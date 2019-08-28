Бедность не отступает: в России посчитали малоимущих

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 18,6 млн во втором квартале 2019 года, сообщил Росстат. Количество бедных составило 12,7% населения страны.

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Во втором квартале 2018 года этот показатель был на уровне 12,5%. Таким образом, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума возросла. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11 185 руб.

При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года — на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.

Иными словами, ведомство зафиксировало сокращение числа бедных, и вместе с тем рост их доли в населении.

По данным Росстата, это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, тогда как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%.

«По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)», — уточнило ведомство.

Представители ведомства отметили, что «более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».

Кстати, начало года тоже указало на неутешительную статистику. Росстат сообщал, что в январе-марте 2019 года уровень бедности вырос до 14,3% против 13,9% в первом квартале 2019 года.

В настоящее время методика Росстата относит к бедным тех граждан, которые не могут получить минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Иными словами, бедный — это тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин в майских указах поручил добиться двукратного снижения бедности к 2024 году. В 2019 году, исходя из майского указа, уровень бедности должен был упасть до 10,5% населения. Добиться этого правительство намерено за счет ускорения роста экономики, роста доходов населения, повышения МРОТ, а также меры социальной и адресной поддержки.

Однако ни статистика, на даже прогнозы пока не обещают легкого результата в части борьбы с бедностью.

Так, Минэкономразвития в понедельник, 26 августа, в новом макропрогнозе ухудшило прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы.

В 2019 году уровень бедности ожидается на уровне 12,5% населения, хотя ранее министерство рассчитывало на 12%. Тем не менее, Минэк верит в то, что к 2024 году бедность в России удастся «уполовинить» и ее уровень остановится на отметке 6,6%.

Пока же ситуация остается плачевной для огромного количества семей. Ранее стало известно, что

в России 26% детей живут за чертой бедности.

Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране. Напомним, что на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения.

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях — 52,2%. Это самая уязвимая группа населения.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности – 28%», — говорили ранее «Газете.Ru» в Минтруда.

Тем временем, со следующего года Росстат намерен измерить уровень жизни россиян по международному стандарту.

«Показатель немонетарной бедности — это перспективное, новое направление, которое мы внедряем и активно апробируем», — говорила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова.

Индексы немонетарной бедности — это, например, индекс материальных деприваций (лишений): он показывает долю домохозяйств, которые из-за нехватки средств не могут позволить себе питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле; стиральную машину и т.д.