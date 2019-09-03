Криминал и протесты: куда загонит Украину приватизация

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию, сообщают во вторник украинские СМИ.

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До 1 октября парламент должен будет отменить существующий перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации. Этот перечень был принят при прежнем президенте Петре Порошенко и сейчас подлежит пересмотру. Зеленский поручил сразу же начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации. До 1 декабря крупные госкомпании должны привлечь инвестиционных советников и начать подготовку к продаже.

Первый приватизационный конкурс президент распорядился провести не позднее 1 апреля 2020 года.

О планах возобновить, начатую в 90-х годах прошлого века, большую приватизацию власти Украины заявляли неоднократно. В июле 2014 года тогдашний премьер Арсений Яценюк объявил, как он сам выражался, самую масштабную за последние 20 лет приватизацию.

Давид, одумайтесь

В госсобственности должны остаться только объекты нацбезопасности и обороны и несколько объектов инфраструктуры, заявлял Яценюк в июле 2015 года после своей поездке в США и Канаду. «Все остальное необходимо публично и прозрачно продать», — сказал он.

Он дал понять, что надо торопиться, поскольку «сейчас американцы и европейцы будут смотреть, каким образом проходит приватизация в Украине».

Он назвал несколько объектов, по которым правительство уже приняло решение о приватизации: «Центрэнерго», Одесского припортового завода, «Сумыхимпром» и несколько облэнерго». Всего в перечне приватизируемых объектов было 302 госкомпании. Начать Яценюк планировал с продажи Одесского припортового завода — минимум за $500 млн.

Но из этой затеи ничего не вышло. А сам главный «приватизатор» сейчас то ли путешествует по миру, то ли живет в Майами.

Новая попытка приватизации не будет легкой. Ряд госкомпаний сразу же возмутились планами властей. Например, начальник конструкторского бюро госпредприятия «Зоря» — «Машпроект» Олег Луговин обратился через Facebook к главе фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии с просьбой не позволить отдать госпредприятие в частные руки. Но этот завод, как ожидается, исключат из государственной собственности, которая не подлежат приватизации.

«Давид, обдумайте все хорошо. «Зорю» — «Машпроект» нельзя приватизировать. Это единственное и уникальное предприятие на постсоветском пространстве. К тому же бюджетообразующее для Николаева. Осталось единственное. За ним судьбы 10 тыс. семей. Голосовали за «Слугу народа». Не надо людей обижать», — цитируют украинские СМИ просьбу работника завода.

Завод действительно знаменитый, он был создан в 1946 года по постановлению Совета министров СССР. Строили его всей страной, а из Казани на завод переправили 60 инженеров-конструкторов. Мощности предназначались для производства паровых турбин, которые устанавливались на противолодочных и сторожевых кораблях, для ракетных крейсеров военно-морского флота, а также для кораблей на воздушной подушке и на подводных крыльях в гражданском секторе.

Заказчиком турбин был и российский военно-морской флот, но после присоединения Крыма к России президент Порошенко запретил сотрудничество.

Один из лакомых объектов госcобственности — крупнейшее кредитное учреждение Украины — Ощадбанк. Еще в 2016 году банк планировал подписать с ЕБРР меморандум по подготовке госбанка к приватизации. Речь шла о продаже 20% акций Ощадбанка. Покупателем мог выступить сам Европейский банк реконструкции и развития. Решение о мажоритарной (свыше 50% акций) или полной приватизации (оставшиеся 80%) планировалось принять до конца 2020 года. ЕБРР определил план дальнейшей трансформации и дорожную карту, которая устанавливала показатели эффективности работы банка до 2022 года. Например, войти в топ-5 по обслуживанию мелкого и среднего бизнеса в 2018 году.

Но кабмин эту сделку не одобрил. Точнее, никто не возражал, но официального решения в итоге так и не случилось.

Повторения 90-х не избежать?

Сейчас Украина начинает новую большую приватизацию. Не совсем с нуля. Но трудностей точно не избежать. Об этом свидетельствуют скромные результаты малой приватизации, то есть, объектов регионального уровня.

За пять месяцев этого года малая приватизация дала бюджету менее $10 млн.

До 1 декабря правительство должно передать в фонд Государственного имущества не менее 500 предприятий для малой приватизации.

А деньги новому правительству нужны уже сейчас. Не хватает на социальные нужды и на погашение займов МВФ. Напомним, МВФ и Всемирный банк ранее выдали Украине порядка $15 млрд. В этом году Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему госдолгу $6,6 млрд. Выплата должна быть произведена до конца 2019 года.

Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь — более $2 млрд. При этом на оплату госдолга в нынешнем году Украина потратит 40% бюджета.

Так что Зеленскому точно придется распродавать госактивы, чтобы покрыть расходы бюджета. Правда, известно, что Зеленскому предлагали другой способ решить проблему нехватки госсредств. Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал с Владимиром Зеленским, еще до избрания его президентом, возможность объявления страной дефолта. По примеру Греции и Аргентина. Олигарх заявлял, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку страны-банкроты реструктурировали свои долги и теперь у них «все в порядке».

Эксперты при этом отмечали, что олигарх играет в свою игру. Дефолт и последующее за ним обрушение гривны даст возможность долларовому миллиардеру скупить дешево предприятия и земли и снова усилить свое влияние на власть. Зеленский, похоже, не согласился на дефолт.

Сейчас на Украине не осталось ничего, что могло бы привлечь иностранных инвесторов и вложиться в приватизацию: все самое стоящее уже разобрали местные олигархи, которые вряд ли допустят к приватизации серьезных конкурентов, считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициям.

«Достаточно изучить опыт предыдущих попыток продать государственное имущество. Например, предполагалось, что приватизация энергетической компании «Центрэнерго» в 2018 году привлечет крупных западных покупателей, однако, среди заинтересовавшихся оказалось порядка 5 компаний из России, Грузии и Белоруссии. В итоге конкурс отменили из-за низкой надежности потенциальных владельцев», — говорит Николаев.

А «Сумыхимпром» и «Одесский припортовый завод» оказались в таком плачевном финансовом состоянии, что новость о их продаже вообще никого не привлекла.

По всей видимости, правительство в итоге будет вынуждено сделать ставку на продажу земли. Но эта инициатива крайне непопулярна у населения и может пошатнуть рейтинги действующего правительства.

«Команде президента необходимо продумать защиту мелких землевладельцев, которые могут потерять свою землю в ходе реформы. Уровень правовых знаний у населения крайне низкий, да и страна с момента независимости пребывает в экономическом кризисе, из-за чего денег на надлежащее сопровождение сделки у большинства людей нет. В таких условиях контроль над землей смогут получить мошенники и ОПГ, особенно учитывая большое число людей с доступом к оружию и опытом боевых действий в стране», — говорит эксперт.

В худшем варианте приватизации на Украине может произойти повторение «девяностых»,

предупреждает Николаев.

С учетом макроэкономических оценок ситуации на Украине — низкого ВВП на душу населения и ее невысокого кредитного рейтинга B- по версии S&P, который по сути является преддефолтным, — госактивы вряд ли удастся продать дорого, считает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер». Впрочем, он не исключает прихода иностранных стратегических инвесторов.

«В то же время нельзя не отметить, что приватизация во многом является политическим проектом для властей и аргументом для получения дополнительной финансовой помощи от Запада», — отмечает Суверов.