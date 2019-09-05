«Согласен запустить»: чем молодежь привяжут к Дальнему Востоку

В ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин анонсировал старт программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке. Льготный ипотечный кредит при ставке под 2% банки начнут выдавать молодым семьям региона уже в ближайшее время, добавляет российский лидер.

Реклама

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Взять ипотечную ссуду по льготной ставке семьи смогут только на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре».

При этом программа будет действовать лишь в течение пяти лет и распространяться только на Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Подобными мерами власти пытаются сократить миграцию россиян в другие регионы, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Несмотря на то, что отток населения с 2005 года снизился почти вдвое, миграционные настроения в регионе по-прежнему сильны.

«Отрицательная динамика в отношении миграционных процессов до сих пор наблюдается в ДФО. Молодое население продолжает уезжать в Москву и Санкт-Петербург за высокими заработками и более мягким климатом, несмотря на все усилия правительства, включая субсидированные перевозки и программу «Дальневосточный гектар». Поэтому льготной ипотекой власти пытаются удержать оставшуюся еще в регионе молодежь», — отметил доктор экономических наук, экономист Валерий Сенков, добавляя, что только одной ипотекой проблему вряд ли можно решить.

По данным Росстата, из ДВФО в 2017 году уехало около 17 тысяч человек, а в январе текущего года регион покинуло рекордное количество человек: 30 тысяч россиян.

Традиционно наибольшую потребность работников испытывают предприятия Приморского, Хабаровского и Камчатского края. Примечательно, что в этих регионах россиянам даже выдают бесплатный гектар. С 1 июня 2016 года каждый гражданин РФ может бесплатно получить один гектар земли на Дальнем Востоке, в девяти регионах. Согласно программе, россиянину предоставляется гектар на безвозмездной основе сроком на пять лет, далее он может оформить землю в собственность или в аренду сроком до 49 лет. Всего в регионе насчитывается около 140 миллионов гектаров свободных участков для освоения. С начала действия программы обладателями гектаров стали чуть более 40 тысяч человек.

Между тем, несмотря на все льготы, желающих надолго перебраться на Дальний Восток не так уж и много, свидетельствуют результаты опроса от кадровиков из Superjob.

Только 23% из 1,6 тысячи опрошенных респондентов готовы переехать на Дальний Восток ради высокооплачиваемой работы,

а 64% респондентов отказались ехать в регион за длинным рублем. В качестве препятствий к переезду россияне называли сложность обустройства на новом месте, недостаточность развития инфраструктуры, суровый климат.

При этом местные власти настаивают на том, что вводят льготные ипотечные кредиты исключительно для улучшения условий жизни молодых семей в регионе. Накануне в кулуарах ВЭФ министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отмечал, что в регионе в непригодном жилье проживают более 125 тыс. человек. «Это выше среднероссийского показателя», — говорил он. По оценкам министра, при снижении ипотечной ставки приобрести жилье смогут 8,5 тыс. семей при ежемесячном платеже примерно в 16 тыс. руб.

Выборочные льготы

Сейчас на Дальнем Востоке россиянам уже выдают льготную ипотеку, но минимальная ставка по программе составляет 5%. Ипотечную ссуду могут получить семьи, у которых, начиная с 1 января, родился второй или последующий ребенок.

Между тем семьи, проживающие в других регионах, могут взять ипотеку минимум под 6% годовых. Напомним, что льготная ипотека стала доступна для семей, у которых родился второй или третий ребенок, с 2018 года. Согласно ее условиям, часть процентов по кредиту банку возмещало государство.

Впрочем, на практике выгодно купить квартиру для молодых россиян оказалось проблематично. Дело в том, что у программы был существенный недостаток: льготная ставка действовала ограниченный отрезок времени, а затем родители должны были возмещать кредит по ставке Центробанка плюс два процента. По этой причине немногие могли воспользоваться преимуществом. По данным АО «Дом.рф»,

с момента старта программы по февраль 2019 года всего было выдано 7,1 тысячи ссуд на 17,3 млрд рублей.

Кроме того, бюрократические проволочки не позволяли россиянам взять ипотеку. Так, в ходе «Прямой линии» в июне 2018 года к Владимиру Путину обратилась многодетная семья Верховских из Ивановской области. Во время разговора с президентом глава семьи рассказал, что несколько лет назад они взяли ипотечный кредит под 13%. При этом семья не может воспользоваться льготными кредитами, так как имела троих детей, а документ предусматривал снижение ставки для семей, в которых рождается второй ребенок.

«Льготная ипотека так и не стала популярной у россиян, поскольку требует сбора большого пакета документов, а банки не всегда принимают положительное решение. Кроме того, уже шестой год подряд в стране наблюдается реальное падение доходов населения и растет общая закредитованность россиян», — объясняет причины Валерий Сенков.