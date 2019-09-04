Новый график: когда перейдут на четырехдневку

Министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума назвал основные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю. Их два — повышение доходов населения и рост производительности труда, сообщает ТАСС.

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«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — отметил министр.

При этом Орешкин, как следует из его заявления, предлагает не переход на четырехдневку, а возможность подискутировать на эту тему.

Неудивительно, что министр ушел от ответа о возможных сроках сокращения рабочей недели. «Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения и решать задачи поэтапно», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Похоже, Орешкин поставил точку в обсуждении этой темы: власти против сокращения трудового графика. Дискутировать можно, но меньше работать не получится. Не время.

Впервые с предложением о сокращении рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. «Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — говорила замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

По ее словам, все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся «на высоком уровне социально-экономического развития».

Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. «Исследования, проведенные в этой связи Рострудом и Службой исследований HeadHunter, показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства», — отметили в ФНПР.

Нормально отдохнуть с семьей

Ранее в июне премьер Дмитрий Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава кабмина.

В связи с технологическим прогрессом рабочее время сократится, а досуг расширится, отмечал премьер. Он привел в пример знаменитого предпринимателя Генри Форда.

Форд, как известно, сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда.

Премьер-министр подчеркивал, что необходимо переосмыслить понятия «рабочий день» и «рабочее место». В частности, речь идет о гибких графиках и удаленной работе.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла ранее, что при постановке вопроса о четырехдневке встает проблема социальных гарантий граждан и то, какую зарплату они будут получать. «Население пострадать не должно», — отмечала чиновник.

Самим россиянам, если верить соцопросам, идея пока не понравилась. Переход на четырехдневную рабочую неделю не устраивает 48% наших соотечественников, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Понравилась идея меньше работать только 29% россиян. Около 17% жителей страны отметили, что им вообще все равно, сколько дней в неделю работать.

Более 40% опрошенных связывают отрицательные стороны сокращения рабочей недели со снижением заработной платы и уровня жизни.

Кроме того, опрошенные выделили возможность при сокращенном графике работы больше времени проводить с семьей и детьми, «нормально отдохнуть».

Россияне недостаточно производительны?

Что касается производительности труда, то здесь действительно есть проблемы. И претензии работодателей.

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России сейчас замедлился. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.

Напомним, производительность труда в России является одним нацпроектов, поставлена задача поднять производительность в базовых несырьевых отраслях экономики до 5% в год к 2024 году.

Высвобождение времени — одна из самых обсуждаемых трудовых тем. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить штатным сотрудникам работать из дома.

ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса России («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа».

По сложившейся практике, о работе из дома россияне сейчас договариваются устно. А в ОНФ предлагают устанавливать подобный режим с помощью письменного соглашения. Минтруд пообещал рассмотреть предложение ОНФ.

Ранее специалисты ВНИИ Минтруда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что 33% россиян готовы работать удаленно. Среди молодежи (от 18 до 28 лет) на работу из дома готовы 41% опрошенных.

Больше всего такой формат интересен тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения. Это связано с тем, что работа обычно выполняется за компьютером.

Россияне с удовольствием работали бы удаленно в Италии или Испании, следует из исследования Aviasales. Имея возможность работать удаленно, 20% россиян выбрали бы жизнь в Италии, 17% — в Испании, 10% — Таиланд. Эти страны привлекают опрошенных морем и климатом.

Власти однако консервативны в своих предложениях по смягчению режима труда и отдыха. Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации. Его предлагается предоставлять только работникам старше 40 лет. Раз в год. Изменения в законодательство могут вступить в силу с 1 января 2020 года.

Глава социального комитета Совета Федераций Валерий Рязанский уверен, что обсуждать перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю стоит лишь по итогам реализации национальных проектов, то есть в 2024 году. «Я бы рассматривал этот вопрос после анализа реальных результатов исполнения национальных проектов», — сказал Рязанский.

При этом нужно отдельно рассмотреть условия работников бюджетной сферы и выяснить, насколько это будет полезно, например, врачам и учителям, добавил сенатор.