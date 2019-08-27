«Должны снизить зависимость»: Зурабишвили о России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом в четверг, 29 август, сообщило агентство «Интерфакс».

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«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — отметила она, добавив, что страна ожидает иностранных инвестиций в свою экономику и притока европейских туристов.

Кроме того, по мнению Зурабишвили, Россия пытается ограничить возможность Грузии развиваться по европейскому пути.

28 августа политик заявляла о том, что для возобновления контактов между Россией и Грузией Тбилиси нужно будет понять, что Москва изменила свою позицию.

Это заявление было сделано на фоне оценки Минтрансом задолженности грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание перед российским государством в $1 млн. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Светлана Петрова в интервью агентству «РИА Новости».

В июне задолженность без учета накопившихся пеней составляла $792,5 тыс. и 592,3 тыс. руб. Представитель Минтранса напомнила, что десять лет назад этот вопрос был урегулирован по итогам переговоров Росаэронавигации (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») и министерства экономического развития Грузии. Тогда грузинская сторона признала долг и представила план его погашения.

Однако, как отмечается, платежи не поступали с 2008-го.

Напомним, с 8 июля Россия прекратила авиасообщение с Грузией. Одной из причин запрета на полеты на российской территории грузинских лайнеров тогда называлась как раз задолженность грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание. Об этом говорили в Минтрансе в конце июня.

«Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее», — указывал Минтранс.

Срок временного запрета не уточнялся. В министерстве поясняли, что это продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и погашения задолженности.

Однако глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили тогда ответил, что у страны нет долгов перед Россией, писало грузинское издание Commersant.

«Несколько лет назад действительно был определенный долг перед Россией, хотя этот долг был долгом, накопленным уже обанкротившимися авиакомпаниями. Насколько я помню, сумма была 3 миллиона долларов», — сказал он.

По словам Гаиашвили, российские власти указали на то, что если Georgian Airways покроет часть долга, то сможет стать единственной компанией, которая будет совершать полеты в Россию. После компания заплатила $2 млн, рассказал он.

«Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн», — цитировал ТАСС заявление компании в июле.

Ущерб, нанесенный сфере туризма Грузии из-за решения российских властей о временном запрете на прямое авиасообщение и снизившегося турпотока из Москвы, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил в этом месяце в $60 млн. По его словам, в июне туризм вырос на 40% по сравнению с прошлогодними данными. Он также добавил, что сейчас ведется активная работа по поддержанию малых и средних предприятий, работающих в туристической сфере.

Однако есть основания полагать, что эти цифры сильно занижены и реальный ущерб гораздо выше. Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявлял ранее на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Учитывая, что ВВП Грузии составляет $15,2 млрд, то это около 5% ВВП страны.

Официальные чиновники уже вынуждены заниматься помощью туристической отрасли. Так, грузинские власти предлагают помощь гостиницам в погашении кредитов. Министр экономического развития Грузии Натия Турнава встречалась на прошлой неделе с отельерами, сообщалось на сайте ведомства. Грузинские чиновники предложили поддержать малый и средний бизнес в стране.

В частности, инициатива предусматривает софинансирование процентных ставок по кредитам предпринимателям-субъектам, которые пострадали от запрета России на полеты грузинских авиакомпаний.

Ограничения по кредиту составляют 300 тысяч в национальной валюте — лари, 100 тысяч в долларах США, а также 80 тысяч — в евро-кредитах. Цель кредита должна заключаться в строительстве, расширении, оснащении или ремонте отеля или гостиницы. Соответствующий механизм финансовой помощи должен заработать уже с 1 сентября.

Нормализации отношений в ближайшее время российской и грузинской стороне ждать не стоит, отмечали ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперты. Кроме того, непонятно, какие действия должна выполнить Грузия, чтобы полеты возобновились, пояснял авиаэксперт Роман Гусаров.

«Хорошо, если авиасообщение между Грузией и Россией восстановилось бы осенью, в крайнем случае зимой, чтобы было время на реализацию путевок и авиабилетов на следующий туристический сезон. А этот сезон уже однозначно провален»,

— говорил собеседник «Газеты.Ru».

Напомним, конфликт России и Грузии начался 20 июня 2019 года. Тогда прошел спонтанный митинг перед зданием парламента Грузии и на проспекте Руставели под лозунгом «Россия — оккупант». Он перерос в столкновения с полицией. Недовольство толпы было вызвано тем, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, приехавший на Межпарламентскую ассамблею православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. Уже на следующий день президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Депутаты обсуждали другие санкции против Грузии, в частности, подразумевающие отказ на поставки грузинской минералки и вина в Россию, однако Владимир Путин с ними не согласился.