«Вызывает беспокойство»: Путин недоволен доходами россиян

Владимир Путин провёл провел в понедельник совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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За первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях – 2%, начал Путин со статистики.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — сказал президент.

Еще один положительный фактор в экономике — инфляция. Она «постепенно приближается к целевому ориентиру», и сейчас составляет примерно 4,5% в годовом выражении.

«Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — снова на негативе сделал акцент президент.

Он предложил членам кабинета подумать о дополнительных стимулах для роста экономики и зарплат. В совещании принимали участие, кроме руководителя администрации президента Антона Вайно и помощника президента по экономике Андрея Белоусова, оба профильных министра — финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин, а также председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Впрочем, их выступления остались за пределами публичного доступа.

Экономика растет, а россияне беднеют

Президент едва ли не впервые рассмотрел такие макроэкономические показатели, как инфляция и рост ВВП не как самодостаточные величины, а в привязке к доходам россиян. По крайней мере, снижение инфляции больше не самоцель, как и радужные отчеты о росте экономики, отметил он.

Теперь Кремль дает понять правительству, что игра с цифрами закончилась, а показатель инфляции — не более чем инструмент, которым можно измерить экономическое самочувствие россиян. А оно давно не самое хорошее. Вопреки экономическому росту.

ВВП в третьем квартале, по данным ЦБ, вырастет 0,8-1,3% после роста на 0,9% во 2-м квартале и на 0,5% в 1-м квартале.

Напомним, официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год — 1,3%, Центробанк ожидает рост в интервале 1-1,5%.

Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%.

А эксперты ВШЭ предрекают российской экономике кризис через год или полтора. Возможно, вместе с мировой экономикой на фоне торгового противостояния США и КНР.

Вспоминая о зарплате

На этом фоне по итогам января - июня 2019 года реальные располагаемые доходы населения страны снизились на 1,3%, подсчитала ранее Счетная палата. Как сообщается на ее официальном сайте, доходы россиян упали, несмотря на рост начисленной зарплаты на 1,8% и пенсий на 0,8%.

Динамика реальной начисленной среднемесячной заработной платы в первом полугодии — в январе-июне — значительно колебалась: от нуля в феврале до 3,1% в апреле. При этом в прошлом году в первом полугодии был рост зарплат на 8,7%.

Впечатляющий темп роста в прошлом году объясняется мерами господдержки в рамках майских указов президента. В первую очередь, рост случился за счет индексации заработной платы отдельных категорий бюджетников.

А причиной нынешнего снижения стали слабый рост доходов от предпринимательской и производственной деятельности, а также снижение доходов от владения собственностью.

Кроме того, в первом полугодии текущего года наблюдался рост обязательных платежей, в том числе по обслуживанию кредитов. Многие малообеспеченные семьи брали их на приобретение самого необходимого.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

В итоге аудиторы Счетной палаты пришли к выводу о недостижении цели по сокращению бедности в 2019 году.

Напомним, согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году — до 6%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали ранее, что реальные располагаемые доходы россиян продолжат падение. В частности, к такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС, представляя свои расчеты на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Инфляция на контроле у Орешкина

Министр экономического развития Максим Орешкин ранее сообщал, что ожидает роста цен в России на 3% в годовом выражении в первом квартале 2020 года, а по итогам 2019 года «точно будет ниже 4%».

Орешкин также говорил, что Минэкономразвития подготовит уточненный прогноз, в котором будет заложена инфляция на текущий год ниже 4% (в нынешнем прогнозе – 4,3%).

По оценкам Банка России, в июне-июле 2019 года рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7 и 8,2% со ответственно. Это было связано с переносом сроков бонусных выплат в нефтегазовом секторе. Тем не менее годовой темп прироста трудовых компенсаций продолжил колебаться вблизи средних уровней 2016–2017 годов.

Но в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно. По оценкам Банка России, в третьем квартале 2019 года ее рост составит 3,0 --3,5% в годовом выражении.