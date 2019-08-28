В отместку Трампу: Дания разрешит «Северный поток — 2»?

История с желанием президента США Дональда Трампа купить Гренландию у Дании может иметь приятные для России последствия. Несостоявшаяся покупка острова, покрытого льдом, накануне предполагаемого, но из-за этого не состоявшегося визита американского лидера в Копенгаген, даст шанс на осуществление проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Это может ускорить одобрение им заявки на прокладку маршрута через территорию страны, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

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Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. В консорциум по строительству трубопровода помимо австрийской компании OMV входят французская Engie, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

Учредитель и владелец контрольного пакета акций является «Газпром». Оператор проекта — Nord Stream 2 AG.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны, кроме Дании, уже одобрили прокладку маршрута. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Копенгагена.

Однако с этим возникли неожиданные сложности. Дания уже несколько лет не согласует заявку проектной компании «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на прохождение морской магистрали в его водах. Так, компания подала уже три заявки: одну (с кратчайшим маршрутом) на прохождение магистрали в территориальных водах, хотя она повторяет ранее согласованный маршрут первого «Северного потока».

Позднее в августе 2018 года строители газопровода предложили Копенгагену второй вариант, с обходом острова на северо-западе. Этот вариант предусматривал прокладывание ниток не в территориальных водах, а лишь в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море.

Третья заявка касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года.

«Исходя из последних заявлений Дании – остров в пользу США отдавать никто не торопится, более того, в Дании недоумевают над аргументами президента США и дают понять, что сделка не состоится ни при каких обстоятельствах. Скорее всего, США не будут настаивать, но

если спор будет продолжаться в тени не самых красноречивых заявлений Трампа, это может воздействовать на то, что Дания передумает с торможением «Северного потока — 2», что для Штатов станет, разумеется, неприятным сюрпризом»,

— говорит директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Как отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер», проект «Северный поток — 2» будет закончен в любом случае, вне зависимости, даст разрешения Дания или нет.

«Ситуация вокруг Гренландии может оказать воздействие на власти Дании. Ведь по сути задержка выдачи разрешения на прокладку газопровода была в интересах Вашингтона, а после того, как президент США Дональд Трамп изъявил желание заполучить Гренландию власти Дании, тем более после прошедших в июне выборов, могут пересмотреть свою позицию по «Северному потоку — 2» и начать более конструктивный диалог, особенно, если учитывать еще и выдачу разрешения на строительство другого газопровода Baltic Pipe из Польши в Норвегию», — говорит Абрамов.

Предложение США по выкупу Гренландии можно было бы считать неудачной шуткой, но в мире геополитики такие шутки однозначно не приветствуются. Поэтому отрицать вероятность того, что отношения Дании и США немного охладятся, нельзя, однако также опрометчиво было бы надеяться на то, что Дания сразу же выдаст разрешение на строительство, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Главный инструменты «дружбы» для США – это давление, экономическое, политическое, военное, исторически так сложилось. Пойти против США сейчас, особенно учитывая политический вектор Белого дома, означает огромный риск попадания под санкции, чего Дании и всему ЕС не хочется. Другой разговор о том, что «Газпром» готовит и другие варианты проекта «Северного потока — 2», в обход территориальных вод Дании»,

— отмечает эксперт.

Этот фактор может оказать влияние на скорость выдачи разрешения, так как цена газа, транспортируемого через «Северный поток — 2», в конечном итоге будет включать и стоимость всех издержек, затраченных на строительство, и Европе придется покупать газ дороже, говорит он.

Впрочем, в том, что газопровод достроится, даже несмотря на разногласия с Данией, уверены все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Проект «Северный поток — 2» завершён пока на 75%, и то, что газопровод достроится, понимают все, даже если это будет с отсрочкой, отмечает Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

Предполагалось,что проект будет закончен до конца 2019 года.