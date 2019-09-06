До 70 лет? Депутат сообщил о повышении пенсионного возраста

Заявления о повышении пенсионного возраста до 70 лет являются «полным бредом», сообщил в пятницу, 6 сентября, источник ТАСС в правительстве России.

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«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак», — приводит ТАСС слова источника в кабмине.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что знает о подготовке новой пенсионной реформы, ее второго этапа. «Опять началась подготовка к следующему удару по нашим людям, которые достигают пенсионного возраста», – сообщил «Независимой газете» депутат Рашкин.

По мнению Рашкина, одним из признаков проводимой чиновниками подготовки можно считать, например, недавнее заявление правительства, что в стране резко выросла продолжительность жизни граждан: у женщин – до 78,5 года, у мужчин – до 68,5 года.

«Я начал проводить разведку боем, чтобы узнать, кто там в правительстве, в этих структурах, министерствах, чем занимается», — пояснил Рашкин изданию. В ходе такого расследования депутат обнаружил рабочую группу, которая занимается анализом полученного бюджетом эффекта от уже стартовавшей в этом году реформы и разработкой мер по дальнейшему сокращению бюджетных отчислений в Пенсионный фонд.

«У меня есть сведения, что создана группа. Я не могу их подтвердить вам документально. Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы – повышение возраста выхода на пенсию», цитирует издание депутата.

По словам Рашкина, в правительстве поняли, что предварительные итоги пенсионной реформы «печальны». Та черная дыра, которая есть в Пенсионном фонде, то есть, недостаток средств для выплат пенсионерам, не закрыта. Перечисления из госбюджета на покрытие дефицита ПФР продолжаются.

Дефицит бюджета Фонда в 2019 году составит 23 млрд рублей, в 2020 году — 21,9 млрд рублей, а в 2021 году — 33,8 млрд рублей.

Выпадающие доходы бюджета ПФР компенсируются за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2019 году — 54,6 млрд рублей, в 2020 году — 57,0 млрд рублей, в 2021 году — 61,0 млрд рублей.

Закрыть дефицит можно все тем же нехитрым способом – ограничить выход россиян на пенсию, подняв пенсионный возраст до 70 лет.

Первый этап начат, второй — готовится?

Постепенное повышение пенсиoнного возраста началось в этом гoду. Переходный период, как заявляли в правительстве, прoдлится до 2028 года. То есть к этому сроку и состоится увеличение пенсионногo возраста на пять лет: с 55 до 60 лет — для женщин, с 60 до 65 лет — для мужчин.

Президент РФ Владимир Путин подписал закoн об изменении пенсионной системы 3 октября 2018 гoда. До этого в течение нескольких лет Кремль пытался сдерживать повышение пенсионного возраста. Но в апреле 2015 года во время телевизионной «прямая линии» президент согласился с тем, что повышение пенсионного возраста в России необходимо. Пока, правда, в теории.

Владимир Путин, отвечая на вопрос экс-министра финансов Алексея Кудрина, заданный в ходе «прямой линии», впервые заявил, что повышение пенсионного возраста — это правильно. «Ваши коллеги… говорят, что... нужно как можно быстрее повысить пенсионный возраст, иначе нам не сбалансировать пенсионную систему, в которую мы постоянно вынуждены из бюджета, из резервных фондов направлять огромные средства; это все мешает нашему развитию. И по сути-то это, теоретически это, конечно, правильно», — сказал он.

Затем президент отметил, что для грамотного выстраивания экономической политики нужно иметь не только голову, но и сердце, и обеспечение высоких темпов роста будет происходить таким образом, чтобы «не накладывать чрезмерную нагрузку на плечи наших граждан».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», означают ли эти слова Владимира Путина, что он принял принципиальное решение о повышении пенсионного возраста, ответил: «Нет».

Занятых столько же, сколько и пенсионеров

Эксперты тем не менее посчитали, что был нажат спусковой крючок. Замдиректора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер уточнил тогда, что слова президента могут в данном случае расходиться с задачами правительства. Тем более что для принятия решения о пенсионном возрасте есть вполне объективные причины. Прежде всего это демографическая ситуация в стране, которая такова, что начиная примерно с 2018 года численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте будет постоянно снижаться.

По оценке директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, к 2030 году численность занятых в экономике сравняется с количеством пенсионеров. Как свести концы с концами пенсионной системе в таких условиях и где предприятиям брать работников в нужном объеме — вопрос, на который ответа у правительства нет до сих пор.

Впрочем, в ближайшее время повышения пенсионного возраста до 70 лет, скорее всего, не планируется. Об этом в феврале этого года заявлял министр экономического развития Максим Орешкин. Он сказал, прогноз Минфина не предусматривает повышение пенсионного возраста в ближайшее десятилетие и подчеркнул, что пенсионный возраст в России останется без изменений до 2036 года.

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — говорил Орешкин.

Министр добавил также, что долгосрочный эффект повышения пенсионного возраста население сможет оценить только через несколько лет.