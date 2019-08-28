Поднять налоги и открыть казино: какие реформы запустит Зеленский

В четверг, 29 августа, состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва. Предполагается, что депутаты проголосуют за новый состав правительства страны. Парламенту предстоит найти для Украины путь эффективного развития. Многое будет зависеть от проведения реформ — экономика страны уже давно нуждается в новом толчке.

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Политическая элита Украины неоднократно теряла шансы стабилизировать страну, теперь у нее появился шанс, писала газета «The Washington Post». В новом парламенте 254 кресла заняла партия Владимира Зеленского

«Слуга народа» — абсолютное большинство.

Накануне заседания депутат нового созыва Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, который возглавит комитет по вопросам финансовой и таможенной политики, заявил, что считает возможным увеличение подоходного налога.

Подоходный налог для физических лиц (НДФЛ) на Украине в 2019 году составляет 18%.

«Умеренная прогрессия в НДФЛ имеет право на существование. Не доводить, конечно, ставку, как это было во Франции или США, до 70%. Даже до 30% не надо доводить, но поставить умеренную прогрессию, хотя бы плюс 5%, было бы уместно и справедливо. Однако этот вопрос дискутируется», — заявил Гетманцев в интервью интернет-изданию «Экономическая правда».

Он отметил, что эта инициатива еще обсуждается, в том числе с представителями общественности.

На повестке украинского парламента также может возникнуть вопрос о военной помощи Украине. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

Трамп пытается убедиться, что средства используются в соответствии с интересами Соединенных Штатов.

Отмечается, что среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Издание Politico поясняет, что на время пересмотра средства будут заморожены.

Борьба с коррупцией

При этом приоритетом Украины президент Владимир Зеленский не раз называл борьбу с коррупцией, а масштабы этой проблемы трудно переоценить.

Некоторые подвижки в этой части уже есть, в частности, разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро с органами других государств, а также готовится к запуску Высший антикоррупционный суд. Кроме того, глава страны подписал указ о мерах противодействия коррупции при таможенном оформлении товаров. К тому же для поддержки борьбы с коррупцией Еврокомиссия ранее выделила 119 млн евро.

«Уверен, что новый состав украинского парламента полностью развяжет нам руки для подавления коррупции»,

– отмечал Зеленский в июле.

В офисе президента Украины сейчас готовят законопроекты, согласно которым разоблачители коррупции будут получать материальное вознаграждение в пределах 10% от размера взятки.

Президент ранее направил в парламент законопроект о конфискации незаконных активов чиновников. Старый состав Рады его отклонил.

Эксперты, тем не менее, не считают, что Зеленский добился в антикоррупционной деятельности значительных успехов.

Коррупционеры, которых Зеленский обещал посадить… Где эти дела? Почему они не привлечены к ответственности»,

— говорит «Газете.Ru» политолог Дмитрий Перлин.

По его словам, активнее чем с коррупцией Зеленский будет бороться со своими конкурентами, оказывая давление на оппозиционные силы и независимые СМИ, включая канал 112 и другие медиа, близкие к лидеру оппозиции Виктору Медведчуку.

«Пугает, что есть диктатура в исполнительной власти и в законодательной власти. Я опасаюсь, что это может привести к очень жесткому отношению ко всем проявлениям оппозиции», — заключает эксперт.

Землю инвесторам

Второе важное направление экономических перемен — это политика, направленная на привлечение инвестиций. Так,

находясь с визитом в Анкаре, Зеленский пообещал снять мораторий на продажу земель сельхозназначения и открыть рынок уже с 2020 года.

В офисе президента полагают, что это может ускорить экономический рост страны на 0,5-3%. Его команда уже ведет переговоры со Всемирным банком о конкретной схеме открытия в стране рынка земли.

Это является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает свободную продажу сельхозземель. На Украине стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы.

Пока эта реформа непопулярна из-за логичных опасений. Есть мнение, что мелких землевладельцев могут просто запугать и заставить продать свою землю по дешевке крупным предприятиям.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долларов ежегодно.

«Более 70% территории Украины, а это приблизительно 43 млн гектаров, относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Эти земли очень плодородные: на Украину приходится треть всех черноземов мира», — говорила директор ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен.

