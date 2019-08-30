Не до салатов: россиянам придется работать под Новый год

Последним рабочим днем 2019 года станет вторник, 31 декабря. С 1 января 2020 года у россиян начнутся новогодние каникулы, которые будут продолжаться восемь дней — с 1 по 8 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Роструда.

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Примечательно, что предыдущие новогодние каникулы длились на два дня дольше и начинались с 30 декабря 2018 года. При этом россияне отдыхали вплоть до 8 января 2019 года включительно.

Ранее россиянам напомнили о следующих длинных выходных. Они ожидаются в ноябре, со 2 по 4 число. В эти даты Россия отмечает День народного единства.

Кроме того, в июле этого года правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно графику, выходные в честь Дня защитника Отечества будут продолжаться с 22 по 24 февраля, а Международный женский день страна будут отмечать с 7 по 9 марта. Не оставят россиян и без традиционных майских праздников, которые пройдут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Длинные выходные ждут граждан и по случаю Дня России. В этот праздник сотрудники освобождены от работы с 12 по 14 июня. В общей сложности в 2020-м предполагается 248 рабочих и 118 выходных дней.

Отметим, что в 2019 году кабмином России было утверждено 247 рабочих дней (шесть из которых — укороченные) и 118 выходных и праздников.

Впрочем, россияне в будущем могут вообще перейти на сокращенный рабочую неделю, отмечает экономический блок российского правительства. На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, заявил, что

кабмин продумывает идею отказа от пятидневной рабочей неделе. В ближайшем будущем страна может позволить себе перейти на «четырехдневку».

В частности, он заявил, что стремление постоянно трудиться и строить свою карьеру оборачивается хронической усталостью и стрессом. А эффект выгорания на работе в дальнейшем негативно сказывается на производительности труда как отдельного работника, так и на экономике страны в целом.

В пример Дмитрий Медведев привел одну новозеландскую компанию, которая оплачивает своим работникам три дня выходных в неделю. После нововведения, по словам Медведева, производительность труда в компании выросла на 20%. Министр вспомнил и известного предпринимателя, изобретателя конвейера Генри Форда, который в начале 20 века принял решение сократить рабочую неделю с 48 до 40 часов. В итоге эта мера также положительно сказалась на производительности труда рабочих, указал премьер.

Основатель компании Alibaba Group Джек Ма в своих заявлениях пошел даже дальше Дмитрия Медведева. Так, 22 августа на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае он отметил, что в перспективе люди будут работать «три дня в неделю, каждый день по четыре часа». Вдобавок он затронул тему реформирования системы образования. Бизнесмен отметил, что все страны должны сосредоточиться на реформе образования, которая позволит людям найти работу в условиях меньшей занятости.

При этом, стоит отметить, что

российские ведомства не всегда выступают с инициативой сокращения трудового дня и недели. Есть и прямо противоположные инициативы.

Например, для повышения производительности труда и сокращения потерь рабочего времени Минздрав предлагает ввести штрафы за перекуры во время рабочего дня, а также увеличить продолжительность трудового дня для курящих. Дополнительно ведомство хочет устраивать внезапные проверки на рабочих местах для выявления алкогольного опьянения.

Предложенная Минздравом инициатива штрафовать работников за курение в течение рабочего дня в настоящее время не может быть реализована, считает адвокат трудовой практики адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Кристина Тимошенко. По ее словам, Трудовой кодекс содержит закрытый перечень оснований для осуществления удержаний из заработной платы работника. Кроме того, уменьшение заработной платы работникам с вредными привычками может быть квалифицировано как дискриминация по качествам, не связанным непосредственно с деловыми. Также подобная мера будет нарушать установленный законом принцип равной оплаты за труд равной ценности.

«Что касается инициативы по увеличению продолжительности рабочего дня для курящих работников, то она даже с практической точки зрения вряд ли может быть реализована, поскольку потребует наличие у работодателя большого административного ресурса по отслеживанию времени перекуров каждого работника», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат.

Но есть и работодатели, которых обрадовали инициативы Минздрава.

«У нас вообще Трудовой кодекс давно надо сжечь. Мы хотим догнать и перегнать Америку и развитые страны, сделав экономический прорыв. Тем не менее кодекс, который должен стимулировать сотрудников участвовать в прорыве, сделан под советские нормы о том, что не прорыв главное, а то, как себя чувствует человек на работе»,

— указал в беседе с «Газетой.Ru» президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

Он полагает, что в России сотрудник защищен чрезмерно, а у работодателя нет шансов уволить даже абсолютно неэффективного, а иногда и чрезмерно увлекшегося вредными привычками сотрудника.

«Я полностью поддерживаю инициативу Минздрава. Да, необходимо будет менять трудовой кодекс, однако это важно. Здоровый образ жизни на работе не только повысит производительность труда, но и защитит работодателя от недобросовестных сотрудников и ответственности за их действия. А реализация в том виде, в котором предлагает Минздрав, повысит корпоративную культуру и укрепит командный дух», — заключил предприниматель.