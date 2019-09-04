«Подрыв суверенитета»: послы ЕС выступили за продление санкций

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза без обсуждения утвердил продление до 15 марта индивидуальных санкций против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к «подрыву суверенитета Украины». Теперь для вступления рестрикций в силу их должен одобрить Совет ЕС, передает РИА «Новости».

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На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели переговоры, во время которых Дуда пообещал украинскому лидеру поддерживать антироссийские санкции.

«Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод», — заявил польский президент на совместной пресс-конференции с Зеленским в Варшаве в субботу.

Он заверил главу Украины в том, что тот может на него «рассчитывать, если речь о независимости и территориальной» целостности украинского государства.

Отношения Москвы и ЕС ухудшились в 2014 году. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры после возвращения Крыма в состав России после референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно», передает ФАН.

В итоге

Евросоюз ввел ограничительные меры против России, которые, в частности, включают в себя запрет на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь».

В ответ на это Москва перешла на курс импортозамещения и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Санкции продлеваются каждый год, однако в последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о том, что рестрикции, направленные против России, стоит отменить.

Украина также признавала, что не сможет дальше удерживать антироссийские санкции – об этом заявляла замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль. По словам дипломата, в 2014 году антироссийские санкции действительно поспособствовали устранению боевых действий на востоке Украины, однако сейчас Киев не способен следить за сохранением ограничений в отношении РФ.

«Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем удерживать санкции и изоляцию России и дальше», — подчеркнула Зеркаль.

Как пояснила замглавы внешнеполитического ведомства, санкции против России не оправдали ожиданий украинских властей.

«Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны, нельзя. Конечно, мы бы хотели, чтобы давление было большим, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу», — добавила замминистра иностранный дел.

Эксперты признают, что встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона, которая прошла 19 августа в резиденции французских президентов — форте Брегансон, стала «похоронной процессией» по рестрикциям, передает НСН.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что на основании встречи президента можно говорить о скорой «развязке самых сложных узлов современной международной политики», поскольку Макрон заявил, что Европа должна «простираться от Лиссабона до Владивостока».

«Конечно,

в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана.

Франция, считаю, как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза. И в первую очередь было бы логично снять все рестрикции с парламентариев как противоречащие самой природе парламентаризма», — подчеркнул депутат.

В конце июля премьер-министры федеральных земель Саксонии и Бранденбурга Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке призвали ФРГ отменить антироссийские санкции.

«Как немецкий политик я думаю о многих компаниях именно в новых федеральных землях, которые особенно сильно затронули последствия санкций», — указал Кречмер.

Специальный представитель ООН Идрис Джазаири ранее заявлял, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.