Однако, чтобы это случилось, Верховная Рада должна защитить права владельцев земельных паев и частных инвесторов, пояснял председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Что же касается рынка земли, то надо сначала принять законодательную базу, которая защитит интересы всех — от граждан-владельцев внешних или внутренних инвесторов. И надо защитить национальные интересы и безопасность»,

— сказал он.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, отмена моратория ничего не меняет.

«В странах, которые отменили запрет на продажу земли, есть и положительные, и отрицательные результаты. Непонятно, где находятся дополнительные рынки для украинской сельхозпродукции и какую Украина продукцию может поставлять», — отмечает специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Брутер поясняет, что Украина и так поставляет большой объем сельхозпродукции, включая пшеницу, растительное масло, курятину.

«Вопрос в том, для чего нужна эта продажа. Она нужна, чтобы инвестор во что-то вкладывал, но этого «что-то» и сейчас не так мало. Поэтому неясно, куда Украина собирается это продавать и насколько она способна увеличить производство», — указывает эксперт.

Новая кровь

Правительство нацелено на экономический рост в 5% и более при сокращении дефицита бюджета, говорил ранее заместитель руководителя офиса президента страны по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Среди предполагаемых мер программы экономических реформ также продажа ряда государственных компаний, приватизация банков, железной дороги и почты. Для стимулирования экономики Зеленский готов и на легализацию казино в пятизвездочных отелях, чтобы заманить этим туристов на черноморское побережье.

Тем временем очередной транш от МВФ Украина надеется получить этой осенью. Действующая программа с фондом рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый транш около $1,4 млрд уже был перечислен Украине в декабре прошлого года, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года.

По мнению Дмитрия Перлина, тот состав правительства, который обсуждается, и в том числе кандидатура на пост премьера в лице Алексея Гончарука, говорит о том, что команда Зеленского делает ставку на людей, связанных так или иначе с международными финансовыми структурами. Судя по последним новостям, он имеет шансы стать новым премьер-министром Украины.

«Эти люди будут ориентированы на взаимодействие с западными донорами и будут проводить их политику, в том числе по вопросам снятия моратория и продажи крупной государственной собственности», — говорит Перлин «Газете.Ru».

По его словам, большинство в парламенте позволит реализовать болезненные реформы.

Правительство США «с радостью» поддерживает инициативы Владимира Зеленского, заявил специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер телеканалу «Прямой».

По его словам,

у Зеленского пока что не было возможности воплотить свои инициативы — потому что новый парламент Украины не начал работу. Но уже в ближайшее время ситуация может измениться.

Весной этого года Украина получила плохую оценку от Всемирного банка. В отчете ВБ говорилось, что по уровню ВВП Украина соответствует Молдавии, Армении и Грузии, а вот для того, чтобы догнать соседнюю Польшу, ей понадобится не менее 50 лет. Украинская экономика испытывает сложности с привлечением инвестиций и к тому же чересчур зависима от экспорта сырья.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что на то, чтобы увидеть результаты реформ, потребуются годы. «Мы должны сейчас вступить в более структурные, более глубокие реформы. Необходимо провести реформы правоохранительных и судебных органов, чтобы Украина стала безопасной средой для бизнеса», - говорила она.

Глава партии Разумков считает, что все реформы Зеленского в парламенте пройдут. Например, если старая Рада заблокировала законопроект о лишении законодателей иммунитета от судебного преследования и законопроект о незаконном обогащении чиновников, то новый парламент его одобрит.

«Я думаю, что настало время для переливания в Верховной Раде и появления новой крови, молодой крови в довольно старомодном здании Верховной Рады», — говорил Разумков Reuters в июне.

Тем не менее, эксперты скептически относятся к грядущим экономическим преобразованиям на Украине.

«Для реформ нет определенного задела стабильности, чтобы их можно было провести безболезненно. Поэтому и происходит постоянный отток рабочей силы за пределы страны. В стране, которая находится в процессе постоянного реформирования, очень трудно прогнозировать, что ты получишь», — считает Брутер.

По словам эксперта, реформы на Украине происходят постоянно, но у них нет положительных результатов.

«Чтобы эти положительные результаты появились, у украинских товаров должны появиться рынки, а у украинского производства должны появиться серьезные стратегические долговременные инвесторы», — подводит итог Брутер.