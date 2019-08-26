Эрдоган и истребители: чего ждать от МАКС-2019

К нам едет Эрдоган

Авиационный салон МАКС-2019 официально стартует в Жуковском во вторник, 27 августа. Однако еще в минувшие выходные трасса М5 «Урал», ведущая из Москвы в сторону ЛИИ им. Громова, превратилась в настоящую полосу препятствий. Практически у каждого светофора на всем протяжении шоссе через населенные пункты были установлены посты ДПС, дополнительно инспекторы постоянно патрулируют трассу в обе стороны.

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Местные жители говорят, что каждый раз на время авиасалона возникают проблемы на дорогах, но принятые в этом году меры безопасности выглядят еще более внушительно.

Не исключено, что причиной тому стало прибытие на мероприятие высокопоставленного зарубежного гостя — 14-й МАКС вместе с Владимиром Путиным посетит турецкий лидер Рейджеп Таийп Эрдоган.

Эту информацию ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официально главная причина приезда Эрдогана держится в тайне. Формально он будет вести переговоры с Владимиром Путиным.

«Завтра же они (президенты) будут прямо на МАКСе. Все прямо там сконцентрировано», — сказал Песков, не уточнив, что именно сконцентрировано будет на летном поле.

Впрочем,

неформально в отрасли довольно активно обсуждают, чего Москва все же ждет от турецкого «друга». Речь идет, в первую очередь, о возможной закупке Турцией российских истребителей.

Интересно, что как раз на этом МАКСе планируется представить зрителям экспортный вариант истребителя Су-57Э. Среди потенциальных покупателей этой модели ранее уже назывались Индия, Китай и Турция.

Еще весной говорили о подготовке Су-57 к экспорту, а позже в июне вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» сообщил, что продвижение «пятьдесят седьмого» за рубеж откладывается. Якобы, чтоб тот не вытеснил с рынка Су-35С.

Однако, по всей видимости, коррективы в российские планы внесло обострение отношений Вашингтона с Анкарой на фоне скандала с закупкой последней у РФ ракетной системы С-400. Турция сознательно пошла на этот шаг и вполне ожидаемо столкнулась с блокировкой поставок американских F-35. В ответ Эрдоган, видимо, решил переключиться на российские истребители.

«Истребитель пятого поколения Су-57 будет принимать участие в демонстрационных полётах. Впервые он будет показан и на статической стоянке», — заверяют организаторы салона.

Дойдет ли дело до твердых контрактов, источники «Газеты.Ru» не берутся прогнозировать, однако отмечают, что сам факт приезда на авиасалон турецкого лидера вызовет дополнительное внимание к мероприятию со стороны мировой прессы.

Китайцы в Подмосковье

Еще одной «фишкой» нынешнего авиасалона, повышающей его международный статус, станет представительная китайская делегация. КНР в этом году не просто участник шоу и гость деловой программы, а официальный партнер РФ. Это происходит впервые за всю историю смотра, как и то, что продукция из Поднебесной будет представлена в отдельном национальном павильоне общей площадью 3 000 кв.м.

Вполне логично, что «гвоздем» китайского участия в МАКСе станет демонстрация макета перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 (China-Russia). Проект впервые презентовали в 2018 году на выставке в Чжухае, российскому же зрителю он будет представлен впервые.

Посетителям покажут кабину, фрагменты салона для экономического, бизнес и первого класса.

Ранее на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров отмечал, что возможно на МАКС-2019 будет объявлен и первый заказчик этой машины.

Всего компания-производитель COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тыс. авиалайнеров. Общее количество заказов на покупку пассажирских самолетов С 919 уже достигло 815 единиц. Посмотрим, что будет на МАКСе.

Замдиректора департамента промышленного оборудования министерства промышленности и информатизации КНР Цянь Минхуа также анонсировал, что КНР покажет на авиасалоне свои беспилотники, чтобы отразить «все достижения авиационной и авиакосмической сфере».

Вверх на черном крыле

И все же главной премьерой МАКСа-2019 станет «боль и надежда российского авиапрома» — среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Производители заверяют, что на этом авиасалоне он, наконец, поднимется в воздух, что станет первым международным показом лайнера.

До этого на международные авиасалоны летал лишь макет МС-21, максимум, что показывали публике, — статичный образец будущей «гордости нашей гражданской авиации».

Примечательно, что

разработка авиалайнера МС-21 стала самым дорогостоящим проектом ОАК. Ранее правительство РФ одобрило дополнительное финансирование проекта МС-21 в размере 10,5 млрд рублей на 2019–2021 годы.

Счетная палата оценивала проект в 2018 году примерно в 438 млрд рублей. Сам же руководитель ОАК Юрий Слюсарь в сентябре прошлого года сообщал, что общая стоимость создания МС-21 до 2025 года составит около 465 млрд рублей.

МС-21 пытается войти в очень конкурентный сегмент узкофюзеляжных воздушных судов, где нишу уже заняли Boeing 737 и Airbus A320neo. Конкурентное преимущество самолета — композитное, так называемое черное крыло, созданное на основе ультра-современных материалов. Однако с поставкой японских композитов на фоне санкций у РФ возникли проблемы, что, с одной стороны, мобилизовало российскую промышленность на разработку отечественной альтернативы, с другой — сдвинуло сроки запуска лайнера в серию. Пока он намечен на 2021 год.

Тем не менее у МС-21 уже есть портфель твердых заказов: он составляет 175 лайнеров стоимостью $14,87 млрд. Среди крупнейших заказчиков — авиакомпания «Аэрофлот», которая заключила твердый контракт 50 лайнеров и опцион еще на 35 машин.

Стрижи, Витязи и Соколы

В этом году деловая программа авиасалона продлится с 27 по 30 августа. На ней, в частности, планируется подписать ряд соглашений о финансировании предприятий авиапромышленности на общую сумму порядка 50 млрд рублей. В ходе МАКС-2019 будут также проведены деловые переговоры с действующими и потенциальными клиентами.

На смотре будут представлены более 15 компаний от Германии, несколько компаний из Чехии, а также фирмы из Канады, Бельгии и Австрии. Подтвердили свое участие и американские компании Honeywell, Kulite Semiconductor Products Inc. и другие. Францию представят Safran, Thales и др. Делегацию Великобритании возглавляет Rolls-Royce.

Еще в 2017 году Минпромторг оценил деловой потенциал салона в 600 млрд рублей — в эту сумму вошли подписанные твердые контракты и соглашения о намерениях на поставку авиатехники почти на 400 млрд рублей, соглашения о сотрудничестве на 170 млрд рублей, а также переговоры о поставках продукции на сумму около 36 млрд рублей. Правда, нет гарантии, что в этом году показатели будут сопоставимыми.

Самыми яркими, по традиции, станут дни массовых посещений — с 30 августа по 1 сентября. Именно на эти даты запланирована наиболее полная летная программа и множество других интересных мероприятий.

В этом году здесь будут представлены более 200 воздушных судов, как на статической стоянке, так и в летной программе. В небо поднимутся лучшие отечественные летательные аппараты — военные и гражданские. Свое мастерство покажут пилотажные группы «Русские Витязи», «Соколы России», «Стрижи», «Русь», «Колибри», «Первый полёт», ANBO, Baltic Bees Jet Team.

Впервые будет представлена программа «Воздушный бой с элементами сверхманёвренности», выполняемая двумя истребителями Су-30 СМ Морской авиации ВМФ России.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.