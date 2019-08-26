За пакетом пакет: чем опасны новые санкции США

С понедельника 26 августа вступил в силу второй пакет санкций, которые США ввели против России в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

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США и Великобритания возлагают ответственность за отравление Скрипалей на спецслужбы РФ. Москва свою причастность к этому делу опровергает.

Госдепартамент уведомил о введении новых рестрикций через электронную базу Федерального реестра США. Американский лидер Дональд Трамп подписал соответствующий указ еще 2 августа.

Второй пакет санкций включает в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками в иностранной валюте.

В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Американским банкам теперь запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Также среди мер воздействия на Россию — ограничение на экспорт ряда товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность».

Например, речь может идти об авионике, подводных аппаратах, газовых турбинах, калибровочном оборудовании и так далее. Кроме того, бизнесу не будут выдаваться лицензии на ввоз из США в Россию химической и биологической продукции двойного назначения.

Будет деформация репутации

Второй пакет содержит также возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений.

Американская сторона утверждает, что второй пакет санкций вводится по причине того, что Москва не предоставила предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

В Госдуме уже отреагировали на очередной виток санкций. Реакция традиционная. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев отметил, что введение новых антироссийских санкций, в первую очередь, негативным образом скажется на самих Соединенных Штатах.

Он пояснил, что банки и компании США понесут многомиллиардные потери. Кроме того, США потерпят дальнейшую деформацию репутации на глобальном рынке, добавил политик в комментарии РИА Новости.

В связи с этим Зубарев отметил, что США поступили непродуманно: из-за их действий пострадают субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности.

«Дело Скрипалей уже стало «черной меткой» в копилке одного премьер-министра, и продолжать эксплуатировать этот повод уже старо, господа», — заявил Зубарев.

Наконец он подчеркнул, что России следует ввести в отношении США симметричные меры.

^Это не более чем символический жест

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты называют второй пакет санкций символическим устрашающим жестом.

Например, Россия давно не пользуется финансовой помощью МВФ и ВБ. 31 января 2005 года долг нашей страны перед МВФ в размере $3,3 млрд был полностью погашен.

При этом в специальных стратегических системах и в военной технике в России сразу после введения санкций в 2014 году уже было запрещено использовать западные компоненты. По этой причине запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность», не опасен.

Также введенный запрет на участие в первичном размещении российских облигаций, номинированных в любой валюте и на предоставление кредитов в валюте российскому правительству, при желании всегда можно обойти.

В частности, американские компании и банки по-прежнему смогут покупать евробонды России на вторичном рынке.

Более того, годовой план по внешним займам еще в июне был перевыполнен более чем в два раза.

Напомним, в этом году российское правительство дважды размещала еврооблигации. Инвесторы из США выкупили 22% всех выпусков. Сумма составляет примерно $1,4 млрд из $6,4 млрд. В последнем выпуске с погашением в 2035 году их доля достигла 29%.

Эксперты полагают, что для экономики России более опасны не новые санкции, а торговые войны между США и Китаем и, конечно, волатильность на нефтяном рынке, снижение стоимости барреля.

Что касается санкций, то участники рынка заложили этот фактор еще на стадии их объявления. Впрочем, торги на фондовом и валютном рынке скоро покажут, что думают о втором пакете инвесторы.