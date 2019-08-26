Радикальные изменения: как сокращали рабочую неделю

90 лет прошло с тех пор, как в СССР была введена пятидневка. 26 августа 1929 года она заменила семидневную трудовую неделю с одним выходным.

Реклама

Именно в этот день было принято постановление Совета народных комиссаров СССР «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР».

Но на пятидневку перешли не в привычном для настоящего времени расписании – пять дней работаем, два отдыхаем. Тогда приняли другое решение — четыре дня работали, на пятый отдыхали. А год был разделен на 72 пятидневки и включал в себя пять постоянных праздников.

Рабочий день при этом длился семь часов вместо восьми.

В результате предполагалось, что рабочая неделя становилась непрерывной. Страна тогда переживала эпоху первой пятилетки, и необходимо было добиться поставленной цели по производству. Важно было, чтобы по субботам и воскресеньям предприятия не простаивали.

В тот момент менялся весь уклад в стране. Так, 1 октября в России произошла смена отсчета дат и переход на советский революционный календарь. Менялись не только трудовые нормы, но и названия дней недели.

Например, в прошлое ушли «пятница», «суббота» и «воскресенье» с их христианским религиозным ореолом. Вместо них пришла нумерация с первого по пятый день «пятидневки».

«Хотя непрерывное производство называлось главной причиной такой перемены, есть основания полагать, что важным был и переход на новый революционный календарь. Пятидневка фактически исключала из обихода «религиозные» субботу и воскресенье. Более того, будто бы исчезли недели и месяцы»,

— комментирует в беседе с «Газетой.Ru» эти изменения Андрей Володин, историк труда в Центре экономической истории МГУ.

Однако у введенной пятидневке были очевидные минусы. Скользящий график закономерно приводил к тому, что в семьях единственный в пятидневке выходной мог не совпадать с выходным cупруга.

При этом экономический эффект от нововведения оказался незаметным, прежде всего, по причине краткосрочности «эксперимента», объясняет Андрей Володин.

Совершенное 90 лет назад нововведение долго не прожило – только по 1931 год. В ноябре этого года была введена шестидневная неделя, 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца были выходными днями.

Обычная семидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем и 48 часов в неделю вернется в СССР лишь летом 1940 года.

А 7 марта 1967 года постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. То есть появится привычная нам пятидневка.

Примечательно, что спустя почти век власти страны вновь заговорили о смене привычной трудовой недели. Но теперь официальные лица говорят уже о «четырехдневке».

Как отмечал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время июньской Международной конференции труда в Женеве, к изменениям подталкивает технологический прогресс, который расширяет досуг и сокращает рабочее время.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — говорил в Женеве Медведев.

В идеальном будущем предполагается, что четыре дня россияне будут работать, а три отдыхать.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать о изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — сказал Медведев.

При этом он пояснял, что это не должно сопровождаться уменьшением оплаты труда.

Сам Медведев конкретных сроков перехода на новый график не называл, однако пояснил, что ни о каком сиюминутном переходе речи не идет. В экспертном сообществе называются довольно длительные сроки.

Как говорил ранее в интервью «Газете.Ru» первый зампред Банка России Сергей Швецов, работать на один день меньше россияне смогут через 13 лет.

«Два года назад я сказал, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход многих производств конвейерных на роботов высвободит большое количество людей», — отмечал он.

Тем не менее россияне с подозрением отнеслись к этой идее, а некоторых испугало то, что это может привести к сокращению зарплат.

В ходе недавнего опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу к четырехдневной рабочей недели, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил.

Любопытно, что около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос однозначно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, значатся в основном жители населенных пунктов в 100-500 тыс. человек и обитатели городов с населением 500-950 тыс. человек.

Традиционно прохладно отнеслись к изменениям респонденты преклонного возраста — от 60 лет и старше (58% опрошенных).