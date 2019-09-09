«Круги ада»: почему детские пособия не спасут от нищеты

Министерство труда провело предварительные расчеты сумм, на которые будут повышен размер ежемесячных детских пособий для тех родителей, у которых появился первый ребенок. Телеграмму с расчетами новых выплат Минтруд направил региональным властям, пишут «Известия».

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Уже со следующего года будут повышены ежемесячные выплаты, предусмотренные в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Сейчас эти выплаты по закону предназначены тем семьям (или одиноким матерям), сумма дохода которых не превышает 1,5 прожиточного минимума на каждого человека для данного региона. А с 2020 года эта сумма не должна превышать двух минимумов, указано в документе.

Кроме того,

теперь пособия положены малоимущим семьям с момента рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет.

Между тем ранее пособия назначались исключительно при наличии детей от 0 до 1,5 года.

Документ был разработан после того, как в июне этого года президент России Владимир Путин заявил, выступая на «прямой линии», что размер детских пособий часто выглядит просто унизительным. Размеры пособия будут пересмотрены, пообещал российский лидер, после того, как молодая женщина сообщила, что получает на ребенка с 1,5 лет всего 50 рублей в месяц. Глава государства отметил, что размер этих сумм не определялся правительством, так как эти выплаты являются «пережитком советских времен».

Дело в том, что ранее в стране считалось, что при наступлении возраста в 1,5 года женщина может отдать ребенка в ясли, а сама выйти на работу. Но сейчас ситуация кардинально поменялась, указывал президент.

С идеей повысить пособия выступал в июне и премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, размер пособия на первого и второго ребенка не менялся 25 лет. В этой связи

50 рублей пособия «вызывают только недоумение».

В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.

Деньги не для всех

Что касается размера выплаты, то, по подсчетам Минтруда, он составит 12 тыс. рублей. Это на 7% больше, чем сумма, выплачиваемая сейчас на ребенка до 1,5 лет – а это 11,2 тыс. рублей.

Отдельного решения об индексации пособия чиновники не принимали — выплата равна сумме регионального прожиточного минимума для детей за второй квартал предыдущего года. Предполагается, что в 2021 году выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, а в 2022 — до 12,6 тыс. рублей.

Но и эти деньги получат далеко не все российские семьи

С 2020 года пособия будут назначать тем семьям, чей ежемесячный доход составляет менее 45 тыс. рублей в месяц. То есть с учетом того, что такая семья обычно состоит из матери, отца и ребенка, это означает, что доход отца-кормильца семьи должен быть чуть меньше 45 тыс. рублей в месяц, указывают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

А если семья состоит из матери и ребенка, то такая выплата положена практически всем женщинам до того момента, пока она не сможет вернуться на работу. Только вот доказать, что женщина является малоимущей, на практике бывает очень сложно, признают специалисты.

Сумма в 10-12 тыс. рублей во многих регионах России равна среднему прожиточному минимуму, отмечает в беседе с «Газета.Ru» председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева. И для малоимущих семей действительно может быть хорошим подспорьем. Но,

проблема в том, что часто для того, чтобы получить эти выплаты, женщине надо пройти многочисленные «круги бюрократического ада», так как отделы социального обеспечения трактуют перечень необходимых для назначения выплат документов «кто во что горазд».

— указывает Воропаева.

Например, даже в Москве, казалось бы, самом оцифрованном регионе страны, эту выплату нельзя оформить через сайт Госуслуг, то есть нельзя понять, какие именно документы нужны.

Зачастую на практике выходит так, что с женщин требуют лишние документы, дублирующие друг друга. Например, у одинокой матери, даже если в свидетельстве о рождении ее ребенка в графе отец стоит прочерк, часто требуют справку о том, что папы у ребенка нет, приводит примеры Воропаева.

Еще одна несправедливость заключается в том факте, что эти выплаты положены только на первого ребенка, в то время как и второй, и пятый дети в семье тоже хотят кушать, говорит «Газете.Ru» председатель Всероссийского общественного движения «Национальный Родительский Комитет» Ирина Волынец.

Оба эксперта сходятся в том, что выплаты малоимущим — это элемент адресной поддержки семьям, так как справедливо, что дотации из бюджета должны получать самые незащищенные граждане, а таких у нас в стране – миллионы. И примерно 70% бедных людей — это семьи с детьми. Но

новые суммы пособий не помогут бедным людям стать богаче, они сделают их просто чуть менее нищими

и помогут, в лучшем случае, не обрастать новыми потребительскими кредитами, которые в большинстве случаев берутся именно на покупку продуктов питания, считает Ирина Волынец.

При любом сценарии повышение сумм выплат пособий — это не прорыв в решении вопроса о преодолении бедности в России, а лишь отодвигание проблемы «в долгий ящик», указывают эксперты.