Удар по «Газпрому»: Европа помогла Украине

Решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Кроме того, оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

Реклама

«На мой взгляд, это такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа», — сказал Новак.

Накануне Европейский суд принял сторону Польши по спору о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. В результате инстанция отменила решение Еврокомиссии, согласно которому концерну предоставлялось право использовать газопровод на 100%.

При этом решение ЕС поддержали даже в Германии, хотя страна считается ключевых потребителем энергетического сырья из России. Как заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии,

«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины его мощности.

Opal является одной из двух ниток, которые продолжают морской трубопровод «Северный поток» по суше. Теперь «Газпром» сможет использовать только половину пропускной способности газопровода, хотя с 2016 году концерну удалось после многолетней тяжбы добиться использования 90% мощности трубопровода.

В итоге российскому экспортеру придется сократить загрузку «Северного потока», который считается основным каналом сбыта газа в Европу. По итогам восьми месяцев 2019 года суммарная прокачка по «Северному потоку» находится на уровне прошлого года — 40 млрд куб. м. При этом объемы прокачки и так превышают заявленную ежегодную мощность в 55 млрд. куб. м.

Поэтому, если решение Европейского суда не будет оспорено, то «Газпром» сможет загрузить эту нитку только на приблизительно 25 млрд куб. м в год и потеряет 10% годового экспорта

Между тем к постановлению ЕС энергетический блок российского правительства пока что относится сдержанно. Так, Новак заявил, что решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к Opal было юридически выверенным.

«Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне юристов компании, на уровне юристов министерства энергетики. Мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения», — сказал Новак.

Украинский карт-бланш

Помимо финансовых убытков, решение по неполной загрузке Opal может сыграть «Газпрому» в минус в ходе предстоящих переговоров с представителями Украины по перезаключению контракта на транзит газа в ЕС.

Напомним, что

трехсторонние консультации по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем назначены на 19 сентября.

По итогам встречи ее участники должны решить вопрос о пролонгации контракта на транзит газа. Москва и Киев заключили договор еще в 2009 году. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2019 года.

Примечательно, что Москва в преддверии переговоров пыталась заманить Киев скидкой на поставки газа. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил Украине дисконт в размере 25% от экспортной стоимости газа взамен на перезапуск договора по транзиту.

В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров.

Впрочем, пока Киев не спешит вступать в диалог с Москвой. Так, премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил в интервью «Громадське», что новое правительство намерено добиться долгосрочного контакта на транзит и сейчас «формирует официальную позицию Киева к переговорам».

Киев взял паузу, так как пытается воспользоваться на переговорах преимуществом, которое он получил благодаря решению Европейского суда, отмечает в беседе «Газетой. Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Украина требует от России контакт на прокачку 60 млрд кубов.

При этом эксперт добавляет, что подобные решения никак не влияют позитивно на позиции сторон, и долгосрочно они лишь являются раздражителями и осложняют отношения между сторонами. «Поэтому я думаю, что это решение, безусловно, усложнит переговоры по газу», — отмечают в «БКС Брокер».

Похожую позицию выражают и в ЕС. Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить «газовую монополию» России на европейском рынке.

«Это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов», — добавил министр. При этом Польша сама зависит от нашего газа и импортирует российские ресурсы на протяжении более чем 74 лет. Кроме того, Варшава перепродает излишки через независимых европейских трейдеров, в том числе поставляет газ на Украину.