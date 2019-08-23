Пошел на запчасти: почему мексиканцы избавляются от SSJ-100

Мексиканский авиаперевозчик InterJet хочет продать имеющиеся у него российские самолеты SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Interjet с парком в 22 SSJ-100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип машин. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота», у которого 49 самолетов.

Источники издания расходятся в оценке того, сколько лайнеров хочет продать компания. Двое собеседников утверждают, что Interjet намерена продать все свои SSJ-100. Другой источник уточняет, что один самолет был поврежден и пущен на запчасти, поэтому продать можно только 21 лайнер. Еще один источник заявил, что InterJet хочет продать 14 самолетов, а семь оставить.

Interjet покупала самолеты по $23,5 млн за штуку с большой скидкой — рыночная цена была тогда около $29 млн. Сейчас компания хотела бы продать их по $16–17 млн.

Представитель InterJet Джульета Пенья пока никак не прокомментировала данную информацию.

В ГСС отметили, что речь не идет об отказе от самолетов SSJ-100 и их возврате — прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании.

«Изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ-100 в мексиканской InterJet – результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ-100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика», — пояснили в пресс-службе «Гражданских самолетов Сухого».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также подтверждают, что

в связи с выросшим пассажиропотоком в стране, авиакомпаниям просто не выгодно использовать «Суперджет».

«По мере раскатки маршрутов SSJ-100, пассажиропоток вырос настолько, что появилась возможность заполнять другие самолеты, обладающие вдвое большей вместимостью. При этом выполнение одного рейса на большом самолете приносит компании больший доход, нежели два полета на маленьком», — поясняет авиаэксперт Роман Гусаров.

В данный момент действительно большинство имеющихся у перевозчика российских лайнеров не летают, поскольку у компании нет средств на ремонт двигателей. Как следует из данных сервиса Flightradar24, только шесть принадлежащих InterJet SSJ-100 продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять — с осени 2018 года, три — с зимы, еще один – с марта 2019-го. Это позволяет предположить, что компания вынуждена была разобрать на запчасти несколько самолетов, чтобы хотя бы часть лайнеров оставалась в работоспособном состоянии.

ГСС и InterJet уже проводили консультации о продолжении использования SuperJet 100 в маршрутной сетке авиакомпании. Участвующий в переговорах тогда еще в качестве гендиректора ГСС Александр Рубцов пояснял, что из-за изменения экономической ситуации в Мексике встал вопрос о коррекции стратегии авиаперевозчика.

«Дело в том, что ситуация на рынках постоянно меняется, не только в России, но и за рубежом. Например, в Мексике мы наблюдаем изменение экономической обстановки. С 2016 года произошла существенная девальвация песо, практически в два раза и, как и у нас, растут цены на топливо. И еще один фактор, который влияет на экономическую ситуацию во всем мире, и в Мексике в частности, — это появление большого количества лоукостеров, что очень сильно влияет на конкуренцию в этом сегменте», — объяснял он.

Тогда ГСС разработала новую программу модернизации самолета. А также было предложено повысить эксплуатационные свойства машины — дооснастить самолеты, чтобы увеличить дальность полета с учетом горного рельефа и высотности аэродромов.

«При этом предполагалось, что часть самолетов SSJ-100 пройдет через эту модернизацию, а часть реализована на вторичном рынке. Вместо проданных самолетов ГСС поставит дополнительную партию новых машин», — поясняет Гусаров.

Однако эта стратегия не была реализована. Мексиканская InterJet столкнулась с финансовыми трудностями — это не позволяло ей финансировать новые покупки и производить плановый ремонт уже имеющихся бортов, поэтому впоследствии она отказалась от восьми дополнительных SSJ-100.

По мнению экспертов, не только финансовое положение авиакомпании оказало свое влияние на ранее выбранную стратегию.

«В текущем году в ГСС произошла смена руководства, что очевидно сказалось на этих планах. Это видно даже по отсутствию реализации совместных проектов с российским «Аэрофлотом», который сейчас ищет альтернативных партнеров по техподдержке SSJ. Кроме того, по имеющейся информации, в данный момент в ГСС происходят массовые увольнения сотрудников, поэтому похоже компании не до поддержки эксплуатации своего самолета»,

— заключил Гусаров.

Ранее в августе «Аэрофлот» уже во второй раз объявил конкурс на поставку запчастей для самолетов SSJ-100. Конкурс разбит на три лота, первый включает «приобретение услуг с оплатой по ставке с летного часа» за доступ к складу исправных запчастей, а также их ремонт, следует из материала госзакупок. Максимальная стоимость — $136,2 млн. Второй лот — на техобслуживание и аренду шасси, его максимальная цена — $18,3 млн. Третий — на аналогичные работы в отношении вспомогательных силовых установок (ВСУ). За них «Аэрофлот» готов заплатить до $33 млн.

По мнению экспертов, теоретически самолеты могут быть реализованы на рынке Южной Америки или Юго-Восточной Азии. При этом данная продажа невозможна без активного содействия со стороны ГСС, которой придется гарантировать новому эксплуатанту техническую поддержку и обеспечение запасными частями.