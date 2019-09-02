Новые и безопасные: как меняются аэропорты в регионах

В России модернизируют региональные аэропорты, приводя их в соответствие с международными нормами. Больше половины пассажиров к концу 2024 года должны летать по России, минуя Москву. Такова цель федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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Президент Владимир Путин в конце августа осмотрел новый саратовский аэропорт Гагарин, отметив, что пассажиропоток в старом аэропорту Саратова составлял меньше 500 тыс. пассажиров, «теперь даже на 1,5 млн вторую очередь планируют построить». Кроме того, РЖД планирует построить отдельную железнодорожную ветку с пассажирским терминалом и траволатором к терминалу аэропорта.

Общая площадь аэровокзального комплекса, построенного на основе государственно-частного партнерства по программе «Развитие транспортной системы России», – 23 тыс. кв. м, пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год.

Это лишь один из примеров реконструкции аэропорта в России, эта работа сейчас ведется практически во всех регионах.

«У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — говорил Владимир Путин во время осмотра аэропорта Гагарин.

До 2024 года планируется не только модернизировать всю сеть региональных аэропортов России, но и расширить сеть межрегиональных регулярных авиамаршрутов. Благодаря этому через шесть лет половина (51,35%) межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую, а не через столицу. На эти цели планируется направить 267,5 млрд рублей до 2024 года.

Так, до конца 2019 года власти Амурской области объявят конкурс на определение инвестора реконструкции международного терминала аэропорта Благовещенск. На строительство потребуется не менее 3 млрд рублей.

В Благовещенске маленький аэропорт, его международный терминал принимает не более 80 пассажиров в час. Действующая взлетно-посадочная полоса была построена в 1962 году. Ее длина составляет 2,8 километра, что не позволяет принимать в Благовещенске часть воздушных судов. К тому же устарело светосигнальное оборудование.

По новому проекту длина взлетно-посадочной полосы составит 3000 метров. Планируется расширение перрона, обновление светосигнального оборудования, строительство аварийно-спасательной станции. Кроме того, будет использоваться новое оборудование метеообеспечения полетов и новые ограждения аэродрома с инженерно-техническими средствами охраны.

В Ростовской области уже завершен второй этап строительства подъезда к аэропорту Платов.

«Мы завершили второй этап строительства этой дороги. Как известно, к чемпионату мира (по футболу 2018 года) построили первую часть дороги стоимостью 3,7 млрд рублей, сейчас завершена вторая. Очень здорово, что мы изначально запроектировали четыре полосы, это позволило практически сразу после чемпионата приступить к строительству», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Трасса обеспечит свободный трафик до аэропорта со стороны Таганрога и Азова, а также из северной части области. Кроме того, в перспективе объект станет частью маршрута в Крым и Краснодарский край с обходом Ростова, что позволит разгрузить город от транзитного транспорта.

Аэропорт Платов – это первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и открылся в декабре 2017 года.

Тем временем аэропорт Уфы уже достиг целевого показателя нацпроекта – более 50% авиационных рейсов выполняется в обход Москвы, сообщил ранее генеральный директор уфимского аэропорта Александр Андреев.

Крупный проект реализуется в Хабаровске. Там строительство нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск (Новый) идет по графику, техническая готовность объекта составляет 69%. Ожидается, что ввод в эксплуатацию состоится уже осенью 2019 года.

Будущий терминал площадью 26 тыс. кв. метров сможет обслуживать, по данным Минвостокразвития, 3,5 млн пассажиров в год. В 2018 году через хабаровский аэропорт прошло 2,1 млн человек.

На реконструкцию аэродрома предусмотрено в общей сложности 9,4 млрд рублей из средств федерального бюджета.

В Якутии стоимость реконструкции аэропорта Полярный в городе Удачный Мирнинского района составит 2,9 млрд рублей.

Необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы и перрона, замена светосигнального оборудования, а также новые ограждения с техсредствами охраны. Для полноценного функционирования аэропорта также необходимо построить дорогу к аэропорту и реконструировать электрокотельную.

По расчетам властей Якутии, на реконструкцию 15 аэропортов республики необходимо порядка 25 млрд рублей.

Новый аэропорт получит и Новгородская область, где пассажирские авиаперевозки прекратились более 20 лет назад. Специалисты начнут работать над проектом будущего аэропорта, который планируется построить к 2024 году, уже в следующем году. Строительство аэропорта получит федеральную поддержку. Предварительная сумма, которую могут выделить региону, — 7,5 млрд рублей. При этом необходимо будет найти инвестора.

Модернизация региональных аэропортов неслучайно является одним из приоритетных проектов с четкими целями и крайним сроком выполнения.

Согласно данным ассоциации «Аэропорт», износ инфраструктуры аэропортов, не имеющих федерального статуса, достигает 80%. По оценке авторов доклада, с 1991 года количество населенных пунктов, связанных авиасообщением, снизилось втрое. Особенно остро эта проблема стоит в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера.