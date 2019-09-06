ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, с 7,25% до 7% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом ставка снизилась до уровня марта 2014 года.

До этого ставка и вовсе находилась на уровне 5,5%. Банк России вынужден был ее повышать из-за волатильности на финансовых рынках на фоне присоединения Крыма.

Реклама

Ослабление рубля и турбулентность на рынках привели к тому, что Банк России позднее увеличил ставку до 17%. До нынешнего уровня в 7,25% ставка была снижена в марте 2018 года. Однако потом регулятор дважды повышал ставку, а затем дважды снижал.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предсказывали, что регулятор пойдет на такой шаг на пятничном заседании совета директоров. К этому его подталкивают два фактора — снижение инфляции ниже таргета ЦБ в 4% в конце текущего года, а также необходимости монетарной поддержки экономики.

Именно на эти факторы и ссылался ЦБ в своем пресс-релизе.

«Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%», — пишет регулятор.

В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

При этом, по сообщению ЦБ, сдерживающее влияние на инфляцию оказала динамика потребительского спроса.

«Вклад в замедление роста потребительских цен внесли и временные дезинфляционные факторы, включая смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая. В замедлении годовой инфляции также проявляется эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива», — отмечает регулятор.

Также Банк России указывает на замедление роста российской экономики.

Так, Центробанк снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1–1,5 до 0,8–1,3%, отмечает регулятор.

В частности, в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли.

В первом полугодии бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных правительством национальных проектов, пишет регулятор.

Как отмечает Банк России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Следующее заседание запланировано на 25 октября 2019 года.

Учитывая, что ЦБ сам указал на возможность снижения ключевой ставки, в ближайшее время можно ожидать еще одного снижения ставки до конца года, говорит Дмитрий Ибрагимов, старший портфельный управляющий «Универ Сбережения».

По словам Антона Покатовича, главного аналитика «БКС Премьер», у ЦБ остается место для еще одного маневра снижения ключевой ставки до конца года до уровня 6,75%.

При этом нынешнее снижение ключевой ставки ЦБ не скажется на рублевых активах и на стоимости суверенного долга, считает он.

Таким образом маневр по снижению ключевой ставки не приведет к снижению курса рубля, уверен эксперт.

Судя по данным московской биржи, курс доллара падает до уровня 65,88 рублей.

В конце этого года доллар будет стоить 69 рублей, заявлял ранее валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый. Он считается наиболее точным прогнозистом по версии Bloomberg.

Основной негатив для рубля, по мнению Косатого, — это возможное смягчение денежно-кредитной политики Центробанком РФ.

Покатович считает, что в ближайшее время в базовом сценарии рубль завершит год вблизи отметок 67,5 (плюс/минус 1 рубль). Если рассматривать сценарий более активного снижения ключевой ставки ЦБ, например, до 6-6,5% уже в этом году, то мы можем увидеть определенный отток средств нерезидентов, говорит эксперт.

Это может ослабить рублевую валюту до уровней вблизи 70 рублей, признает он.

При этом снижение ключевой ставки ЦБ — не единственный возможный негатив для рубля. Упасть российская валюта может из-за глобального давления на рисковые активы в случае более масштабной эскалации торгового конфликта и соответствующего более явного замедления мировой экономики.

Впрочем, ослабление курса рубля до уровней 75 рублей за доллар видится маловероятным в этом году, отмечает эксперт.

«Делать прогнозы относительно российской валюты на фоне торговой войны США и Китая — непростая задача в виду множества спекулятивных факторов: начиная от эскалации конфликта и закономерно следующего за ним снижения нефтяных котировок, заканчивая твиттером Дональда Трампа, в котором он ведет агрессивную внешнюю политику, не давая возможности российской экономике развиваться должным образом с помощью санкционных ограничений», — говорит Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

С другой стороны, смягчение денежно-кредитной политики – общемировой тренд и американский Федрезерв под давлением политических оппонентов может принять точно такое же решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов.