Битва за украинский завод: зачем Китай покупает «Мотор Сич»

Как стало известно на днях, служба безопасности Украины проводит очередное досудебное расследование по подозрению в государственной измене, диверсионной деятельности и сотрудничестве с Россией. Оно касается стратегического объекта Украины — АО «Мотор Сич», крупного серийного завода, выпускающего авиационные двигатели широкого спектра применения.

Реклама

При этом детали расследования СБУ не сообщает. Однако это не первое и не последнее дело, касающееся деятельности завода. Обвинения в адрес стратегического для Украины предприятия следуют одно за другим.

Очередное расследование было начато на фоне интереса, проявляемого в последнее время к заводу со стороны США и Китая.

Этим летом в Антимонопольный комитет Украины поступила заявка концерна «Укроборонпром» и китайских компаний Skyrizon и Xinwei Groupна на концентрацию 25% и 50% акций «Мотор Сич» соответственно для совместного управления и контроля над предприятием. При этом китайские компании пообещали предоставить гранты авиастроительной отрасли Украины на сумму $100 млн, если заявка будет согласована.

«Теперь решение за АМКУ, когда оно будет — мы не знаем», — рассказал директор по связям с общественностью ОАО «Мотор Сич» Анатолий Малыш.

Сделка очень беспокоит Вашингтон, который опасается усиления Пекина. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен заблокировать ее.

По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонительные способности Китая.

И сомнения эти, очевидно, не напрасны.

В продукции завода «Мотор Сич» есть двигатели, аналогов которых не производится в Китае ни по техническим характеристикам, ни по ресурсу, ни по назначению. Например, это вертолетный двигатель ТВ3-117 или двигатель Д-18 самолета «Руслан».

На заводе «Мотор Сич» также создают авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа, энергетическое оборудование и поставляют их более чем в 100 стран мира.

Завод имеет в своем распоряжении «не только технологический цикл для двигателей для самолетов и вертолетов, но еще и для крылатых ракет». То есть речь идет о военных технологиях, за которыми Китай активно «охотится», подчеркивал бывший глава «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук.

Так, как отмечается, разработки запорожского предприятия «Мотор Сич» пригодятся Пекину для производства двигателей Xian WS-15, которые должны быть установлены на китайские истребители пятого поколения.

Китай уже давно позиционирует себя как производитель не только военных, но и гражданских самолетов и вертолетов, говорит исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Однако самостоятельное производство двигателей пока дается Пекину сложнее, чем производство собственно самолетов, признает он.

Это значит, что, получив доступ к опыту украинских двигателестроителей, Пекин может решить часть своих проблем с точки зрения надежности двигателей.

Тесное взаимодействие с поставщиком двигателя очень перспективно для тяжелого вертолета, разрабатываемого в Китае,

указывает Пантелеев.

Пекин заявлял о том, что планирует сделать по меньшей мере 200 совместно разрабатываемых совместно с Россией тяжелых вертолетов AHL (Advanced Heavy Lifter). Как отмечал главный конструктор Китайского вертолетного института научных исследований и разработок У Симин, массовое производство начнется к 2032 году.

Согласно данным, которые приводились, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 тонны, практический потолок — 5,7 тыс. м, дальность полета будет достигать 630 км, а максимальная скорость — 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри фюзеляжа составит 10 тонн.

«У завода «Мотор Сич» есть двигатели в том числе и для гражданских самолетов. В связи с торговой войной, которая идет с США, встает вопрос с судьбой самолета ARJ21. Если будет эскалация торговой войны, возможны проблемы с двигателем CF34, который стоит на этом самолете, — они [двигатели] американские», — говорит обозреватель Flight International Владимир Карнозов.

ARJ21 — китайский региональный самолет, способный перевозить от 70 до 115 пассажиров в зависимости от модификации. По проекту эти самолеты могут без дозаправки совершать перелеты на расстояние от 2,2 до 3,7 тыс. километров и приземляться в сложных климатических условиях на высокогорных аэродромах.

При этом, как отмечает Карнозов, у Украины есть двигатель Д-436, который в близких параметрах к американскому двигателю, устанавливаемому на ARJ21.

«Поэтому с точки зрения гражданских программ они обезопасят свой проект ARJ21, что очень важно»,

— обращает внимание эксперт.

Впрочем, чтобы стать одной из крупнейших авиадержав, Китаю этого не достаточно, признают аналитики.

«Надо понимать, что «Мотор Сич» не разработчик двигателей, это всего лишь серийный завод. И те двигатели, которые выпускаются там, родом из Советского Союза. Они лучше, чем то, что сейчас имеет Китай. Но это никак не даст им возможность развиваться быстрее в двигателестроении.

Хотя вы купите этот устаревший завод, но вы никак не сможете догнать с ним уходящую вперед промышленность, которая уже на других законах, технологиях строится», — поясняет главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Между тем, если говорить о финансовой стороне сделки, то, как указывает Олег Ремыга, профессор бизнес-школы «Сколково», покупка китайскими компаниями более 50% украинской «Мотор Сич» проходит в достаточно комфортных условиях для китайской стороны.

Стоимость завода в текущих экономических условиях занижена, значит, — это хорошая инвестиционная сделка.

Впрочем, из-за противостояния с США покупка будет крайне непростой для китайцев, считает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

«Все, что связано с Украиной, окутано больше не экономикой, а геополитикой, поэтому сложности при закрытии этой сделки определенно появится, поскольку слишком много интересов разных стран затронуто. Скорее всего, Киеву придется считаться и с мнением Евросоюза, и с мнением США», — говорит Авакян.