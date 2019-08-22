Четырехдневная рабочая неделя: чего опасаются россияне

Министерство труда до конца сентября должно предоставить в правительство свою позицию в отношении введения четырехдневной рабочей недели. Соответствующее задание министерству дал глава кабмина Дмитрий Медведев, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

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Согласно поручению, сотрудники ведомства до указанного времени обязаны оценить влияние увеличения числа выходных на экономику, в особенности в сфере производительности труда. Проводить анализ Минтруд должен вместе с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

В Минтруде оперативно не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Впрочем, споры вокруг изменения рабочего графика россиян идут между правительством и профильными ведомствами уже не один месяц. Например, в июне текущего года в ходе конференции в Женеве Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда необходимость инициативы Дмитрий Медведев.

Между тем россияне пока неоднозначно отнеслись к возможности работать меньше.

В ходе недавнего опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу к четырехдневной рабочей недели, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил.

Любопытно, что около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос однозначно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, значатся основном жители небольших сельских пунктов в 100-500 тыс. человек и обитатели небольших городов с населением 500-950 тыс. человек. Традиционно прохладно отнеслись к изменениям респонденты преклонного возраста — от 60 лет и старше (58% опрошенных).

Впрочем, за сокращение рабочей недели ратуют преимущественно москвичи, жители Санкт-Петербурга и других мегаполисов. Работать меньше, что выглядит ожидаемо, хочет в основном молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (39% от числа респондентов).

Большинство граждан настороженно относятся к инициативе, так как боятся сокращения своих доходов, обращает внимание в беседе с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Страхи сотрудников, конечно, связаны со снижением заработной платы. Логично, что большинство работодателей будут урезать оплату вместе со сокращением рабочих часов.

Поэтому нужна полноценная реформа, а не просто предложения, как снизить рабочее время для россиян», — отмечает эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» также выражает уверенность, что Минтруд вряд ли согласится на введение четырехдневной недели, поскольку и без того низкий уровень производительности в стране рискует еще упасть. «В ближайшее десятилетие дополнительного выходного точно ждать не стоит, поскольку в стране нет на это ни экономических, ни организационных возможностей», — добавляет аналитик.

Примечательно, что не все россияне видят в сокращении рабочей недели лишь негативные стороны. Последние социологические опросы выявили, что 17% респондентов готовы на незначительное сокращение расходов ради возможности чаше видеться с друзьями и членами своей семьи. Вдобавок больше выходных позволят полноценно отдохнуть, что позитивно повлияет на продолжительность жизни, уверены граждане.

Между тем Россия входит в пятерку стран с наиболее трудоспособным населением.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по в 2017 году каждый работающий гражданин провел в среднем 1980 часов в офисе.

Для сравнения: в 2016 году россияне провели за работой на шесть часов меньше. Западные экономисты подсчитали, что больше нас на работе задерживаются лишь сотрудники Мексики и Коста-Рики. Также в топ трудоголиков попали корейцы и греки.

Впрочем, большая загрузка не всегда является синонимом отличных экономических показателей. Например, Германия, которая считается лидером по доли ВВП в ЕС, не перегружает своих сотрудников. Так, ежегодно немец проводит за рабочим столом около 1370 часов, или чуть больше 26-29 часов в неделю.

Похожая организация труда действует и в Дании: там жители трудятся не более 30-33 часов в неделю. При этом датчане зарабатывают на 30% больше, чем их соседи по Еврозоне: примерно 20-25 евро в час. Для сравнения: в России, по подсчетам ОЭСР, среднестатистический работник получает около 5-10 евро в час.