Пощады не будет: что обрушит рубль

На торгах на Московской бирже первые с 13 августа курс доллара снизился до отметки в 65 руб. — и американская валюта продолжает дешеветь. Так, курс доллара на утренних торгах опустился до отметки 64,98 руб., однако в ходе второй торговой сессии снова поднялся выше 65 руб.

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Согласно официальному курсу Центробанка расчетами «завтра», за доллар дают 65,19 рублей.

Вслед за «американцем» упала и европейская валюта. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 1,55% к уровню закрытия предыдущих торгов, — до 70,97 руб. По Центробанку курс составляет 71,8 руб. за евро.

Стоимость рубля растет на эффекте возврата интереса инвесторов к вложению в рисковые активы. После того как президент США Дональд Трамп сообщил об отсрочке на дополнительное повышение пошлин на товары китайского происхождения, рынки воспряли духом, а инвесторы стали надеяться на замедление оборотов торговой войны.

Отсрочка вступления пошлин и возможное смягчение ограничений против китайского Huawei, о которых в последнее время стали говорить чаще, дает инвесторам основания рассчитывать на ускорение экономики, считает главный стратег «Универ капитал» Дмитрий Александров.

Усиление рубля во многом обусловлено политикой мировых центробанков, которые планомерно идут по пути смягчения ставок.

Так, 12 сентября Европейский центральный банк по итогам заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен приобретать облигации на 20 млрд евро в месяц.

На следующей неделе ждут смягчения монетарной политики от ФРС и Банка Японии. Сейчас рынок ждет публикации данных по инфляции в США, которые важны в преддверии заседания ФРС и наряду со статистикой по рынку труда являются ключевыми для регулятора.

Снижение ставки или количественное смягчение способны породить лавину денежных средств, которая может двинуться в доходные инструменты, в том числе и в российские активы.

Нельзя не отметить, что давление на Федеральный резерв со стороны президента США Дональда Трампа растет. 11 сентября, в свойственной ему манере, через твиттер, Трамп сообщил, что будут требовать снижения ставки ФРС до нуля — и даже ниже. Такого по отношению к независимой по закону ФРС не позволял себе ни один президент США в прошлом, отмечают аналитики.

Кроме того, отставка с поста советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, выступавшего против российско-американских ракетных договоров и за введение санкции против «Северного потока — 2», также приободрила инвесторов, которые снова поверили в рубль. Наконец, начинается налоговый период в России, когда банки конвертируют валютную выручку своих клиентов в рубли и платят налоги.

«Согласно нашей оценке, при текущих ценах на нефть и ключевых макропоказателях справедливый курс пары доллар/рубль находится в диапазоне 65-67 рублей за $1, однако уровень риск-аппетита на рынках может заметно сдвигать валютный курс от этих значений», — считает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

Есть еще одна причина укрепления российской нацвалюты: рубль сейчас — это валюта экономики, слабо обремененной долгами.

Так, чистый долг России сейчас стал отрицательным. То есть если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.

«Санкционные риски, о которых мы раньше много слышали, уже учтены в рублевых котировках. Сложно сейчас реализовать такой риск, который заставил бы национальную валюту перейти к резкому ослаблению. Разве что минфин США запретит своим гражданам и компаниям владеть любыми российскими гособлигациями», — указывает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, но добавляет, что сейчас такой вариант развития санкционной политики со стороны США выглядит уж слишком экзотическим.

Но над развивающимися экономиками висит призрак рецессии. Так, Трамп довольно резко отреагировал на снижение ставки ЕЦБ: «ЕЦБ пытается и добивается успеха в снижении курса евро относительно сильного доллара. Это вредит нашему экспорту. В Европе приплачивают деньги, чтобы в банках брали кредиты, а у нас за это берут проценты».

А министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп готов сохранить тарифы на китайские товары и, если нужно, даже повысить их.

То есть уже завтра мировое равновесие может снова качнуться, и США опять примутся загонять Китай в тупик. И Вашингтон может уничтожить Пекин в торговой войне, а потом рухнет мировая финансовая система. И тогда рублю не поздоровится — его не спасет ни профицит торгового баланса России, ни большие золото-валютные резервы, потому что рубль все же очень сильно завит от состояния дел на развитых рынках капитала.

Кроме того, аналитики прогнозировали снижение курса рубля к концу года до уровня 70 рублей за $1, и это вектор этого движение наглядно продемонстрировало падение стоимости рубля в августе, когда доллар уже поднимался до отметки в 67 рублей за $1.