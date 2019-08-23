«Устрашающий жест»: США объявили о введении новых санкций

Второй пакет антироссийских санкций США в связи с «делом Скрипалей» вступит в силу 26 августа. Это следует из официального уведомления Госдепартамента, которое было распространено в электронной базе Федерального реестра США. Ограничительные меры начнут действовать после 26 августа.

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Напомним, поводом для введения ограничений стало отравление экс-сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Этот документ стал юридическим основанием для введения против РФ первого пакета санкций по «делу Скрипалей» в конце августа 2018 года.

В начале августа 2019 года Дональд Трамп заявил о том, что санкции будут продлены. То есть вступил в силу так называемый «второй пакет» по делу Скрипалей.

Госдепартамент объявил, что второй пакет санкций будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Также среди мер — ограничение на экспорт ряда товаров и технологий. Госдепартамент США решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность».

Если говорить конкретнее, то речь может идти об авионике, подводных аппаратах, некоторых газовых турбин, калибровочном оборудовании и так далее. Кроме того, лицензии на ввоз в Россию химической и биологической продукции двойного назначения из США выдаваться не будут.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сразу заявили, что второй пакет санкций стал скорее символическим устрашающим жестом.

В частности, Москва не пользуется финансовой помощью МВФ и ВБ. 31 января 2005 года долг нашей страны перед МВФ в размере $3,3 млрд был полностью погашен.

При этом в специальных стратегических системах и в военной технике в России сразу после введения санкций в 2014 году и так было запрещено использовать западные компоненты. Поэтому запрет на экспорт в нашу страну товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность», никак на это не повлияет.

Также введенный запрет на участие в первичном размещении российских облигаций, номинированных в любой валюте и на предоставление кредитов в валюте российскому правительству, при желании обойти инвесторам не составит труда. В частности, американские компании и банки по-прежнему смогут покупать евробонды России на вторичном рынке.

А годовой план России по внешним займам уже в июне оказался перевыполнен более чем в два раза.

Напомним, в этом году наша страна размещала еврооблигации дважды. Инвесторы из США выкупили в общей сложности 22,4% всех выпусков, размещенных в этом году. Сумма составляет примерно $1,4 млрд из $6,4 млрд. В последнем выпуске с погашением в 2035 году их доля достигла 29%.

Анонсированные санкции США против России носят скорее «декоративный характер»: это как «веганам запретить покупать мясо по пятницам», заявлял ранее в интервью «Газете.Ru» директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Россия и госкомпании сейчас и в ближайшие пару лет не нуждаются в заимствованиях в долларах, а при необходимости будут найдены обходные пути – времени достаточно», — уверен эксперт.

Таким образом опасности для рубля, что, испугавшись санкций, иностранные инвесторы начнут резко продавать российские облигации и на вырученные деньги скупят всю валюту и в результате обвалят рубль, нет.

При этом введение запрета со стороны США на покупку российских ОФЗ аналитик оценивает как не очень вероятный сценарий. Разговоры идут уже второй год, но их интенсивность спадает, отметил Антон Табах.