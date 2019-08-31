«В сторону усиления»: Зеленский просит изменить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели переговоры, во время которых Дуда пообещал украинскому лидеру поддерживать антироссийские санкции, передает РИА «Новости».

Реклама

«Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод», — заявил польский президент на совместной пресс-конференции с Зеленским в Варшаве в субботу.

Он заверил главу Украины в том, что тот может на него «рассчитывать, если речь о независимости и территориальной» целостности украинского государства.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопрос конфликта в Донбассе. «Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция: без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться в сторону их усиления, а не наоборот», — сказал во время пресс-конференции Владимир Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил своего польского коллегу и народ Польши за оказанную поддержку Украины в Совете Безопасности ООН, ЕС, НАТО и других международных организациях.

Отношения России и западных стран ухудшились на фоне обострения ситуации на Украине и проведенного референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого регион стал российским. Европейские страны, а также США, обвинили российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. В связи с этим практически незамедлительно были введены антироссийские санкции. Ограничительные меры в частности включают в себя запрет на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь». В ответ на это Москва перешла на курс импортозамещения и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Санкции продлеваются каждый год, однако в последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о том, что санкции, направленные против России, стоит отменить.

В Польшу Владимир Зеленский прибыл с двухдневным визитом. За время своей заграничной поездки президент Украины встретится также с премьер-министром Матеушем Моравецким, спикером сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса, сообщили ранее в офисе Владимира Зеленского. В воскресенье, 1 сентября, глава Украины примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Затем состоятся встречи с международными лидерами, которые также будут там присутствовать.

Также планировалось, что Зеленский во время этой поездки встретится с американским президентом Дональдом Трампом, который должен был присутствовать в Польше с 31 августа по 2 сентября. Однако тот накануне отменил свое участие в памятных мероприятиях. Вместо Трампа США будет представлять вице-президент Майк Пенс.

«Президент США Дональд Трамп проинформировал по телефону президента Анджея Дуду, что в связи с ураганом, который должен ударить в выходные по Соединенным Штатам, не приедет в Польшу», — сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

При этом он отметил, что американский лидер считает свой «визит перенесенным, а не отмененным», так как планирует встретиться со своим польским коллегой Анджеем Дудой «в ближайшие месяцы».

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польше не удалось устроить «всемирно значимого события», так как в нем не примут участие два мировых лидера – Дональд Трамп и Владимир Путин.

«Ни [президента России Владимира] Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй Мировой войны в Польше. Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашел повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее — неудача для Варшавы. Отсутствие главы России — грубый просчет», — приводит слова Пушкова РИА «Новости».

Между тем нынешняя встреча украинского президента с главой Польши не первая. Владимир Зеленский уже встречался с Анджеем Дудой во время своего международного визита, который он совершил в Брюссель после назначения на должно главы Украины. Тогда они обсудили взаимодействие в вопросах энергобезопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы, а также противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».