Вторая попытка: бренд «Елки-палки» выставлен на продажу

Известные бренды сетей общественного питания выставлены на продажу. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные портала torgi.gov.ru, в сети были размещены заявки на участие в торгах брендов «Елки-палки» и «Маленькая Япония». Они входили в ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», но владельцы его обанкротились.

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Девять товарных знаков «Елки-палки», в том числе «Елки-палки экспресс» и «Елки-палки трактир», пытаются продать во второй раз. 31 июля на них не нашлось претендентов, новые торги назначены на 18 сентября, бренды оценены с дисконтом в 15% в 75,6 млн рублей.

Также разыгрываются два товарных знака «Маленькая Япония» общей стоимостью около 11 млн рублей. Исходя из данных с сайта torgi.gov.ru, размер задатка по этому лоту составляет 549,5 тыс. руб. Организатор торгов — ООО «Конкурентные технологии».

Покупателей на бренд также ранее не нашлось, и сейчас происходят повторные торги.

Исходя из заявок, торги подразумевают продажу исключительных прав на бренды.

Холдинг «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» был основан в 1997 году. Он является одной из крупнейших сетевых компаний на российском рынке фуд-сервиса. В частности, в портфеле брендов компании представлены популярные российские и международные ресторанные марки: Sbarro, «Елки-Палки», Yamkee, «Маленькая Япония», «Восточный Базар», Viaggio, «Кофесто».

Основатели бренда — братья Мераб и Георгий Елашвили и их родственник Роман Шамир.

Они начали с открытия американской сети ресторанов итальянской кухни «Сбарро». В какой-то момент в ней работали более тысячи человек. Ежемесячно сеть общественного питания посещали свыше 1 млн человек. в частности, в 2007 году число посетителей «Сбарро» составило более 20 млн человек.

Другие популярные сети «Елки-Палки» и «Маленькая Япония» были приобретены в 2012 году. Они были созданы известным ресторатором Аркадием Новиковым.

При этом бренд «Елки-Палки» был популярен не только у москвичей, но и у иностранных туристов благодаря большому ассортименту блюд из русской кухни. «Маленькая Япония» привлекала любителей японских суши.

Бизнес братьев быстро расширялся. Так, в 2014 году «Планета гостеприимства» уже объединяла около 300 заведений общепита, в том числе рестораны «Восточный базар», Viaggio, а также лапшичные YamKee.

Но спустя два года начались проблемы.

В 2016 году сотрудники сети ресторанов «Сбарро» стали жаловаться на задержки зарплаты. Из-за этого работники даже вынуждены были устраивать митинги с плакатами.

Проведенная надзорным ведомством проверка тогда показала наличие долгов по зарплате на 1,3 миллиона рублей.

По данным СПАРК, ООО «Бразерс и компания» (основное юрлицо сети Sbarro, входящее в холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства») в 2016 году получила убыток в 305,6 млн рублей.

В компании же тогда поясняли, что проблемы у «Планеты гостеприимства» — оператора бренда Sbarro в России — начались по целому ряду причин. Главная — политика. Это российские контрсанкции, скачок курса доллара и вытекающий отсюда рост цен на аренду в торговых центрах.

Как сообщал в интервью «Коммерсанту» начальник управления по повышению эффективности бизнеса «Планеты гостеприимства» Роман Воробьев, решение России ввести контрсанкции в ответ на ограничения Евросоюза «серьезно повлияло» на бизнес ресторанов, «потому что затронуло ключевые продукты — сыр для пиццы, муку».

«Мы традиционно покупали эти продукты за рубежом — и не скрою, что при старом курсе цена зачастую была крайне выгодной. Но когда ввели эмбарго, мы были вынуждены срочно искать такую муку в России. А ее не было», — отмечал он. При этом он успокаивал, что Sbarro нашло производителя, который в итоге начал производить муку специально для сети.

Однако позднее, в 2017 году, Мераб Елашвили заявил, что сворачивает бизнес. Банкиры тогда подтверждали многомиллионные долги компании.

Также проблемы возникли и в другом бизнесе семьи Елашвили. Братья пытались, в частности, открыть хостелы к чемпионату мира по футболу, однако арендный бизнес подкосила, как они заверяли, конкуренция с нелегальными заведениями.

По документам владелец брендов «Маленькая Япония» и «Елки-палки» – кипрская «Ай. Пи. Криэйшнз энтерпрайзиз», взыскатель – банк «ФК Открытие».

Как сообщает источник газеты «Ведомости», близкий к кредитору компании, бренды были заложены банку «ФК Открытие» в качестве обеспечения по кредиту основного заемщика – компании «Бразерс и компания», которая входила в холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства». По данным источника, общий долг перед «ФК Открытие» составляет около 540 млн руб.

Год назад суд взыскал в пользу «Открытия» 453 млн рублей долга по двум кредитным соглашениям с «Бразерс и компании» и солидарных соответчиков.

В банке «Открытие» не смогли предоставить «Газете.Ru» комментарий.

Между тем, как отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский,

цена на выставленные на продажу бренды сильно завышена. Продать их за сумму в 75 млн рублей и 11 млн рублей сейчас почти нереально.

«Эти бренды были в новинку 10-15 лет назад, «Елки-Палки» привлекали внимание своеобразным эпатажным звучанием, «Маленькая Япония» ассоциировалась с особым качеством приготовления блюд японской кухни и особым подходом к обслуживанию. Но за это время рестораны японской кухни, как бутиковые, так и сетевые, ушли далеко вперед, а эпатаж перестал быть модным, в сегменте ресторанов, напоминающих старинные, схожих по стилистике с «трактирами», прочно обосновались «Муму» и другие», — говорит он.

Так что гораздо дешевле может оказаться разработка нового бренда и его продвижение, чем покупка старого, уверен он.

Можно оценить разработку нового бренда и фирменного стиля ресторана в 20-30 млн рублей, и бренд уже можно будет адаптировать бренд под кухню, а не пытаться вписать имеющуюся кухню в чужой бренд, резюмирует Жарский.