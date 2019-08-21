Трамп против: «Северный поток-2» не дает покоя США

Президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис заявили о своем несогласии с проектом «Северный поток — 2».

«Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком — 2» и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России»,

— говорится в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Белого Дома.

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Энергетическая безопасность — это вопрос национальной безопасности, указано в документе.

«Ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы», — говорится в заявлении.

Лидеры двух стран отметили, США и Румыния планируют рассмотреть вопрос об улучшении инвестиционного климата в сфере энергетики в Румынии, чтобы обе страны могли получить выгоду.

Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству. Согласно заявлению, необходимо «оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики».

Ранее была определена дата запуска газопровода «Северный поток – 2». Инвестор СП-2 австрийская компания OMV объявила, что первый газ по трубопроводу поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

Газопровод уже построен почти на 70%, однако Копенгаген задерживает согласование маршрута в датских водах.

Проект газопровода, о котором идет речь, предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Протяженность — 1224 км. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В консорциум по строительству трубопровода помимо австрийской компании OMV входят французская Engie, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Владельцем контрольного пакета является «Газпром». Оператор строительства – Nord Stream AG, принадлежащая российской газовой компании.

Разрешение на строительство еще не получено от Дании, однако, по словам главы OMV Райнера Зеле, это никак не помешает закончить работу по проекту в срок.

«Nord Stream 2 продолжит конструктивную работу с датскими властями для обеспечения своевременного согласования маршрута на континентальном шельфе», - сообщали в пресс-службе компании.

Тем не менее, в июле Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник писала, что если Дания не выдаст разрешение на прокладку газопровода в ее акватории в августе, то сроки реализации будут сорваны, и к новому году газ пущен не будет.

Против проекта «Северный поток-2» активно и давно выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, европейские страны, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США.

31 июля, комитет сената США по международным делам проголосовал за то, чтобы ввести санкции против лиц и компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. Под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции.

Впрочем, угроза санкций не воспринимается как реальная. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что это решение является «шагом бессилия».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала американский законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» «новым витком русофобских мер в конгрессе США».

Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс говорил в интервью «Газете.Ru», что считает введение санкций маловероятным.

«Есть поддерживаемое всеми странами Евросоюза решение, где лидирующую роль занимает Германия.

Мы всегда объясняем нашим американским коллегам, что энергетическая безопасность Европы — это дело, прежде всего, самой Европы.

Конечно, предпринимаются попытки что-то сделать. Это скажется негативно на проекте, но мы абсолютно уверены, что это необходимый позитивный проект, и он будет реализован», - отмечал он.

При этом, по его словам, Германия не исключает введения ответных мер, если санкции со стороны США будут введены.