМБА. «С нашей стороны оперативно было сделано коммерческое предложение. После этого еще дважды были запросы и ни один не остался без ответа, но заказа так и не поступило. При этом с момента заказа производителю «Суперджета» нужно примерно 12 месяцев для производства, оснащения и поставки такого борта», — рассказал «Газете. Ru» представитель пресс-службы «ГСС».

Объяснить эту временную коллизию и варианты выхода из ситуации в Минздраве не смогли — в ведомстве в течение нескольких дней на запрос не ответили. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой адресовали в тот же Минздрав. В Минпромторге на вопрос о других вариантах не ответили.

Видимо, в текущей ситуации россиян теперь могут спасти покупка какого-то другого уже подержанного самолета, либо продление годности имеющегося (что вряд ли), либо лизинг самолета (с оформлением формальностей, выделением денег из бюджета, переоборудованием – а это тоже небыстро). В беседе с «Газетой.Ru» Роман Гусаров подчеркнул, что ведомство может взять лайнер в лизинг у коммерческих авиакомпаний. «В самой крайнем варианте, можно позаимствовать борта у гражданских перевозчиков. У части из них есть специализированные самолеты, на которых можно перевозить раненых и больных», — отмечает эксперт.

Или же остается надеяться на борты МЧС.

«Только они могут временно решить проблему с санитарными бортами. Но и этих лайнеров мало для покрытия всех возможных катаклизмов и стихийных бедствий», — отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

А оказать экстренную медицинскую помощь без авиации фактически невозможно. По словам реаниматолога с 20-летним стажем Павла Папова, спасти человека в зонах взрыва или обвала зданий без специально оборудованных самолетов и вертолетов крайне сложно. «В моей практике бывали случаи, когда пострадавших быстро эвакуировали из зоны аварии, но не смогли вовремя довезти до больницы или оказать оперативную помощь в дороге. Когда каждая минута на счету, санитарная авиация очень выручает», — указывает врач.

Впрочем, что там теракты или смертоносные пожары — люди сильно болеют и в «мирное» время.