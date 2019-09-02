Керосин всему голова: почему в России дорожают авиабилеты

Рост цен на авиабилеты на 9-10% по итогам 2019 года предрекли в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова.

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«По нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», – заявил он.

По словам Шокурова, рост цен на билеты связан с тем, что авиакомпании несут убытки в этом году. Не менее печальная для отрасли ситуация сложилась и в прошлом году – тогда перевозчики потеряли за год около 54 млрд рублей.

Неутешительным выглядит сравнение финансовых показателей за первый квартал 2019 и 2018 годов. Как сообщает АЭВТ, операционные убытки российских авиакомпаний составили 45 млрд рублей за первый квартал этого года, что превышает прошлогодние показатели более чем на треть.

Эксперты полагают, что рост цен на авиабилеты связан с резким ростом стоимости авиационного керосина в 2018 году.

Кроме того, в действующем флоте «избыток мест», передают «Известия».

Предпосылок для долгосрочного снижения цен нет – стоимость билетов вырастет в новом «высоком сезоне».

Помочь сдержать рост цен на авиабилеты может демпфер на керосин. То есть государство будет компенсировать расходы перевозчика в случае резкого роста топливных цен.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, российские авиакомпании могут рассчитывать на «демпферные» компенсации, если цена на нефть вырастет до $65 за баррель.

Демпфер – не единственная мера поддержки. В Минфине заявили, что на покупку керосина из бюджета РФ были выделены 21 млрд рублей в 2018 году.

Цены на билет – решающий для российских туристов фактор при планировании отпуска. Большинство (42%) из участников опроса портала Туту.ру выбирает рейсы «когда подешевле», не обращая внимания на время вылета и прочие характеристики перелета.

Лететь с утра предпочитают 14% опрошенных, еще 12% покупают билеты на ночные перелеты, чтобы «попытаться выспаться».

Стоимость авиабилетов весьма сильно волнует россиян. В конце июня президент России Владимир Путин по итогам «прямой линии» в числе прочих поручений дал правительству задание разработать проект по субсидированию внутренних пассажирских авиаперевозок в части расширения маршрутов и категорий граждан, которые смогут воспользоваться такими субсидиями.

Ответственным за этот блок поручений назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты с целью предотвратить необоснованный рост цен на них.

Как сообщает ФАН, президент Путин ранее объяснил, что проблема вокруг авиакеросина возникла после того, как его не включили в соглашение с нефтяниками по стабилизации топливных цен. Согласно поручению президента, рост цен на авиакеросин не должен превышать уровень инфляции.

Кроме того, Путин отметил, что почти треть стоимости авиабилета – это цена за керосин.

В июне 2016 года Владимир Путин попросил Министерство транспорта активнее информировать граждан о возможностях получения льготных билетов для внутренних перелетов по стране.

«У нас существенно возрос объем внутреннего туризма, и перевозки возрастают, но опросы показывают, что далеко не все понимают, что такое субсидирование перевозок, как воспользоваться льготами, которые предоставляют государство либо соответствующие компании», — сказал президент России на встрече с членами правительства.

Бывший тогда главой Минтранса Максим Соколов заявил, что россияне на сайте Росавиации могут ознакомиться со списком льготных категорий и получить там информацию о всех субсидируемых маршрутах и осуществляющих их авиакомпаниях.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что отрасль пассажирских перевозок может столкнуться с серьезными проблемами в обозримом будущем. Эксперты рассказали, что продажи авиабилетов могут снизиться, цены на билеты – «скакнуть» вверх, а покупательская способность российских граждан – упасть.