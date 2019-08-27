Истребители за лиры: как торгуются Россия и Турция

Лидеры Турции и России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган официально открыли Международный авиакосмический салон, который стартовал в подмосковном Жуковском.

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После торжественной церемонии открытия авиасалона главы государств осмотрели часть представленной экспозиции. В частности, особое внимание Путин и Эрдоган уделили истребителю пятого поколения Су-57.

В ходе осмотра машины президент Турции спросил, летает ли аппарат и можно ли его купить. Владимир Путин после незначительной паузы ответил на оба вопроса утвердительно.

Между тем пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос журналистов о том, выступила ли уже турецкая сторона с предложением начать переговоры по закупкам данного вида техники.

При этом до показа новейшего истребителя Турция была заинтересована в покупке другого аппарата — Су-35. Слухи о возможных поставках в Анкару таких самолетов появились после заявления главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В середине июля текущего года он отметил, что Россия готова поставить Турции новейшие истребители, если правительство страны выступит с подобным предложением.

После того как США заявили о планах исключить Анкару из программы истребителей F-35, страна действительно проявила интерес к российскому Су-35, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets. По итогу встречи на МАКСе стороны могут договориться о совместном производстве линейки боевых самолетов, не исключает эксперт.

При этом Турция уже на протяжении последних пяти лет активно наращивает военно-техническое сотрудничество с Россией. Так, с 27 августа текущего года стартовали поставки второй партии российских ЗРК С-400. Накануне на авиабазу в Мюртед были доставлены компоненты систем первой партии ЗРК.

Всего в рамках контракта Москва обязуется поставить четыре дивизиона установок С-400. Точная стоимость соглашения властями не раскрывалось. Тем не менее, в декабре 2017 года представители «Ростеха» отмечали, что стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, более трети российского экспорта в Турцию приходится на так называемый «скрытый раздел».

«Этот раздел включает в себя и поставки военной техники. Одной из самых громких покупок Турции за последние годы, конечно, считается контракт на ЗРК «Триумф», — обращает внимание эксперт, добавляя, что «военка» является лишь одной из составляющей постоянно растущего торгового оборота, который при переходе на расчеты в нацвалюты значительно вырастит.

Торговля за рубли

План расчетов в исключительно национальных валютах Москва и Анкара разрабатывает уже второй год. В сентябре 2018 года Реджеп Эрдоган заявил на деловом форуме в Бишкеке, что Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией и Ираном.

По оценкам местного правительства, отказ от доллара в торговых расчетах и его замена на бартерные схемы и национальные валюты займет около двух лет.

Россия, которая также взяла курс на дедолларизацию, пока сдержанно отнеслась к предложению Анкары, заявив, что сначала необходимо наладить работающие схемы провода транзакций. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны. С конца весны россияне получили возможность расплачиваться картами «Мир» во время отдыха в Турции. За проведение операций отвечает турецкий эквайер Is Bank, который располагает сетью в 6,5 тыс. банкоматов и держит на балансе сотни тысяч платежных терминалов. Пока услуга доступна в четырех городах Измире, Анкаре, Стамбуле и Анталии, но банк планирует расширить географию приема карт «Мир».

Уход от доллара даст экономикам двух стран серьезный толчок к развитию, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Товарооборот России и Турции в прошлом году составил $40 млрд, но у показателя есть потенциал роста до $100 млрд,

прогнозирует начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Об увеличении объемов торговли на сумму свыше $100 млрд в год говорил и Эрдоган на церемонии открытия МАКС.

Сейчас по объему товарооборота между странами Анкара находится на шестом месте среди ключевых партнеров России. Доля в российском внешнеторговом обороте составляет 3,9%, в то время как по экспорту российских товаров Турция занимает четвертое место с долей более 5%, приводит статистику Алексей Коренев.

Традиционно треть российского экспорта в Турцию составляют нефть и нефтепродукты, а примерно четверть приходится на металлы и изделия из них. При этом Анкара поставляет в Россию сельскохозяйственную продукцию растительного происхождения, включая помидоры.

Любопытно, что «томатный вопрос» власти решают уже не один год. В ноябре 2017-го Москва после длительных переговоров отменила запрет на ввоз турецких помидоров, который был принят после инцидента с российским истребителем. Но при этом Минсельхоз ввел квоту в размере 50 тыс. тонн в год. Турецкие бизнесмены настаивали на увеличении квоты хотя бы в три раза, но министерство пока решило оставить показатель на прежнем уровне, чтобы защитить российских фермеров.

Энергетический поток

Сильны связи Анкары и Москвы также в энергетической сфере. До конца текущего года должна заработать первая нитка «Турецкого потока». В середине августа проектная компания South Stream Transport B.V., которая занимается строительством магистрали, заявила, что возведение приемного терминала для газопровода завершено на 95%.

По оценкам строителей, сам газопровод мощностью 15,75 млрд кубометров в год будет полностью покрывать энергетические потребности Турции.

Также в планах Москвы и Анкары значится расширение мощности «Турецкого потока» и завершение строительство его второй нитки, которая будет поставлять газ европейским потребителям. Ожидается, что ветка на Европу пройдет через Болгарию, Сербию и Венгрию в Австрию, где находится Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене. Плюс еще обсуждается обходной маршрут через Грецию.

Впрочем, в зону энергетических интересов двух государств входит и другой полномасштабный проект — строительство АЭС «Аккую».

Весной Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли участие в церемонии начала строительства АЭС.

Очевидно, что Россия и Турция продолжают курс на сближение по большому ряду вопросов, что дает возможность ставить позитивные прогнозы в дальнейшем сотрудничестве государств, отмечает аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов.

«Наверняка особый акцент лидеры будут делать на закупках Турцией военной техники у РФ, что само по себе стало поводом для ухудшения взаимоотношений Турции и США», — заключил собеседник «Газеты.Ru».