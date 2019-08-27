«Видимо, экономили»: что обнаружил Эрдоган в самолетах России

В подмосковном Жуковском открылся авиационно-космический салон МАКС. Традиционно в первый день воздушное шоу посещает российский президент Владимир Путин. Участие президента в авиасалонах МАКС стало уже традицией: с 1999 года он пропустил открытие лишь однажды, в 2013 году.

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А в этот раз он был не один — присоединился к российскому лидеру коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они вместе поднялись на трибуну и официально открыли МАКС-2019.

Российский президент рассказал, как ценит «дорогого друга», а также предложил осмотреть «достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России».

Скорее всего, от «дорого друга» президент ждал оценки достижений российского авиапрома. Однако, судя по реакции турецкого лидера, особых восторгов у него не было.

Так, после официальных речей президенты России и Турции вместе осмотрели российский истребитель Су-57.

Российский лидер отметил, что это новейший истребитель пятого поколения. И самолет, похожий на «блинчик», удивил турецкого коллегу. «Он уже летает?» — уточнил Эрдоган. «Летает», — ответил Путин.

Президент Турции тогда поинтересовался насчет покупки данного самолета. «Можете купить», — после небольшой паузы с улыбкой ответил было глава России, но тут вмешался глава Минпромторга Денис Мантуров с просьбой немного подождать. «Чуть попозже», — добавил он.

Пока что к экспортным поставкам Су-57, получивший «боевое крещение» в Сирии, где российские вооруженные силы с помощью него нанесли удар по террористам, не готов.

Изначально серийное производство российский истребитель пятого поколения Су-57 предполагалось запустить в 2017 году. Но работа над самолетом идет уже больше 10 лет.

Проект вышел и дорогим и долгим. В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов констатировал, что испытания Су-57 «идут согласно плану» и заявил, что «не надо форсировать» его массовое производство.

В ходе своего создания проект потерял партнера. Версия истребителя разрабатывалась в рамках совместной программы России и Индии FGFA, однако в 2018 году индийская сторона вышла из проекта, поскольку сочла разработки не соответствующими стандартам пятого поколения.

Как отмечалось в публикации издания The National Interest накануне авиасалона МАКС, стоимость в примерно $100 млн за единицу истребителя в целом делает проникновение его на рынки среднего уровня затруднительным.

Также президенты поднимались на борт российского гражданского самолета МС-21. Этот самолет создается в самом популярном в мире классе гражданских воздушных судов — среднемагистральные узкофюзеляжные лайнеры.

Базовая версия лайнера вмещает до 211 пассажиров.

В экспертных кругах МС-21 уже давно называют самолетом-призраком.

Среднемагистральный самолет МС-21 начали разрабатывать еще в 2008 году, но его запуск несколько раз откладывался.

В 2017 году, когда самолет впервые поднялся в небо, на него возлагались чиновниками огромные надежды. Однако по многим причинам — в частности, из-за введенных против нашей страны санкций, которые могли оставить лайнер без крыла, самолет ждала непростая судьба.

При этом на создание МС-21 потратили уже 158 млрд руб., а общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

И сумма эта может быть не окончательной. Так, в июле 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил у президента Владимира Путина еще 300 млрд рублей на «финансовое оздоровление всех предприятий ОАК», чтобы реализовать проект МС-21 и другие программы.

Теперь в планах России начать серийное производство самолета не раньше конца 2020 года.

Однако вице-премьер Юрий Борисов на этом авиасалоне заявил, что серийное производство МС-21 начнется вообще в 2021 году.

«Надеюсь, что мы будем идти по графику и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году», — сказал он.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее неоднократно поясняли, что МС-21 будет запущен в серийное производство, поскольку это уже политический, а не экономический проект. Однако в ближайшее время о том, что проект может выйти на самоокупаемость, речи не идет.

Полет МС-21 на авиасалоне МАКС не всех впечатлил. Многие критиковали, что он был слишком непродолжительным.

Даже наш «дорогой друг» из Турции Эрдоган отметил, что для мировой премьеры гражданской авиации МС-21 летал слишком мало.

Также президенты осмотрели широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, над проектом которого совместно работают российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО ОАК) и китайская госкомпания COMAC. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км.

Стоимость проекта оценивается в $20 млрд. Из них $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж.

По согласованной схеме, СОМАС и ОАК договорились разделить расходы пополам, поставки предполагалось начать с 2026 года.

Впрочем, как сообщал главный конструктор программы CRC929 от России Максим Литвинов, самолет сможет совершить свой первый полет в тестовом режиме раньше, уже в 2023 году.

По поводу комфорта в салоне первого класса у Эрдогана не было вопросов, однако потом в экономическом классе турецкому лидеру не понравилась планировка салона. Он счел ее «слишком тесной» и пожаловался Владимиру Путину, что здесь «видимо экономили».

Однако российский президент тут же парировал. «Это делают по заказу авиакомпании», — сказал Владимир Путин, отметив, что все зависит от того, на какое расстояние будет летать самолет.

«Например, если длительный полет, то побольше расстояние (место для ног пассажиров), если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше», — пришлось пояснять Владимиру Путину.

При этом, как сообщали ранее источники, Пекин и Москва не могут договориться, какая из стран станет держателем сертификата типа самолета. Так, для России смысл совместного с Китаем проекта как раз заключался в разделении расходов и доступе на китайский рынок. Это позволило бы обеспечить лайнеру достаточные для окупаемости продажи.

Впрочем, позднее, ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), что Китай не предлагал России разделять продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.